Ο Μπολτ πανηγύρισε αλά… Κούνια τη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Λίβερπουλ (vid)
Ο Γιουσέιν Μπολτ είναι γνωστός οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μετά τη νίκη επί της Λίβερπουλ πανηγύρισε αλά… Ματέους Κούνια
Ο Γιουσέιν Μπολτ μπορεί να είναι ένας από τους σπουδαιότερους αθλητές στίβου όλων των εποχών και πιθανότατα ο κορυφαίους σπρίντερ, όμως είναι και φανατικός οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Ο Τζαμαϊκανός ταχύτερος άνθρωπος στον κόσμο και ρέκορντμαν στα 100 και στα 200μ. βρέθηκε στο «Ολντ Τράφορντ» για το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ και πανηγύρισε με την ψυχή του τη μεγάλη νίκη των «κόκκινων διαβόλων» με 3-2 απέναντι στη μεγάλη τους αντίπαλο.
Συγκεκριμένα, ο Μπολτ μετά το τέλος της αναμέτρησης έγινε viral στα social media από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πανηγυρίζοντας το τρίποντο επί της Λίβερπουλ με τρία δάχτυλα και με… Ματέους Κούνια.
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός κάνει έναν ιδιαίτερο πανηγυρισμό όταν σκοράρει και ο Μπολτ ακολούθησε τα χνάρια του για τη νίκη με 3-2 επί της Λίβερπουλ, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
Δείτε το τρομερό βίντεο με τον Μπολτ και τον πανηγυρισμό… Κούνια:
