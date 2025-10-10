O αμφιλεγόμενος δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ προειδοποιεί για τον Αντίχριστο και τον Μπιλ Γκέιτς

Σε μια σειρά πρόσφατων διαλέξεων στο Σαν Φρανσίσκο, ο Πίτερ Τιλ, συντηρητικός δισεκατομμυριούχος της Σίλικον Βάλεϊ και ισχυρός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε για την έλευση του Αντίχριστου.

Ζήτησε επίσης από τον φίλο του Έλον Μασκ να μην χαρίσει την περιουσία του για κοινωφελείς σκοπούς, επειδή τα χρήματα θα καταλήξουν στα χέρια «αριστερών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που θα επιλέξει ο Μπιλ Γκέιτς».

Στη διάρκεια των τεσσάρων διαλέξεων, διάρκειας οκτώ ωρών έκαστη, ο Τιλ εξέφρασε την ανησυχία του ότι ο Αντίχριστος της Βίβλου θα εμφανιστεί υπό τη μορφή μιας παγκόσμιας απολυταρχικής κυβέρνησης, η οποία θα ανέλθει στην εξουσία υποσχόμενη να προστατεύσει την ανθρωπότητα από καταστροφές όπως η κλιματική κρίση, ο πυρηνικός πόλεμος ή η κυριαρχία της ΑΙ.

Ο γερμανο-αμερικανός επιχειρηματίας κέρδισε την περιουσία του ως συνιδρυτής της PayPal, επενδυτής του Facebook και ιδρυτής της εταιρείας Palantir, η οποία προσφέρει στις ΗΠΑ και άλλες κυβερνήσεις λογισμικό παρακολούθησης και στρατιωτικών εφαρμογών.

Είναι επίσης γνωστός ως ο άνθρωπος που βοήθησε τον υπερσυντηρητικό Τζέι Ντι Βανς να γίνει αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το τελευταίο διάστημα, όμως, ο Τιλ έχει δώσει μια σειρά ομιλιών και συνεντεύξεων για να παραθέσει τις θεολογικές απόψεις του, βασισμένες όπως λέει στη Βίβλο.

Ο Ιησούς, ο Γκέιτς και η Σίλικον Βάλει

Σε πρόσφατη εμφάνισή του στο podcast του Ρος Ντούδατ των New York Times, ο Τιλ υποστήριξε ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια εποχή περιορισμένης καινοτομίας, με εξαίρεση την ΑΙ, και κινδυνεύει από παράγοντες που θα μπορούσαν να καταλάβουν την εξουσία υποσχόμενοι να προστατεύσουν τον πλανήτη υπό απειλές.

Σε ερώτηση για το εάν ο Αντίχριστος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το λογισμικό πολέμου και μαζικής παρακολούθησης που αναπτύσσει η ίδια η Palantir, ο Τιλ περιορίστηκε να δηλώσει: «Προφανώς, δεν πιστεύω ότι κάνω κάτι τέτοιο».

Στις ομιλίες που έδωσε τον περασμένο μήνα, αναφέρει το Reuters, ο Τιλ κάλεσε τον Μασκ να παραιτηθεί από τo Giving Pledge, μια δέσμευση σύμφωνα με την οποία οι υπογράφοντες αφήνουν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ένας από τους πρώτοους υποστηρικτές της δέσμευσης ήταν ο Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος έχει προσφέρει σχεδόν όλη την περιουσία του σε πρωτοβουλίες για την παγκόσμια υγεία και την ισότητα.

Αφότου διάβασε ένα ποίημα του 19ου αιώνα σχετικά με το πώς ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Ιησούς πέθαναν στην ηλικία των 33 ετών, ο Τιλ είπε ότι ο πλούτος είναι σήμερα το ταχύτερο μέσο για άνοδο στην εξουσία.

Επισήμανε επίσης ότι ο Γκέιτς έγινε δισεκατομμυριούχος στην ηλικία των 31 ετών.

Ο Τιλ είπε πως συμβούλεψε τον Έλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου με περιουσία σχεδόν 500 δισ. δολαρίων, να αποσυρθεί από το Giving Pledge.

«Και τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνω; Να αφήσω την περιουσία στα παιδιά μου;» απάντησε ο Μασκ σύμφωνα με τη διήγηση του Τιλ.

«Θα ήταν πολύ χειρότερο να τα δώσεις στον Μπιλ Γλέιτς» είπε τότε ο ιδρυτής της Palantir.

Τα χρήματα αυτά, ισχυρίστηκε, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κατά της έλευσης του Αντίχριστου.

Ο Τιλ αναγνώρισε ότι η Σίλικον Βάλεϊ θα μπορούσε να συμμετάσχει στη βιβλική μάχη, παρά το γεγονός ότι είναι «άθεη» και «προοδευτική».

Ο συντηρητικός δισεκατομμυριούχος αναφέρθηκε ακόμα στο ενδεχόμενο να εμποδίσει τον Αντίχριστο ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και αναγνώρισε ότι τα αντίπαλο στρατόπεδο μπορεί να βλέπει τον πρόεδρο με άλλο μάτι.

«Πιστεύετε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο Αντίχριστος;» ρώτησε κάποια στιγμή το κοινό. «Θα σας ακούσω. Είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε» είπε.