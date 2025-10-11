TikTok-δολώματα για εργάτες από το Νεπάλ: Υπόσχονταν δουλειά, κατέληγαν σε εκμετάλλευση

Περισσότερα από 150 βίντεο, με εκατομμύρια προβολές χρηστών παγκοσμίως, είχε ανεβάσει στο TikTok μια γυναίκα που εμφανιζόταν ως «διαμεσολαβήτρια», στοχεύοντας κυρίως άνδρες από το Νεπάλ, τους οποίους προσκαλούσε να έρθουν για εργασία στην Ελλάδα, υποσχόμενη υψηλούς μισθούς και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, τα βίντεο ήταν επιμελώς «σκηνοθετημένα» και παρουσίαζαν μια παραπλανητική εικόνα για νόμιμη απασχόληση στον αγροτικό τομέα, υπό ευνοϊκές συνθήκες. Ανάμεσα στις περιοχές που «προβάλλονταν» ως εργασιακοί προορισμοί ήταν η Ηλεία, διάφοροι νομοί της Πελοποννήσου, καθώς και η Βοιωτία και η Λάρισα.

Το μηνύματα – δολώματα

Τα βίντεο στο Tik Tok ήταν το «δόλωμα» και ο ενδιαφερόμενος στη συνέχεια έστελνε μήνυμα στο WhatsApp της «διαμεσολαβήτριας». Εκείνη στη συνέχεια αποσπούσε τη συναίνεσή τους προκειμένου ταξιδέψουν στη χώρα μας.

Η κατηγορουμένη τους ανακοίνωνε ότι θα μεριμνούσε για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα μας έναντι αμοιβής, η οποία θα εξοφλείτο σταδιακά μέσω της παρεχόμενης από αυτούς εργασίας, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό δεσμό οικονομικής εξάρτησης και χρέους.

H είσοδος των μεταναστών στην ελληνική επικράτεια πραγματοποιούταν είτε αεροπορικώς, είτε μέσω της διέλευσης των χερσαίας συνόρων με τη Βόρεια Μακεδονία.

Στην πρώτη περίπτωση, η βασική κατηγορούμενη μεριμνούσε για την αποστολή των ταξιδιωτικών εγγράφων και την έκδοση εισιτηρίων, ενημερώνοντας τους μετανάστες για το οφειλόμενο ποσό που περιλάμβανε τα έξοδα μεταφοράς και την «αμοιβή» της. Με την άφιξή τους στο αεροδρόμιο Αθηνών, οι διακινούμενοι καθοδηγούνταν από συγκεκριμένα άτομα να πάνε στην πλατεία Βικτωρίας και από εκεί σε διάφορες πόλεις.

Στη δεύτερη περίπτωση, κανόνιζαν τη μεταφορά των τους οδικώς από τη Σερβία μέχρι τα χερσαία σύνορα της χώρας μας με την Βόρεια Μακεδονία, ερχόμενοι σε συνεννόηση με συνεργούς τους.

Εκεί τους περίμεναν άλλοι διακινητές και μετά την είσοδό τους στην Ελλάδα, μεταφέρονταν σε διαμερίσματα ή άλλους χώρους προσωρινής διαμονής υπό συνεχή επιτήρηση, ενώ συχνά τους αφαιρούσαν τα ταξιδιωτικά έγγραφα ως μέσο πίεσης. Κατά τη μεταφορά τους, ορισμένοι αλλοδαποί εξαναγκάζονταν σε καταβολή χρημάτων ή υπέστησαν σωματική βία και απειλές. Υπήρχαν και απαγωγές με σκοπό την καταβολή χρηματικών ποσών προς τους δράστες ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωσή τους.

Η εργασιακή εκμετάλλευση

Οι μετανάστες μεταφέρονταν τελικά σε αγροτικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τις αρχές, διέμεναν σε πρόχειρα καταλύματα ή αποθήκες και απασχολούνταν σε εξαντλητικές αγροτικές εργασίες υπό την εποπτεία των αλλοδαπών επιστατών οι οποίοι λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι, διαχειριζόμενοι τη διαμονή, την εργασία και την επιτήρηση των εργατών.

Οι συνθήκες εργασίας ήταν εξαιρετικά σκληρές, χωρίς ωράρια ή ανάπαυση, ενώ οι διακινούμενοι λάμβαναν ελάχιστα ή καθόλου χρήματα με το πρόσχημα αποπληρωμής του «χρέους».