Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
«Δεν θέλω καν να τη δεχθώ»: Ο Τραμπ επιτίθεται φραστικά σε δημοσιογράφο του CNN
Κόσμος 09 Οκτωβρίου 2025 | 14:39

«Δεν θέλω καν να τη δεχθώ»: Ο Τραμπ επιτίθεται φραστικά σε δημοσιογράφο του CNN

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι αξιωματούχοι αξιοποίησαν την εκδήλωση για να επιτεθούν στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης

Σύνταξη
Φραστική επίθεση εξαπέλυσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφο του CNN κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη σχετικά με την Antifa, πριν καν προλάβει να θέσει την ερώτησή της.

Ο Τραμπ, αφού απάντησε σε σειρά ερωτήσεων από φιλικά προς τον ίδιο μέσα, διέκοψε την ρεπόρτερ όταν τον ρώτησε για τις προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς, λέγοντας προς την αίθουσα: «Αυτό είναι το CNN που μιλά, παρεμπιπτόντως. Πρόκειται για μία από τις χειρότερες ρεπόρτερ που θα δείτε ποτέ. Δεν θέλω καν να τη δεχθώ», προτού περάσει στην επόμενη ερώτηση.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τη διεξαγωγή στρογγυλής τράπεζας στην Αίθουσα Κρατικών Δεξιώσεων του Λευκού Οίκου, όπου η διοίκηση συγκέντρωσε «ανεξάρτητους δημοσιογράφους» και διαδικτυακούς σχολιαστές για να περιγράψουν περιστατικά βίας που, όπως υποστηρίχθηκε, προέρχονται από την Antifa.

Ο πρόεδρος και κορυφαίοι αξιωματούχοι αξιοποίησαν την εκδήλωση για να επιτεθούν στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, τα οποία κατηγόρησαν ότι υποθάλπουν ή «ξεπλένουν» τους αντιφασίστες ακτιβιστές.

Εξάρθρωση της Antifa

Κατά τη συζήτηση, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει «όλο το βάρος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης» για την «εξάρθρωση» της Antifa, παρομοιάζοντάς την με συμμορίες και καρτέλ ναρκωτικών που, όπως είπε, έχουν δεχθεί στρατιωτικά πλήγματα.

Επανέλαβε την πρόθεση να στοχοποιηθούν τα οικονομικά της και να χαρακτηριστεί «διεθνής» τρομοκρατική οργάνωση, παρά το γεγονός ότι η Antifa περιγράφεται ευρέως ως ρευστό ιδεολογικό ρεύμα χωρίς ιεραρχία ή ηγεσία. Νομικοί κύκλοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για τα όρια της Πρώτης Τροπολογίας και την εφαρμογή μέτρων σε εγχώριες ομάδες.

YouTube thumbnail

«Ήταν πολύ απειλητικοί προς τον κόσμο, αλλά θα γίνουμε πολύ πιο απειλητικοί προς αυτούς», είπε ο Τραμπ, προαναγγέλλοντας παράλληλα έλεγχο των «χρηματοδοτών» της Antifa. Ζήτησε μάλιστα από παρευρισκόμενους σχολιαστές να παραδώσουν ονόματα στις αρχές, προσθέτοντας ότι όποιος εμπλέκεται «πιθανότατα» διαπράττει «εσχάτη προδοσία». Σε άλλο σημείο αναρωτήθηκε μεγαλοφώνως «ποιο δίκτυο είναι το χειρότερο», υποδαυλίζοντας τη σύγκρουσή του με τα παραδοσιακά μέσα.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι το γραφείο του «δεν θα ησυχάσει» έως ότου εντοπίσει «κάθε αρχικό κεφάλαιο, κάθε οργανισμό-δωρητή και κάθε μηχανισμό χρηματοδότησης», ενώ ανέφερε συνεργασία με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ για τη χαρτογράφηση των σχετικών δικτύων.

Η γενική εισαγγελέας Πάμελα Μπόντι παρομοίασε το σχέδιο δράσης με την εκστρατεία κατά των καρτέλ, μιλώντας για «διάλυση της οργάνωσης, τούβλο τούβλο», και η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοεμ χαρακτήρισε την Antifa «εξίσου επικίνδυνη» με διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις και διαβόητες συμμορίες.

Ασάφεια

Παρά τους υψηλούς τόνους, παραμένουν ασαφή τα επιχειρησιακά βήματα για την επιβολή ενός τέτοιου χαρακτηρισμού σε ένα αποκεντρωμένο κίνημα, ιδίως όταν η νομοθεσία των ΗΠΑ διαχωρίζει σαφώς τις ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις από εγχώριες οντότητες και προστατεύει την έκφραση πολιτικών ιδεών. Ο Λευκός Οίκος δεν παρείχε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή νομικό οδικό χάρτη για το πώς θα εφαρμοστούν οι εξαγγελίες.

Το αντιαρθμεντιακό κλίμα κυριάρχησε και στις παρεμβάσεις ορισμένων προσκεκλημένων. Συντηρητικοί σχολιαστές κατηγόρησαν τον Τύπο για «ψέματα» σχετικά με την πολιτική μετανάστευσης της κυβέρνησης, ενώ ένας εξ αυτών επέδειξε μισοκαμένη αμερικανική σημαία που, όπως είπε, περισυνέλεξε στο Πόρτλαντ. Ο Τραμπ ζήτησε να δοθεί το όνομα του ατόμου που την έκαψε στη γενική εισαγγελέα για την υποβολή κατηγοριών, παραπέμποντας σε πρόσφατο διάταγμα που προβλέπει ποινές για τον εμπρησμό της σημαίας.

Ο πρόεδρος, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένως μέσα όπως το MSNBC «άρρωστα» και τα ABC και NBC «πολύ κακά», συνέχισε να επαινεί τους διαδικτυακούς υποστηρικτές του για «ρεπορτάζ σε πραγματικό χρόνο που τα κυρίαρχα μέσα δεν καλύπτουν». Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω πρόσβασης σε influencers, ενώ επανέλαβε επικρίσεις περί «fake news» και «εχθρών του λαού».

Η εκδήλωση διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες. Ο Τραμπ την έκλεισε με νέα αιχμή προς τους δημοσιογράφους, προτού αποχωρήσει λέγοντας ότι έπρεπε να ασχοληθεί με την πορεία των προσπαθειών για ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Το σύντομο αλλά ηχηρό επεισόδιο με τη ρεπόρτερ του CNN επισφράγισε μια ημέρα κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης του Λευκού Οίκου με τα παραδοσιακά μέσα και ανέδειξε το εύθραυστο σημείο επαφής ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική για την ασφάλεια και στις συνταγματικές ελευθερίες.

Business
ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

Business
Κόκκαλης: Άνοιξε νέα εποχή για την Intralot

Κόκκαλης: Άνοιξε νέα εποχή για την Intralot

inWellness
inTown
Φιλορωσική στροφή; – Το μπλόκο των κρατών της ΕΕ που παρεκκλίνει
Νέες κυρώσεις 09.10.25

Φιλορωσική στροφή; – Το μπλόκο των κρατών της ΕΕ που παρεκκλίνει

Ουγγαρία, Αυστρία, Σλοβακία, αλλά και Ισπανία εκφράζουν με τον έναν ή άλλον τρόπο κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της ΕΕ έναντι του νέου πακέτου κυρώσεων στη Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά – Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek
19 προσαγωγές 09.10.25

Σάλος στην Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά - Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek

Στην προσαγωγή 19 ηθοποιών, influencer και τραγουδιστών προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία για χρήση ναρκωτικών - Κλήθηκαν για εξετάσεις αίματος

Σύνταξη
Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα
Κόσμος 09.10.25

Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα

Η εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων κατά των ουκρανικών υποδομών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας εγκυμονεί πραγματικούς κινδύνους, άμεσους για την Ουκρανία και έμμεσους για την Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα: Τι γνωρίζουμε για την καταρχήν συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς – Τα θολά σημεία και τι ακολουθεί
Ισραήλ - Χαμάς 09.10.25

«Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες»: Τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία για τη Γάζα - Τα θολά σημεία και τι ακολουθεί

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στο πρώτο βήμα του σχεδίου του για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Τι προβλέπει

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση
Κόσμος 09.10.25

Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση

Έλλειψη εμπιστοσύνης φαίνεται ότι δείχνουν αρκετές ομάδες προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι ξανά αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γερμανία: Τερματίζει την ταχεία χορήγηση υπηκοότητας – Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης
Κόσμος 09.10.25

Τέλος στη ταχεία χορήγηση υπηκοότητας βάζει η Γερμανία - Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης

Οι συντηρητικοί του Φρίντριχ Μερτς είχαν δεσμευτεί να αποσύρουν τη νομοθεσία, η οποία επέτρεπε την απόκτηση της υπηκοότητας σε τρία χρόνια αντί για πέντε.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα με τρεις νεκρούς στο Σούμι
Πόλεμος 09.10.25

Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία - Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες στο Σούμι

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία αφού απώθησε τον Απρίλιο τα τελευταία στοιχεία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που απέμεναν στη γειτονική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ

Σύνταξη
Γάζα: Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία – Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων
Γάζα 09.10.25

Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία - Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων

Οι συγγενείς των ομήρων ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς και έντονους πανηγυρισμούς μετά την επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας

Σύνταξη
Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές
Κόσμος 09.10.25

Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές

Το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Τουρκία και οι ΗΠΑ μπαίνουν ως εγγυητές πως το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις θα τηρήσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για τη Γάζα που θα εφαρμοστεί στις 12:00 της Πέμπτης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία
«Ταραγμένος» Ειρηνικός 09.10.25

Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία

Πληθαίνουν οι αναφορές για προετοιμασίες επίθεσης στην Ταϊβάν από την Κίνα, με στήριξη της Μόσχας, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και του γεωπολιτικού μπρα ντε φερ του Πεκίνου με τις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet
Κόσμος 09.10.25

Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «the Lancet» το 15% των παιδιών στη Γάζα πάσχει από οξύ υποσιτισμό. Περισσότερα από 54.600 παιδιά χρειάζονται θεραπευτική φροντίδα.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η κυβέρνηση είναι βουτηγμένη μέχρι τον λαιμό στα σκάνδαλα – Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή τον Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 09.10.25

Χαρίτσης: Η κυβέρνηση είναι βουτηγμένη μέχρι τον λαιμό στα σκάνδαλα – Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή τον Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και φέρει ακέραιη την πολιτική ευθύνη», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι «έντιμοι αγρότες» από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Βορίδης αδειάζει Μητσοτάκη – Άρχισαν αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Μια ωραία ατμόσφαιρα» 09.10.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Βορίδης αδειάζει Μητσοτάκη – Άρχισαν αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «ο κ. Βορίδης που προστατεύτηκε μαζί με τον κ. Αυγενάκη από την κυβερνητική πλειοψηφία (...) «αδειάζει» τον Μητσοτάκη που κρατά ως σύμβουλό του τον κ. Βάρρα

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Καϊμακάμης εκθέτει Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα – Τι είπε για την έφοδο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Καϊμακάμης εκθέτει Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα – Τι είπε για την έφοδο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καϊμακάμης δεν υπέπεσε στην αντίληψή του παρεμπόδιση του έργου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς
Euroleague 09.10.25

Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις απουσίες του Ολυμπιακού απέναντι στη Ντουμπάι, την κατάσταση του Φουρνιέ και το τι περιμένει να δει φέτος από τις ομάδες της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
Φιλορωσική στροφή; – Το μπλόκο των κρατών της ΕΕ που παρεκκλίνει
Νέες κυρώσεις 09.10.25

Φιλορωσική στροφή; – Το μπλόκο των κρατών της ΕΕ που παρεκκλίνει

Ουγγαρία, Αυστρία, Σλοβακία, αλλά και Ισπανία εκφράζουν με τον έναν ή άλλον τρόπο κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της ΕΕ έναντι του νέου πακέτου κυρώσεων στη Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Θεσσαλονίκη: Ταξί… με ξένες πινακίδες – Πρόστιμα 18.000 ευρώ για υποκλοπή μεταφορικού έργου από επιτήδειους
Στη Θεσσαλονίκη 09.10.25

Ταξί... με ξένες πινακίδες - Πρόστιμα 18.000 ευρώ για υποκλοπή μεταφορικού έργου από επιτήδειους

Συνολικά ελέγχθηκαν από την Τροχαία 13 οχήματα, βεβαιώθηκαν έξι παραβάσεις και επιβλήθηκαν υψηλά πρόστιμα σε οδηγούς που έκαναν τα Ι.Χ. τους «ταξί» χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις

Σύνταξη
BHMA: Κυκλοφορεί την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 09.10.25

BHMA: Κυκλοφορεί την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό GRACE, η ΑΡΓΥΡΩ με 35 συνταγές για μακαρόνια και ζυμαρικά, και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
«Το πλοίο έχει σαλπάρει»: Η 20ετής κρυφή μάχη της Τζένιφερ Άνιστον για να κάνει παιδιά
«Δεν μετανιώνω» 09.10.25

«Το πλοίο έχει σαλπάρει»: Η 20ετής κρυφή μάχη της Τζένιφερ Άνιστον για να κάνει παιδιά

Για πρώτη φορά, η σταρ του Χόλιγουντ Τζένιφερ Άνιστον αποφάσισε να απαντήσει σε όσους έλεγαν ότι δεν ήθελε οικογένεια και μίλησε για την προσπάθειά της να κάνει παιδιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα
On Field 09.10.25

Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ξεπερνά τους πάντες στους πάγκους της Ευρώπης με τα 26.000.000 € που παίρνει κάθε χρόνο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, την ώρα που ο Χάνσι Φιλ της Μπαρτσελόνα, παίρνει 2,5 λιγότερα. Προκαλεί σοκ ο αναλυτικός πίνακας της La Liga, αλλά και η... γεωμετρική άνοδος των αποδοχών του.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
