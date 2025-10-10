newspaper
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
ΗΠΑ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά της εισαγγελέως της Νέας Υόρκης μετά από στοχοποίησή της από τον Τραμπ
Κόσμος 10 Οκτωβρίου 2025 | 10:16

ΗΠΑ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά της εισαγγελέως της Νέας Υόρκης μετά από στοχοποίησή της από τον Τραμπ

Ακόμα μία ανώτερη αξιωματούχος των ΗΠΑ αντιμέτωπη με δικαστική περιπέτεια μετά την κόντρα της με τον Τραμπ

Σύνταξη
Μετά τον πρώην διευθυντή του FBI απαγγέλθηκαν κατηγορίες και εις βάρος της γενικής εισαγγελέως της πολιτείας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η κυβέρνησή του συνεχίζει να χρησιμοποιεί την εξουσία της εναντίον των «εχθρών» της.

Εις βάρος της 66χρονης εισαγγελέως απαγγέλθηκαν κατηγορίες από συμβούλιο ενόρκων στη Βιρτζίνια καθώς φέρεται να έκανε ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να λάβει στεγαστικό δάνειο με ευνοϊκότερους όρους.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Οι κατηγορίες που αναφέρονται στην υπόθεση αφορούν σκόπιμες, εγκληματικές ενέργειες και αποτελούν σοβαρή παραβίαση της εμπιστοσύνης των πολιτών», εκτίμησε από την πλευρά της η Λίντσεϊ Χάλιγκαν ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Βιρτζίνια.

Η Χάλιγκαν, στενή συνεργάτης του Τραμπ που έχει εργαστεί ως σύμβουλός του στον Λευκό Οίκο, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο ποινική διαδικασία εις βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ.

Αρνείται τις κατηγορίες

Η Τζέιμς φέρεται να δήλωσε ψευδώς σε αίτησή της για στεγαστικό δάνειο ως βασική της κατοικία ένα σπίτι στο Νόρφολκ το οποίο της ανήκει, με αποτέλεσμα να λάβει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού.

Αμέσως η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης αντέδρασε λέγοντας ότι «οι κατηγορίες αυτές είναι αβάσιμες και οι ίδιες οι δημόσιες δηλώσεις του προέδρου καθιστούν ξεκάθαρο ότι μοναδικός του στόχος είναι τα πολιτικά αντίποινα ανεξαρτήτως κόστους».

Εδώ και πολλές εβδομάδες ο Αμερικανός πρόεδρος ασκεί πιέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προκειμένου να ασκήσει διώξεις εις βάρος πολιτικών του αντιπάλων

«Να πώς μοιάζει η τυραννία», κατήγγειλε από την πλευρά του ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ.

«Αυτό που παρακολουθούμε σήμερα δεν είναι τίποτε άλλο από την εργαλειοποίηση του υπουργείου Δικαιοσύνης για να τιμωρήσει όσες και όσους αναγκάζουν τους ισχυρούς να λογοδοτήσουν», εκτίμησε από την πλευρά της η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθριν Χόκαλ.

Η εισαγγελέας είχε ηγηθεί έρευνας κατά του Τραμπ

Εδώ και πολλές εβδομάδες ο Αμερικανός πρόεδρος ασκεί πιέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να ασκήσει διώξεις εις βάρος πολιτικών του αντιπάλων.

Η Λετίσια Τζέιμς βρισκόταν στην πρώτη γραμμή του πυρός καθώς ήταν η εισαγγελέας που ηγήθηκε το 2023 της έρευνας εις βάρος του Τραμπ και των γιων του Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ για απάτη.

Και οι τρεις κρίθηκαν ένοχοι το 2024 επειδή στη διάρκεια της δεκαετίας του 2010 παρουσίαζαν ψευδή οικονομικά στοιχεία για τον Οργανισμό Τραμπ προκειμένου να λάβουν πιο ευνοϊκά δάνεια από τράπεζες και καλύτερους όρους ασφάλισης.

Ο Τραμπ καταδικάστηκε να καταβάλει κολοσσιαίο πρόστιμο 464 εκατ. δολαρίων, όμως τον Αύγουστο του 2025 εφετείο της Νέας Υόρκης το ακύρωσε εκτιμώντας ότι το ποσό είναι «υπερβολικό» κατά παράβαση της όγδοης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος, αν και δεν ακύρωσε την καταδίκη του Ρεπουμπλικάνου.

Ο Ομπάμα στο στόχαστρο

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θα πρέπει να ασκηθούν διώξεις εις βάρος της Τζέιμς, την οποία έχει χαρακτηρίσει «διεφθαρμένη» και «ρατσίστρια».

Στα τέλη Σεπτεμβρίου ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Βιρτζίνια Έρικ Σίμπερτ παραιτήθηκε αφού αρνήθηκε να ασκήσει διώξεις εις βάρος της. Τότε ο Τραμπ διόρισε τη Χάλιγκαν, εξηγώντας ότι χρειάζεται «μια σκληρή εισαγγελέας» για να στηρίξει την υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι έχει «έναν κατάλογο» με στόχους. Μένει να διευκρινίσει ποιοι πολιτικοί, πρώην σύμβουλοι ή δικαστικοί είναι ένοχοι, σύμφωνα με τον ίδιο, για διάφορα αδικήματα, αλλά κυρίως ένοχοι επειδή είναι αντίθετοι στις πολιτικές του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη απειλήσει τον δισεκατομμυριούχο Τζορτζ Σόρος και έχει ζητήσει δημοσίως να ασκηθούν διώξεις εις βάρος του Δημοκρατικού γερουσιαστή Άνταμ Σιφ.

Εξάλλου το FBI πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι ενός ακόμη «μαύρου προβάτου» του Τραμπ, του πρώην σύμβουλού του Εθνικής Ασφάλειας Τζον Μπόλτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιτεθεί και στον προκάτοχό του Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο έχει κατηγορήσει για «προδοσία». Ωστόσο τυχόν προσπάθειά του να ασκηθούν διώξεις εις βάρος του Δημοκρατικού πρώην προέδρου θα προσκρούσει στην αρχή της προεδρικής αμνηστίας που θέσπισε πρόσφατα το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, έπειτα από αίτημα του ίδιου του Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ισημερινός: Η κυβέρνηση κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων ιθαγενών
Κλιμάκωση 10.10.25

Η κυβέρνηση του Ισημερινού κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων των ιθαγενών

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων ο Ισημερινός με μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Μετά από έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες η δεξιά κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό στους δρόμους

Σύνταξη
Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία
Εύθραυστη εκεχειρία 10.10.25

Αμερικανικά στρατεύματα αναπτύσσονται στο Ισραήλ για «επιτήρηση της συμφωνίας» - Οι επιθέσεις στη Γάζα συνεχίζονται

Η αμερικανική παρουσία στο Ισραήλ με τη συμμετοχή αξιωματικών από Αίγυπτο, Τουρκία και Κατάρ είναι η εγγύηση που έδωσαν οι ΗΠΑ στη Χαμάς για τη μη επανάληψη των εχθροπραξιών

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται
Social Europe 10.10.25

Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται

Αντιστοιχίες ανάμεσα στο τώρα και τα χρόνια εποχή του Β’ Παγκ. Πολέμου ερευνά ο Γιόσκα Φίσερ. Ο Γερμανός πολιτικός εκτιμά ότι Τραμπ και Πούτιν αλλάζουν τον κόσμο πλήττοντας δημοκρατία και ελευθερία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ
Pax Trumpiana 10.10.25

Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ

Υπό όψιμη αμερικανική πίεση, η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα αποτελεί ιστορική καμπή, όμως η συνέχεια παραμένει αβέβαιη και η ειρήνη αργεί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση
Εχει το 90% των Ισπανών! 10.10.25

Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση

Ο 21χρονος Ισπανός χάκερ, Alcasec, που είχε χαρακτηριστεί ως «ο πιο ισχυρός και αόρατος» της χώρας, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος διαφυγής του

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πως η «διπλωματία του Τρελού» απέδωσε με την δεύτερη στην περίπτωση του Τραμπ
Madman Theory 2.0 10.10.25

Πως η «διπλωματία του Τρελού» απέδωσε με την δεύτερη στην περίπτωση του Τραμπ

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε πως εκλαμβάνει την απάντηση της Χαμάς ως «θετική», όταν ήταν σαφές σε όλο τον κόσμο πως οι παλαιστινιακές οργανώσεις δεν είχαν συμφωνήσει όλοι απόρησαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι
Κόσμος 10.10.25

Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Μετά από σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι σε νησιά του Ειρηνικού και ακτές των ΗΠΑ και του Καναδά.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αλλεπάλληλα χτυπήματα στο Κίεβο από τη Ρωσία και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος
Στοχευμένα πλήγματα 10.10.25

Ουκρανία: Αλλεπάλληλα χτυπήματα στο Κίεβο από τη Ρωσία και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Οι «πύραυλοι έπεσαν ο ένας μετά τον άλλο» με τουλάχιστον 9 τραυματίες και διακοπές ρεύματος στο Κίεβο εν μέσω μαζικής ρωσικής επίθεσης σε ενεργειακές υποδομές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»
Κόσμος 10.10.25

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»

Ο Εγιάλ Ζαμίρ κάλεσε τους στρατιώτες του Ισραήλ να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, λέγοντας πως ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε. Το Τελ Αβίβ φέρεται να έχει επιτεθεί στη Γάζα μετά τη συμφωνία

Σύνταξη
Αϊτή: Μάχες συμμοριών-αστυνομίας κοντά στον χώρο όπου συνεδρίαζε το υπουργικό συμβούλιο
Κόσμος 10.10.25

Αϊτή: Μάχες συμμοριών-αστυνομίας κοντά στον χώρο όπου συνεδρίαζε το υπουργικό συμβούλιο

Ανταλλαγές πυροβολισμών σημειώθηκαν ανάμεσα στην αστυνομία και συμμορίες, έξω από την έδρα της κυβέρνησης στην Αϊτή λίγο πριν συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο της χώρας.

Σύνταξη
Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τις παλαιστινιακές οργανώσεις και το Ισραήλ
Κόσμος 10.10.25

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τις παλαιστινιακές οργανώσεις και το Ισραήλ

Την ώρα που η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε επίσημα, υπό το βλέμμα των Γουίτκοφ και Κούσνερ, την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ, αυτά είναι τα σχετικά μέρη της συμφωνίας που ακολουθούν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κοινά φάρμακα αφήνουν «αποτύπωμα» στο εντερικό μικροβίωμα ακόμη και δεκαετίες μετά τη λήψη τους
Μακροπρόθεσμη επίδραση 10.10.25

Ποια φάρμακα βρέθηκαν να επηρεάζουν το εντερικό μικροβίωμα ακόμα και για δεκαετίες

Δεν είναι μόνο τα αντιβιοτικά ένοχα που απορρυθμίζουν το μικροβίωμα σύμφωνα – ιδού ποια άλλα φάρμακα επιδρούν μακροπρόθεσμα στη χλωρίδα του εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Απάτη στη Σκιάθο: 4ετή φυλάκιση σε «μαϊμού» λογιστή – Έπειθε τα θύματα ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ
Στη Σκιάθο 10.10.25

Φυλάκιση 4 ετών σε «μαϊμού» λογιστή - Έπειθε τα θύματά του ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε ως εγκέφαλος πίσω από την απάτη - Αποσπούσε από τους παθόντες από 1.500 έως και 10.000 ευρώ, υποσχόμενος ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες συνταξιοδότησής τους

Σύνταξη
Ισημερινός: Η κυβέρνηση κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων ιθαγενών
Κλιμάκωση 10.10.25

Η κυβέρνηση του Ισημερινού κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων των ιθαγενών

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων ο Ισημερινός με μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Μετά από έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες η δεξιά κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό στους δρόμους

Σύνταξη
Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να λυγίσει υπό τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει τους πράσινους κανονισμούς ως μέρος της διμερούς εμπορικής συμφωνίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Φοροδιαφυγή: Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ
Φοροδιαφυγή 10.10.25

Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ

Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου - Καταγραφή και αξιολόγηση εκκρεμών και νέων καταγγελιών για φοροδιαφυγή - Οδηγίες Πιτσιλή

Σύνταξη
«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
«Ήταν γεμάτη αίμα» 10.10.25

«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

«Ήταν μία κοπέλα που ήταν γεμάτη αίμα, έβγαζε από παντού, από όλο το πρόσωπο, από τα μάτια, από τα αυτιά αίματα, δεν περιγράφεται αυτή η εικόνα».

Σύνταξη
Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία
Εύθραυστη εκεχειρία 10.10.25

Αμερικανικά στρατεύματα αναπτύσσονται στο Ισραήλ για «επιτήρηση της συμφωνίας» - Οι επιθέσεις στη Γάζα συνεχίζονται

Η αμερικανική παρουσία στο Ισραήλ με τη συμμετοχή αξιωματικών από Αίγυπτο, Τουρκία και Κατάρ είναι η εγγύηση που έδωσαν οι ΗΠΑ στη Χαμάς για τη μη επανάληψη των εχθροπραξιών

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν
Η απαισιόδοξη πλευρά 10.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν

Κοστίζει πολύ ακριβά, αργεί να αποσβέσει τα χρήματα των επενδύσεων, δεν κάνει όσα υπόσχεται και απαιτεί ποσότητες ενέργειας που ακόμη δεν παράγονται. Μοιάζει παιχνίδι μόνο για όσους χρήματα για πέταμα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά την βόμβα Τσίπρα δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές του, ενώ δείχνει ότι ήδη διαθέτει ισχυρή μαγιά για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος βάσει των απαντήσεων θα ήταν κυρίαρχος στην Κεντροαριστερά αποδυναμώνοντας τα υπάρχοντα κόμματα.

Σύνταξη
Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει – Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει
Καιρός 10.10.25

Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει - Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει

Η Λα Νίνια τείνει να ενισχύει την εποχή των τυφώνων στον Ατλαντικό, αλλά φέτος μπορεί να είναι πολύ αδύναμη και σύντομη, οπότε ο αντίκτυπός της μάλλον θα είναι περιορισμένος, λένε οι μετεωρολόγοι

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου – «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»
Μεσσηνία 10.10.25

Φοινικούντα: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου - «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»

Σε μυστήριο εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες των Αρχών αναμένεται να παίξει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη που ανοίγει σήμερα

Σύνταξη
«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ
Culture Live 10.10.25

«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ

Η Amazon επενδύει 40 εκατ. δολάρια στo «Melania», ένα ντοκιμαντέρ για την επιστροφή της πρώην Πρώτης Κυρίας, σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ ο οποίος γνωστός για τη φιλία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
