Η ηθοποιός και μοντέλο Λίλι Κόλινς, υπό την καθοδήγηση του διάσημου σκηνοθέτη του «La La Land», Ντάμιεν Σαζέλ περιπλανιέται σε μια βίλα στη νότια Γαλλία και απολαμβάνει μία γουλιά από ένα κομψό ντενεκεδάκι σε παστέλ χρώματα. Αυτό θα μπορούσε να είναι το τρέιλερ για μια ρομαντική κωμωδία, αλλά στην πραγματικότητα, είναι μια διαφήμιση για αρωματισμένο νερό.

Η διαφήμιση για το Maison Perrier, που ξεκίνησε πέρυσι από τη Nestlé, αντικατοπτρίζει την κατεύθυνση της βιομηχανίας εμφιαλωμένου νερού, αξίας περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ελβετική εταιρεία τροφίμων ποντάρει πολλά σε αυτό το brand. Και δεν είναι η μόνη: η Danone, ο Γάλλος ανταγωνιστής της, διπλασιάζει επίσης τις πωλήσεις σε premium μάρκες όπως το Mizone, ένα ποτό εμπλουτισμένο με βιταμίνες που πωλείται στην Ασία.

Όπως επισημαίνει ο Economist, δύο δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την αλλαγή: το περιβαλλοντικό στρες και οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις. Η κλιματική αλλαγή καθιστά πιο δύσκολη την προμήθεια μεταλλικού νερού. Οι καταρρακτώδεις βροχές αφήνουν τα μολυσμένα επιφανειακά ύδατα να διαρρεύσουν στον υδροφόρο ορίζοντα. Πέρυσι, η Nestlé κατέστρεψε 2 εκατομμύρια μπουκάλια κλασικού Perrier μετά τον εντοπισμό βακτηρίων κοπράνων σε μια πηγή. Οι παρατεταμένες ξηρασίες στη νότια Ευρώπη έχουν προκαλέσει ελλείψεις εφοδιασμού.

Τα προβλήματα στην εμφιάλωση

Φυτοφάρμακα, λιπάσματα και μικροπλαστικά συχνά μολύνουν ακόμη και απομακρυσμένες πηγές. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ , το «φυσικό μεταλλικό νερό» πρέπει να εμφιαλώνεται χωρίς επεξεργασία. Ορισμένες μάρκες έχουν καταφύγει σε απαγορευμένες μεθόδους καθαρισμού. Οι επικριτές προσθέτουν ότι η εξαγωγή νερού από αλπικές πηγές και η μεταφορά του σε όλο τον κόσμο με πλαστικό δεν είναι βιώσιμη – και ότι το εμφιαλωμένο νερό μπορεί να κοστίσει 1.000 φορές περισσότερο από το νερό της βρύσης, συχνά χωρίς πρόσθετο όφελος.

Περισσότερα από 1 εκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια πωλούνται κάθε λεπτό. Η ΕΕ έχει λάβει μέτρα για τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων και την προώθηση της ανακύκλωσης. Η πώληση γυάλινων μπουκαλιών ή κουτιών μπορεί να κάνει λιγότερη ζημιά – και, με τη σωστή επωνυμία, να πιάσει υψηλότερες τιμές.

Ο ρόλος των νέων

Εν τω μεταξύ, οι νέοι, ιδίως, πίνουν λιγότερο αλκοόλ. Οι Nestlé, Danone, Coca-Cola και άλλες εταιρείες, προωθώντας αρωματισμένα και «εμπλουτισμένα» νερά (με προσθήκη βοτάνων, μετάλλων κ.λπ.), δεν υπόκεινται σε κανονισμούς ως μεταλλικά νερά και επομένως μπορούν να υποστούν επεξεργασία και να εμπορευματοποιηθούν με μεγαλύτερη ελευθερία. Το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι πωλήσεις στον τομέα νερού και ποτών υψηλής ποιότητας της Nestlé αυξήθηκαν κατά 4,7% σε ετήσια βάση, χάρη στα αρωματισμένα προϊόντα.

Η Maison Perrier πλησίασε σχεδόν στο να φτάσει το κλασικό μεταλλικό νερό της Perrier σε πωλήσεις (αν και τα προβλήματα εφοδιασμού εμπόδισαν το αρχικό). Οι πωλήσεις νερού της Danone στην Κίνα, τη βόρεια Ασία και την Ωκεανία αυξήθηκαν κατά 7,7%, χάρη στις εντυπωσιακές πωλήσεις του brand Mizone.

Το κατά πόσον η στρατηγική θα αποδώσει μακροπρόθεσμα είναι ασαφές, λέει ο Kai Lehmann της Flossbach von Storch, διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων. Η Nestlé έχει δαπανήσει πολλά σε αυτοματοποιημένες γραμμές εμφιάλωσης και υποδομές για την αρωματισμένη γκάμα της. Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους του τμήματος νερού ήταν 9,3% το πρώτο εξάμηνο, έναντι 16,5% του ομίλου. Πριν από μια δεκαετία, τα περιθώρια κέρδους νερού ήταν περίπου 12%. Και ο ανταγωνισμός εντείνεται…