science
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
O αμφιλεγόμενος δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ προειδοποιεί για τον Αντίχριστο και τον Μπιλ Γκέιτς
Τεχνολογία 10 Οκτωβρίου 2025 | 16:28

O αμφιλεγόμενος δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ προειδοποιεί για τον Αντίχριστο και τον Μπιλ Γκέιτς

Ο Πίτερ Τιλ, ιδρυτής της Palantir, υπονόησε ότι ο Μπιλ Γκέιτς είναι όργανο του Αντιχριστου, ο οποίος έρχεται να επιβάλει μια παγκόσμια απολυταρχική κυβέρνηση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Spotlight

Σε μια σειρά πρόσφατων διαλέξεων στο Σαν Φρανσίσκο, ο Πίτερ Τιλ, συντηρητικός δισεκατομμυριούχος της Σίλικον Βάλεϊ και ισχυρός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε για την έλευση του Αντίχριστου.

Ζήτησε επίσης από τον φίλο του Έλον Μασκ να μην χαρίσει την περιουσία του για κοινωφελείς σκοπούς, επειδή τα χρήματα θα καταλήξουν στα χέρια «αριστερών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που θα επιλέξει ο Μπιλ Γκέιτς».

Στη διάρκεια των τεσσάρων διαλέξεων, διάρκειας οκτώ ωρών έκαστη, ο Τιλ εξέφρασε την ανησυχία του ότι ο Αντίχριστος της Βίβλου θα εμφανιστεί υπό τη μορφή μιας παγκόσμιας απολυταρχικής κυβέρνησης, η οποία θα ανέλθει στην εξουσία υποσχόμενη να προστατεύσει την ανθρωπότητα από καταστροφές όπως η κλιματική κρίση, ο πυρηνικός πόλεμος ή η κυριαρχία της ΑΙ.

Ο γερμανο-αμερικανός επιχειρηματίας κέρδισε την περιουσία του ως συνιδρυτής της PayPal, επενδυτής του Facebook και ιδρυτής της εταιρείας Palantir, η οποία προσφέρει στις ΗΠΑ και άλλες κυβερνήσεις λογισμικό παρακολούθησης και στρατιωτικών εφαρμογών.

Είναι επίσης γνωστός ως ο άνθρωπος που βοήθησε τον υπερσυντηρητικό Τζέι Ντι Βανς να γίνει αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το τελευταίο διάστημα, όμως, ο Τιλ έχει δώσει μια σειρά ομιλιών και συνεντεύξεων για να παραθέσει τις θεολογικές απόψεις του, βασισμένες όπως λέει στη Βίβλο.

Ο Ιησούς, ο Γκέιτς και η Σίλικον Βάλει

Σε πρόσφατη εμφάνισή του στο podcast του Ρος Ντούδατ των New York Times, ο Τιλ υποστήριξε ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια εποχή περιορισμένης καινοτομίας, με εξαίρεση την ΑΙ, και κινδυνεύει από παράγοντες που θα μπορούσαν να καταλάβουν την εξουσία υποσχόμενοι να προστατεύσουν τον πλανήτη υπό απειλές.

YouTube thumbnail

Σε ερώτηση για το εάν ο Αντίχριστος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το λογισμικό πολέμου και μαζικής παρακολούθησης που αναπτύσσει η ίδια η Palantir, ο Τιλ περιορίστηκε να δηλώσει: «Προφανώς, δεν πιστεύω ότι κάνω κάτι τέτοιο».

Στις ομιλίες που έδωσε τον περασμένο μήνα, αναφέρει το Reuters,  ο Τιλ κάλεσε τον Μασκ να παραιτηθεί από τo Giving Pledge, μια δέσμευση σύμφωνα με την οποία οι υπογράφοντες αφήνουν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ένας από τους πρώτοους υποστηρικτές της δέσμευσης ήταν ο Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος έχει προσφέρει σχεδόν όλη την περιουσία του σε πρωτοβουλίες για την παγκόσμια υγεία και την ισότητα.

Αφότου διάβασε ένα ποίημα του 19ου αιώνα σχετικά με το πώς ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Ιησούς πέθαναν στην ηλικία των 33 ετών, ο Τιλ είπε ότι ο πλούτος είναι σήμερα το ταχύτερο μέσο για άνοδο στην εξουσία.

Επισήμανε επίσης ότι ο Γκέιτς έγινε δισεκατομμυριούχος στην ηλικία των 31 ετών.

Ο Τιλ είπε πως συμβούλεψε τον Έλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου με περιουσία σχεδόν 500 δισ. δολαρίων, να αποσυρθεί από το Giving Pledge.

«Και τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνω; Να αφήσω την περιουσία στα παιδιά μου;» απάντησε ο Μασκ σύμφωνα με τη διήγηση του Τιλ.

«Θα ήταν πολύ χειρότερο να τα δώσεις στον Μπιλ Γλέιτς» είπε τότε ο ιδρυτής της Palantir.

Τα χρήματα αυτά, ισχυρίστηκε, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κατά της έλευσης του Αντίχριστου.

Ο Τιλ αναγνώρισε ότι η Σίλικον Βάλεϊ θα μπορούσε να συμμετάσχει στη βιβλική μάχη, παρά το γεγονός ότι είναι «άθεη» και «προοδευτική».

Ο συντηρητικός δισεκατομμυριούχος αναφέρθηκε ακόμα στο ενδεχόμενο να εμποδίσει τον Αντίχριστο ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και αναγνώρισε ότι τα αντίπαλο στρατόπεδο μπορεί να βλέπει τον πρόεδρο με άλλο μάτι.

«Πιστεύετε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο Αντίχριστος;» ρώτησε κάποια στιγμή το κοινό. «Θα σας ακούσω. Είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε» είπε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σκλαβενίτης: Τι συζήτησαν Μητσοτάκης και Σκλαβενίτης στο Μαξίμου

Σκλαβενίτης: Τι συζήτησαν Μητσοτάκης και Σκλαβενίτης στο Μαξίμου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις ανέβασε τις ανοδικές ταχύτητες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις ανέβασε τις ανοδικές ταχύτητες

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
ΠΟΥ: Ένας στους τρεις γιατρούς ή νοσηλευτές πάσχει από κατάθλιψη – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Ανησυχητικά ευρήματα 10.10.25

Ένας στους τρεις υγειονομικούς στην Ευρώπη πάσχει από κατάθλιψη - Τι αναφέρει ο ΠΟΥ για την Ελλάδα

Αποκαρδιωτικά είναι τα ευρήματα του ΠΟΥ για τις συνθήκες στις δομές υγείας στην Ευρώπη καθώς γιατροί και νοσηλευτές παρουσιάζουν σε μεγάλα ποσοστά κατάθλιψη - Έξαρση ανασφάλειας και βίας στην εργασία

Σύνταξη
«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές
Επιστήμες 09.10.25

«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές

Ιταλοί ερευνητές ανέπτυξαν ένα ρινικό σπρέι που βασίζεται σε χρυσά νανοσωματίδια τα οποία μεταφέρουν μια στοχευμένη θεραπεία απευθείας στον εγκέφαλο - η προσέγγιση έχει ήδη κατοχυρωθεί με πατέντα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Κλιματική αλλαγή – Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία
Κλιματική αλλαγή 09.10.25

Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία - Ποιες περιοχές επηρεάστηκαν περισσότερο

Η κατάσταση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την πορεία της θερμοκρασίας του πλανήτη «παραμένει η ίδια, με μετρήσεις επίμονα υψηλές στο έδαφος και στην επιφάνεια των θαλασσών» σχολίασε ειδική του Copernicus

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα φανάρια ρύθμισης κυκλοφορίας αποκτούν και 4ο χρώμα – Μια πρόταση που αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε
Πώς θα λειτουργεί 10.10.25

Οι φωτεινοί σηματοδότες αποκτούν και 4ο χρώμα - Μια πρόταση που αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε

Ερευνητές από το πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, με επικεφαλής τον Ali Hajbabaie, ανέπτυξαν ένα νέο σύστημα που στοχεύει να προσαρμόσει την οδική κυκλοφορία στη νέα εποχή της αυτοκίνησης. Τι αλλάζει στα φανάρια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 10.10.25

«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης

«Η κυβέρνηση στη λογική του "όλοι μαζί τα φάγαμε" διακινεί ένα αφήγημα "όλοι οι αγρότες είναι ένοχοι"», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Δεν θα πλήξουμε την κοινωνική μας πολιτική για χάρη του ΝΑΤΟ
«Παραμένουμε σύμμαχοι» 10.10.25

Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Δεν θα πλήξουμε την κοινωνική μας πολιτική για χάρη του ΝΑΤΟ

Η Ισπανία σχολίασε την απαίτηση Τραμπ να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ, γιατί δεν προχωρά σε αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 5%. «Είμαστε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος Μπολάνιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεσσηνία: Στην Αθήνα έφτασε ο δράστης μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 10.10.25

Μεσσηνία: Στην Αθήνα έφτασε ο δράστης μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Στενεύει ο κλοιός γύρω από τον δράστη της δολοφονίας δύο ανδρών στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα με την αστυνομία να έχει χαρτογραφίσει τη διαδροιμή που ακολούθησε από τη Μεσσηνία μέχρι την Αθήνα

Σύνταξη
Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα…
On Field 10.10.25

Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα…

Υπάρχει ο «τελικός» στην Κοπεγχάγη και η Εθνική μπορεί να κάνει το «κόλπο γκρόσο» αρκεί να περιορίσει την τριάδα των χαφ της Δανίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας: Τρεις μαρτυρίες επανένταξης στο νέο βίντεο της Ithaca
Πάτα play 10.10.25

Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας: Τρεις μαρτυρίες επανένταξης στο νέο βίντεο της Ithaca

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας, στις 10 Οκτωβρίου, η Ithaca παρουσιάζει το Voices of Ithaca, ένα βίντεο με τρεις αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν την αστεγία και κατάφεραν να σταθούν ξανά στα πόδια τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πυρετός συσκέψεων στην ΚΕΔ για την διαιτησία
On Field 10.10.25

Πυρετός συσκέψεων στην ΚΕΔ για την διαιτησία

«Στο σεμινάριο θα πούμε πολλά», είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στους διαιτητές. Ο Γάλλος και οι συνεργάτες του Βαλέρι και Αλόνσο βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού επειδή τίποτα δεν πήγε καλά

Βάιος Μπαλάφας
H κόλαση που έζησαν η πρώην σύζυγος και η κόρη του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
Ελλάδα 10.10.25

H κόλαση που έζησαν η πρώην σύζυγος και η κόρη του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τα άγρια επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας με δράστη τον 43χρονο - Οι ξυλοδαρμοί της πρώην συζύγου και της 14χρονης κόρης του που το έσκασε από το σπίτι για να γλυτώσει

Σύνταξη
Ο άνισος αγώνας της Σαλαμίνας
Αυτοδιοίκηση 10.10.25

Ο άνισος αγώνας της Σαλαμίνας

Χιλιάδες τόνοι κλαδεμάτων και κάθε λογής απορριμμάτων στο δημόσιο χώρο της Σαλαμίνας με την υπηρεσίες καθαριότητας και την δημοτική Αρχή να μάχονται σε έναν άνισο αγώνα κατά της ρύπανσης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Το Χόλιγουντ δεν παίρνει στα σοβαρά την απειλή του Τραμπ για δασμούς – «Είναι πάλι αέρας κοπανιστός»
Χάος 10.10.25

Το Χόλιγουντ δεν παίρνει στα σοβαρά την απειλή του Τραμπ για δασμούς - «Είναι πάλι αέρας κοπανιστός»

Η παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα αντέδρασε στις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών σε ταινίες που γυρίζονται εκτός των ΗΠΑ με ένα μείγμα ανησυχίας, σύγχυσης, αδιαφορίας και περισσότερο από μια πινελιά περιφρόνησης

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στη βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή
«Και τώρα τι;» 10.10.25

Στη βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ισραήλ ότι τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της περιοχής, αντικρίζοντας την απόλυτη καταστροφή

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής
Πριν τις selfie 10.10.25

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής

Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: «Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» – Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια
ΣΥΡΙΖΑ 10.10.25

«Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» - Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια

«Σε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για αντανακλαστικά περιχαράκωσης με λογικές 'σκαντζόχοιρου' - Πρέπει να το αποφύγουμε» λέει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την παραίτηση Τσίπρα

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο