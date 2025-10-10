ΣΥΡΙΖΑ: Η συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό της γενοκτονίας
Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.
Ανακοίνωση για τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, το πρωί της Παρασκευής (10/10). Η Κουμουνδούρου κάνει λόγο για «ένα θετικό πρώτο βήμα που πρέπει να ανοίξει τον δρόμο στον οριστικό τερματισμό της γενοκτονίας και σε μια βιώσιμη λύση». Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους διεθνείς οργανισμούς, αλλά και τις κυβερνήσεις, να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση, στην κατεύθυνση αυτή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ
«H συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας είναι ένα θετικό πρώτο βήμα, που πρέπει να ανοίξει τον δρόμο στον οριστικό τερματισμό της γενοκτονίας και σε μια βιώσιμη λύση, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ.
Αυτό σημαίνει ότι οι διεθνείς οργανισμοί, αλλά και οι κυβερνήσεις, οφείλουν να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση, στην κατεύθυνση αυτή.
Ο ρόλος της ΕΕ οφείλει να είναι πρωταγωνιστικός, με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη, και τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, των συνόρων του 1967 και με πρωτεύουσά του την Ανατολική Ιερουσαλήμ».
