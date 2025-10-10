ΑΕΚ: Επέκτεινε το συμβόλαιο του Ζίνι μέχρι το 2029 (pic)

Στην ΑΕΚ μέχρι το 2029 ο Ζίνι! Ο Ανγκολέζος άσος συναντήθηκε με τον Μάριο Ηλιόπουλο σήμερα (10/10) και υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Ένωση. Το προηγούμενο είχε διάρκεια μέχρι το 2028, με τους «κιτρινόμαυρους» να επιβραβεύουν τον 23χρονο άσο με επέκταση για έναν ακόμη χρόνο και με αυξημένες αποδοχές.

Η σχετική ανάρτηση της ΑΕΚ για τον Ζίνι:

Σε μία δύσκολη περίοδο μάλιστα για εκείνον καθώς τραυματίστηκε στο ματς Κυπέλλου με το Αιγάλεω και αναμένεται να επιστρέψει μετά τα μέσα Νοεμβρίου.

Ο Ζίνι φέτος είχε οκτώ συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να τον περιμένει πλέον πίσω καθώς ποντάρει πολλά πάνω του.

Συνολικά με την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ ο Ζίνι έχει 21 συμμετοχές, με 1 γκολ και 1 ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ έχει επίσης 15 συμμετοχές με τη β’ ομάδα της Ένωσης (3 γκολ, 3 ασίστ). Πέρσι, αγωνίστηκε ως δανεικός στον Λεβαδειακό, έχοντας 30 παιχνίδια, με 14 γκολ και 5 ασίστ.

Εμφανίσεις που έκαναν τους Κιτρινόμαυρους να τον επαναφέρουν στο ρόστερ τους, μετά τον δανεισμό στην ομάδα της Βοιωτίας, με τον 23χρονο επιθετικό από την Ανγκόλα να δείχνει ότι έχει όσα χρειάζονται για να σταθεί στο κορυφαίο επίπεδο και να βοηθήσει την ΑΕΚ στη δύσκολη χρονιά που έχει μπροστά της.