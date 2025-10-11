Η απίθανη ιστορία των Βασερό και Ριντερκνές: Τα δύο ξαδέρφια «τρελαίνουν» το παγκόσμιο τένις (pics+vids)

Μια απίθανη ιστορία εξελίσσεται στην Σανγκάη, από αυτές που μόνο ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει. Ο Βαλεντίν Βασερό και ο Άρθουρ Ριντερκνές, δύο ξαδέρφια, ανέτρεψαν όλα τα προγνωστικά και προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του 1000άρι τουρνουά της Σανγκάης, όπου την Κυριακή (12/10) θα μονομαχήσουν με έπαθλο το βαρύτιμο τρόπαιο.

Ο Βαλεντίν Βασερό, Νο. 204 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, έκανε την έκπληξη στον ημιτελικό και απέκλεισε με 2-0 σετ τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο 26χρονος είχε ξεκινήσει την περιπέτειά του στο κινεζικό τουρνουά από τα προκριματικά και για να βρεθεί μέχρι τον τελικό εκτός από τον Σέρβο, απέκλεισε επίσης τους Μπασαβαρέντι (2-1), Ντραξλ (2-1), Ντζέρε (2-0), Μπούμπλικ (2-1), Μαχάτς (1-0, ret.), Γκρικσπουρ (2-1) και Ρούνε (2-1).

Ο Άρθουρ Ριντερκνές, Νο. 54 στον κόσμο, στον ημιτελικό πέτυχε μια σπουδαία ανατροπή κόντρα στον Ντανιίλ Μεντβέντεφ (2-1) και πέρασε στον τελικό της διοργάνωσης. Πριν από τον Ρώσο, είχε αποκλείσει τους Μεντζέντοβιτς (1-0, ret.), Μίκελσεν (2-0), Ζβέρεφ (2-1), Λεχέτσκα (2-0) και Αλιασίμ (2-0), πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Τώρα, Βαλεντίν Βασερό και Άρθουρ Ριντερκνές θα κοντραριστούν στον τελικό του τουρνουά της Σανγκάης, όπου θα διεκδικήσουν τον μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας τους.

Ξαδέρφια, συγκάτοικοι, συμπαίκτες

Οι Βασερό και Ριντερκνές είναι ξαδέρφια και έχουν άριστες σχέσεις, με τον έναν να στηρίζει τον άλλον έμπρακτα. Ο 26χρονος βρέθηκε σε αρκετά παιχνίδια στο box του 30χρονου και το αντίστροφο, ενώ ο Ριντερκνές αφιέρωσε στον Βασερό τη νίκη – πρόκριση στα προημιτελικά. «Σε ακολουθώ Βαλ», έγραψε χαρακτηριστικά ο 30χρονος.

Οι δύο τενίστες φοίτησαν στο ίδιο πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στο Texas A&M από το 2016 έως το 2018, ενώ υπήρξαν συγκάτοικοι και συμπαίκτες στα διπλά.

«Εγώ τον έφερα στο κολέγιο. Ήμουν εκεί δύο χρόνια πριν από αυτόν και περάσαμε υπέροχα όσο ήμασταν μαζί», είχε αναφέρει ο Ριντερκνές, μιλώντας για τον Βασερό, με τον οποίο έχει υπάρξει συμπαίκτης σε διπλά και σε επαγγελματικό επίπεδο, πετυχαίνοντας σπουδαίες νίκες.

Τενιστική οικογένεια

Προπονητής του Βασερό είναι ο ετεροθαλής αδερφός του, Μπέντζαμιν Μπαλερέ, ο οποίος μάλιστα πρόσφατα γνώρισε την αποθέωση από τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τη δουλειά του.

Μέσα στο τένις, όμως, «ζει» και η οικογένεια του Ριντερκνές, αφού η μητέρα του, Βιρζινί, υπήρξε επαγγελματίας τενίστρια και μάλιστα είχε αγωνιστεί ακόμα στο Ρολάν Γκαρός, ενώ ο πατέρας του, Πασκάλ, έχει τένις κλαμπ στο Παρίσι και η σύζυγός του, Ορτάνς Μποσέ, είναι επίσης πρώην παίκτρια του Texas A&M.

«Η ομαδική που έχουμε στο WhatsApp, έχει γύρω στα 25 μέλη της οικογένειας, έχει πάρει φωτιά αυτές τις μέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ριντερκνές για την πορεία του ίδιου και του Βασερό στη Σανγκάη και πρόσθεσε: «Δεν παραπονιέμαι, είναι φανταστικό. Έχει ενωθεί όλη η οικογένεια, έστω και διαδικτυακά. Όλοι μιλούν, γελάνε, το απολαμβάνουν».

Πρώτη φορά

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα κοντραριστούν οι δύο τενίστες σε επίπεδο ATP, αλλά είναι η δεύτερη γενικά, καθώς είχαν αναμετρηθεί το 2018 σε τουρνουά Future στη Γαλλία (France F13). Σε εκείνο το παιχνίδι, που είχε γίνει στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης, είχε επικρατήσει ο Ριντερκνές με 6-2, 6-4. Τώρα, θα αναμετρηθούν στο κορυφαίο επίπεδο, σε έναν τελικό ενός τουρνουά Masters. Της μεγαλύτερης κατηγορίας, μετά τα Grand Slams.

«Έμαθα στη ζωή μου να είμαι πάντα προσγειωμένος, χάρη στους γονείς μου, στην οικογένειά μου. Ήδη όταν μεγάλωνα είχα τον αδερφό μου, Benjamin, που ήταν εκεί, ήταν γύρω στο Νο.200 του κόσμου στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του. Για μένα ήδη ήταν απίθανο να είμαι στο Νο.200 του κόσμου. Τώρα που βρίσκομαι εδώ, ευχαριστώ όλους τους προπονητές μου στο Texas A&M. Με δίδαξαν το ίδιο πράγμα, πως πρέπει να δουλεύω σκληρά.

Εκεί πιθανότατα έμαθα πως πρέπει να γίνω επαγγελματίας τενίστας και όχι να παίζω μόνο για διασκέδαση. Ευχαριστώ την ομοσπονδία τένις του Μονακό. Είμαστε μια μικρή οικογένεια και πιέζουμε ο ένας τον άλλον στα όρια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι έβαλαν ένα μικρό λιθαράκι στην καριέρα μου, γιατί με έμαθαν πως να είμαι προσγειωμένος και να αγωνίζομαι. Αυτός είναι πιθανότατα ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα», ανέφερε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με τον Τζόκοβιτς ο Βασερό.