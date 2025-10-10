newspaper
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
ΣΥΡΙΖΑ: Η συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό της γενοκτονίας
Πολιτική Γραμματεία 10 Οκτωβρίου 2025 | 10:54

ΣΥΡΙΖΑ: Η συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό της γενοκτονίας

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύνταξη
Ανακοίνωση για τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, το πρωί της Παρασκευής (10/10).  Η Κουμουνδούρου κάνει λόγο για «ένα θετικό πρώτο βήμα που πρέπει να ανοίξει τον δρόμο στον οριστικό τερματισμό της γενοκτονίας και σε μια βιώσιμη λύση». Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους διεθνείς οργανισμούς, αλλά και τις κυβερνήσεις, να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση, στην κατεύθυνση αυτή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«H συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας είναι ένα θετικό πρώτο βήμα, που πρέπει να ανοίξει τον δρόμο στον οριστικό τερματισμό της γενοκτονίας και σε μια βιώσιμη λύση, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ.

Αυτό σημαίνει ότι οι διεθνείς οργανισμοί, αλλά και οι κυβερνήσεις, οφείλουν να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση, στην κατεύθυνση αυτή.

Ο ρόλος της ΕΕ οφείλει να είναι πρωταγωνιστικός, με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη, και τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, των συνόρων του 1967 και με πρωτεύουσά του την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά την βόμβα Τσίπρα δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές του, ενώ δείχνει ότι ήδη διαθέτει ισχυρή μαγιά για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος βάσει των απαντήσεων θα ήταν κυρίαρχος στην Κεντροαριστερά αποδυναμώνοντας τα υπάρχοντα κόμματα.

Σύνταξη
Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη

Την ανάγκη να είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση της Δεξιάς επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος σε ερώτηση για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουμε δεν κατεβάζουμε τα μολύβια, τονίζει

Σύνταξη
Πυρά Μαρινάκη κατά «εγχώριων Ζαχάροβων» με πολλαπλούς στόχους
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Πυρά Μαρινάκη κατά «εγχώριων Ζαχάροβων» με πολλαπλούς στόχους

Ανιστόρητες και εκτός οποιασδήποτε λογικής» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις δηλώσεις Ζαχάροβα για την Ελλάδα, ενώ έστρεψε τα πυρά του και εντός Ελλάδας, μιλώντας για «αφωνία των "εγχώριων Ζαχάροβων"», χωρίς να κατονομάζει τους αποδέκτες

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος

«Η κυρία Ρέππα ομολόγησε ότι εισηγήθηκε η μεγάλη απόσταση κατοικίας - εκτάσεων να μην θεωρείται κριτήριο κινδύνου», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του
Παρέμβαση 09.10.25

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του

Ο Γιάννης Ραγκούσης καλεί ουσιαστικά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει αν ισχύουν μετά την εξέλιξη της παραίτησης Τσίπρα και τα όσα αποφασίστηκαν στο τελευταίο Συνέδριο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τσουκαλάς: Για να απομακρυνθεί η ΝΔ από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ
«Άλλος πόλος» 09.10.25

Τσουκαλάς: Για να απομακρυνθεί η ΝΔ από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ

«Όλοι μας θα κριθούμε στις επόμενες εθνικές εκλογές αλλά η βελόνα έχει ήδη ξεκολλήσει», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Το πολιτικό «μασάζ» του Φάμελλου στους βουλευτές μετά την παραίτηση Τσίπρα και οι νέες ισορροπίες στην Κουμουνδούρου
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Το πολιτικό «μασάζ» του Φάμελλου στους βουλευτές μετά την παραίτηση Τσίπρα και οι νέες ισορροπίες στην Κουμουνδούρου

Οι συναντήσεις του Σωκράτη Φάμελλου με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο «αναβρασμός» στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου και η επόμενη μέρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης
ΠΑΣΟΚ 09.10.25

Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι πρώτος –ακόμη και σε επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό- έθεσε τα ζητήματα του Οργανισμού αλλά η κυβέρνηση είτε υποβάθμιζε τη συζήτηση είτε τον επέκρινε ότι δεν φορά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Ζαχάροβα: Ταύτιση Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις – Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να αυταπατάται
Δήλωση Μάντζου 09.10.25

ΠΑΣΟΚ για Ζαχάροβα: Ταύτιση Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις – Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να αυταπατάται

«Οι προκλητικές και ανιστόρητες δηλώσεις της Μ. Ζαχάροβα είναι απολύτως καταδικαστέες και επικίνδυνες», τόνισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης κατέθεσε συμπληρωματική αναφορά για τον Αυγενάκη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
«Τέρμα τα ψέματα» 09.10.25

Ο Κασσελάκης κατέθεσε συμπληρωματική αναφορά για τον Αυγενάκη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο Στέφανος Κασσελάκης προχώρησε και σε αυτοτελή αναφορά προς την επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, καθώς και προς τον οικονομικό εισαγγελέα, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25

Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς

«Η κυβέρνηση έχει βάλει στο μάτι τον αγροτικό τομέα, γιατί είναι με τους μεσάζοντες», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Άγρια κόντρα στη Βουλή για το ταξίδι στη Γάζα: Για «κρουαζιέρα» κάνει λόγο ο Γεωργιάδης – «Τα χάπια σου τα πήρες;»
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Άγρια κόντρα στη Βουλή για το ταξίδι στη Γάζα: Για «κρουαζιέρα» κάνει λόγο ο Γεωργιάδης – «Τα χάπια σου τα πήρες;»

Η συζήτηση στη Βουλή ξέφυγε με αποτέλεσμα ο Άδωνις Γεωργιάδης να ακούσει «γαλλικά» από τα έδρανα που κάθονταν οι βουλευτές της Αριστεράς.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική
Στις 16 Οκτωβρίου 09.10.25

Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να γενικευτεί το θέμα της συζήτησης και να γίνει για το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής, μετά το αρχικό αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Έβη Τουλούπα: Οι άνθρωποι, στη ζωή μας, μετράν
Τρεις λέξεις 10.10.25

Έβη Τουλούπα: «Εγώ, εμείς, μαζί»

Πολλοί είναι οι μυθολογικοί χαρακτήρες που μοιάζουν στην Έβη, γιατί πολλά είναι τα χαρακτηριστικά της

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του: Ξύπναγα και πονούσα, άρχισα να πίνω
Βίντεο 10.10.25

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του: Ξύπναγα και πονούσα, άρχισα να πίνω

«[Στον καρκίνο] βλέπεις (σ.σ. τον δικό σου άνθρωπο) να λιώνει, να γίνεται σκιά του εαυτού του. Ο πόνος ήταν μέρος της ύπαρξής μου», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του

Σύνταξη
Νόμπελ Ειρήνης: Απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα
Κόσμος 10.10.25

Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά σε μία πολιτικό της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας - Η βράβευση έρχεται την ώρα που οι σχέσεις των δύο χωρών είναι «στο κόκκινο»

Σύνταξη
ΠΟΥ: Ένας στους τρεις γιατρούς ή νοσηλευτές πάσχει από κατάθλιψη – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Ανησυχητικά ευρήματα 10.10.25

Ένας στους τρεις υγειονομικούς στην Ευρώπη πάσχει από κατάθλιψη - Τι αναφέρει ο ΠΟΥ για την Ελλάδα

Αποκαρδιωτικά είναι τα ευρήματα του ΠΟΥ για τις συνθήκες στις δομές υγείας στην Ευρώπη καθώς γιατροί και νοσηλευτές παρουσιάζουν σε μεγάλα ποσοστά κατάθλιψη - Έξαρση ανασφάλειας και βίας στην εργασία

Σύνταξη
Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»
Κόσμος 10.10.25

Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»

Νέα απόφαση έλαβε δικαστήριο στη Γαλλία, αυξάνοντας την ποινή ενός από τους βιαστές της Ζιζέλ Πελικό, ο οποίος είχε κάνει έφεση στην πρώτη απόφαση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» – Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν
«Λευκές νύχτες» 10.10.25

«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» - Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν

Ο γάμος της Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας και του bisexual σαμάνου Ντουρέκ Βερέτ, έχει προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και ποικίλες αντιδράσεις - Οι νεόνυμφοι απάντησαν στις φήμες του «λευκού γάμου» με ένα νέο βίντεο στο Instagram.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζιλ Έλις (FIFA): «Θα έρθει μια εποχή που ο αθλητισμός δεν θα έχει φύλο»
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η Τζιλ Έλις (FIFA): «Θα έρθει μια εποχή που ο αθλητισμός δεν θα έχει φύλο»

Η γενική διευθύντρια ποδοσφαίρου της FIFA προβλέπει ένα μέλλον χωρίς διακρίσεις μεταξύ ανδρικών και γυναικείων σπορ, υπογραμμίζοντας τη ραγδαία εξέλιξη του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Απεργία για την Παλαιστίνη: Μπλοκάρουμε τα πάντα για τη Γάζα – Συγκέντρωση 10 Οκτωβρίου στην Κλαυθμώνος
Στις 13:00 10.10.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Απεργία σήμερα για την Παλαιστίνη και συγκέντρωση στην Κλαυθμώνος

Σε απεργία και συγκέντρωση προχωρούν σήμερα μία σειρά από σωματεία και ομοσπονδίες εις ένδειξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και καταδίκης της στάσης της ελληνικής κυβέρνησης

Σύνταξη
Φθιώτιδα: «Στα 17 πήγα με 45άρα, ήταν τέλειο» – Ένοχος 61χρονος που προέτρεπε ανήλικη να συνευρεθεί μαζί του
Στη Φθιώτιδα 10.10.25

«Στα 17 πήγα με 45άρα, ήταν τέλειο» - Καταδικάστηκε 61χρονος που προέτρεπε ανήλικη να συνευρεθεί μαζί του

«Δεν έχει ηλικία, σκέψου το αυτό - Εμένα πάντως μου αρέσει πολύ και θα ήθελα να κάνω κάτι μαζί σου…» ήταν κάποιες από τις συνομιλίες που είχε ο 56χρονος τότε άνδρας με την 14χρονη στη Φθιώτιδα

Σύνταξη
Νόμπελ Ειρήνης: Μια ιστορία αμφιλεγόμενων αποφάσεων
Stories 10.10.25

Νόμπελ Ειρήνης: Μια ιστορία αμφιλεγόμενων αποφάσεων

Το Νόμπελ Ειρήνης 2025 συγκεντρώνει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας, με 338 υποψηφιότητες και έντονες αντιδράσεις. Ανάμεσά τους, η πρόταση για τον Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει το διαχρονικό δίλημμα: τι σημαίνει «ειρήνη»;

Σύνταξη
