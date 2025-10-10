Η νέα Μαρία Σαράποβα: Μια «μηχανή του χρήματος» και το πιο γλυκό της μυστήριο

Η Μαρία Σαράποβα, η 38χρονη πρώην σταρ του παγκόσμιου τένις, έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο επιτυχημένες γυναίκες επιχειρηματίες του αθλητικού κόσμου. Η Ρωσίδα πρωταθλήτρια, που αποσύρθηκε το 2020 σε ηλικία μόλις 32 ετών, κατάφερε να μετατρέψει το όνομά της σε εμπορικό σήμα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, αποδεικνύοντας ότι το τέλος μιας καριέρας δεν σημαίνει απαραίτητα και το τέλος της επιτυχίας.

Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής της πορείας, η Σαράποβα έγινε το απόλυτο αγαπημένο πρόσωπο των μεγάλων brands. Με έσοδα που ξεπέρασαν τα 300 εκατομμύρια δολάρια από χορηγίες, συνεργάστηκε με εταιρείες κολοσσούς όπως Gatorade, Porsche, Tiffany & Co, Tag Heuer και Evian, ενώ λάνσαρε και δική της συλλογή με τη Nike.

Μετά την απόσυρσή της από το τερέν, συνέχισε να συνεργάζεται με πολυτελείς ομίλους όπως οι Stella Artois και Aman Hotels, αποδεικνύοντας ότι η επιρροή της ξεπερνά τον αθλητικό χώρο. Στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο ανήκουν δύο εντυπωσιακές κατοικίες στην Καλιφόρνια, με την πιο ακριβή να αγγίζει τα 11 εκατομμύρια δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα πούλησε το σπίτι της στο Manhattan Beach στον Λούκα Ντόνσιτς έναντι 25 εκατομμυρίων.

Το χτίσιμο της αυτοκρατορίας

Το επιχειρηματικό ταξίδι της Σαράποβα ξεκίνησε νωρίς, σε ηλικία 26 ετών, όταν επένδυσε στην εταιρεία αντηλιακών Supergoop!. Το 2021, ο επενδυτικός κολοσσός Blackstone εξαγόρασε την εταιρεία έναντι 750 εκατομμυρίων δολαρίων. Από τότε, η πρώην αθλήτρια έχει εξελιχθεί σε δαιμόνια επενδύτρια, τοποθετώντας κεφάλαια σε startups που καλύπτουν τομείς όπως η υγεία, η τεχνολογία, το fitness και οι εναλλακτικές επενδύσεις. Συγκεκριμένα, έχει συνεργαστεί με εταιρείες όπως Tonal, Cofertility, MoonPay, Bala και Therabody, ενώ κατέχει θέση ανεξάρτητης συμβούλου στον όμιλο Moncler, που διαθέτει τα luxury brands Moncler και Stone Island.

Τα επιχειρηματικά της λάθη και το «γλυκό» τέλος

Φυσικά, η πορεία της δεν υπήρξε χωρίς αποτυχίες. Οι επενδύσεις της σε νεοφυείς επιχειρήσεις όπως η Naked Retail και η Bright δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Όμως το μεγαλύτερο μυστήριο γύρω από το όνομά της παραμένει η τύχη της Sugarpova — της πολυτελούς σειράς ζαχαρωδών που λάνσαρε το 2012.

Η Σαράποβα επένδυσε αρχικά 500.000 δολάρια και κατάφερε να διακινήσει τα προϊόντα της σε πάνω από 30 χώρες, με τζίρο που έφτασε τα 25 εκατομμύρια δολάρια. Η αξία της εταιρείας ανέβηκε εντυπωσιακά στα 187 εκατομμύρια, ενώ η ίδια είχε φτάσει να δηλώνει αστειευόμενη ότι σκεφτόταν να αλλάξει το επίθετό της σε “Sugarpova”. Ωστόσο, μετά την αγωνιστική της κάμψη, η επιχείρηση ακολούθησε καθοδική πορεία. Από το 2021, η ιστοσελίδα της εταιρείας έχει «πέσει» και τα δικαιώματα χρήσης του εμπορικού σήματος στις ΗΠΑ έληξαν τον Απρίλιο του 2024.

Η «αυτοκράτειρα» του τένις φαίνεται να έχει αφήσει πίσω της το πιο γλυκό κεφάλαιο της επιχειρηματικής της ζωής. Όμως η Σαράποβα παραμένει παράδειγμα για το πώς μια αθλήτρια μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της, μετατρέποντας τη φήμη σε κεφάλαιο και το πάθος σε οικονομική δύναμη.