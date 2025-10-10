Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
10.10.2025 | 22:34
Φωτιά και εκρήξεις στον Ασπρόπυργο (βίντεο)
10.10.2025 | 22:32
Φωτιά σε υπόγεια διάβαση στη Λεωφόρο Συγγρού - Δείτε εικόνες
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Μια υπενθύμιση για τη φροντίδα του εαυτού μας
Υγεία 10 Οκτωβρίου 2025 | 21:24

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Μια υπενθύμιση για τη φροντίδα του εαυτού μας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, πρέπει να θυμόμαστε πως η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασικό στοιχείο της ανθρώπινης ισορροπίας και ευημερίας.

Ενοχές: Όταν φοβόμαστε για τις συνέπειες, είμαστε γενναιόδωροι

Ενοχές: Όταν φοβόμαστε για τις συνέπειες, είμαστε γενναιόδωροι

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, αποτελεί μια υπενθύμιση ότι η φροντίδα της ψυχής μας είναι εξίσου σημαντική με τη φροντίδα του σώματος. Στόχος της είναι να ενισχύσει τη συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία, να μειώσει το στίγμα και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναζητούν βοήθεια, κατανόηση και στήριξη. Σε μια εποχή που οι ρυθμοί ζωής γίνονται ολοένα πιο απαιτητικοί και η απομόνωση εντείνεται, η ψυχική ισορροπία δεν είναι δεδομένη

Η Παπαγεωργίου Παρασκευή, ψυχολόγος στον Ξενώνα Αριάδνη της ΕΠΑΨΥ, εξηγεί με άρθρο της στο in τη σημασία της καθημερινής φροντίδας του εαυτού. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, υπενθυμίζει πως η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασικό στοιχείο της ανθρώπινης ισορροπίας και ευημερίας.

«Ψυχική Ανθεκτικότητα: Η Καθημερινή Επένδυση στον Εαυτό μας»

10 Οκτωβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. Μια ημέρα που μας θυμίζει ότι η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά θεμέλιο της καθημερινής μας ζωής. Σε μια εποχή όπου οι ρυθμοί τρέχουν πιο γρήγορα από εμάς, η μοναξιά, το άγχος και η ανασφάλεια γίνονται ολοένα και πιο συχνά μέρος της καθημερινότητας.

Η ψυχική υγεία δεν αφορά μόνο όσους βιώνουν κάποια δυσκολία. Αφορά όλους μας και σχετίζεται με την ικανότητά μας να σηκωνόμαστε το πρωί, να αλληλοεπιδρούμε με τους ανθρώπους μας, να εργαζόμαστε, να ελπίζουμε και να κάνουμε όνειρα για το μέλλον.

Στην ψυχολογία συναντάμε συχνά τον όρο «Ψυχική Ανθεκτικότητα». Με απλά λόγια, αναφερόμαστε στην ικανότητα των ανθρώπων να προσαρμοζόμαστε στις δυσκολίες, να βρίσκουμε τρόπους να «στεκόμαστε όρθιοι» και να συνεχίζουμε, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως θα θέλαμε. Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως δεν λυγίζουμε ποτέ – σημαίνει όμως πως μπορούμε να βρούμε τον τρόπο να ξανά σηκωθούμε.

Η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι κάτι με το οποίο γεννιόμαστε ή όχι με αυτό. Αποτελεί μια δεξιότητα που καλλιεργείται, όπως ένας μυς του σώματος δυναμώνει αργά μέσα από προσωπική άσκηση και φροντίδα. Δεν απαιτεί μεγάλες ή δραματικές αλλαγές. Αντιθέτως, στην πραγματικότητα ξεκινάει από μικρά, σταθερά, καθημερινά βήματα που ίσως φαίνονται απλά αλλά έχουν μεγάλη σημασία.

Γνώριζες πως ένας σταθερός και ποιοτικός ύπνος είναι ίσως το πιο σημαντικό δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου; Ο ύπνος δεν είναι απλώς ξεκούραση• είναι η βάση για να λειτουργεί σωστά το μυαλό και το σώμα μας. Μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε καθαρά, να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας πιο αποτελεσματικά και να ανταπεξερχόμαστε στις προκλήσεις της καθημερινότητας με περισσότερη ενέργεια και ζωντάνια. Επιπλέον, ο ποιοτικός ύπνος ενισχύει τη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη δημιουργικότητά μας, ενώ συμβάλλει στη γενική μας υγεία και ευεξία. Με λίγα λόγια, κάθε νύχτα που κοιμόμαστε καλά είναι μια επένδυση στον εαυτό μας και στην ποιότητα της ζωής μας.

Παράλληλα, η σωματική δραστηριότητα, ακόμα και με απλά μέσα και χωρίς την ανάγκη για έντονες ή εξαντλητικές μεθόδους, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την ψυχική μας ανθεκτικότητα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλα ή περίπλοκα προγράμματα άσκησης• ένας σύντομος περίπατος στη γειτονιά, λίγα λεπτά χορού στο σπίτι ή λίγη μουσική καθώς κινούμαστε, μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην ψυχολογία μας. Η κίνηση, μειώνει το στρες και την ένταση, ενώ παράλληλα μας βοηθά να καθαρίσουμε το μυαλό και να δούμε τα προβλήματα με μεγαλύτερη ηρεμία και σαφήνεια. Ακόμα και μικρές, καθημερινές στιγμές δραστηριότητας μπορούν να προσφέρουν σημαντική αναζωογόνηση σώματος και πνεύματος.

Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον• η ανάγκη για επαφή και αλληλεπίδραση με άλλους αποτελεί βασικό στοιχείο της φύσης μας. Μια απλή συζήτηση με έναν φίλο ή λίγος ποιοτικός χρόνος με την οικογένεια μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό «αντίδοτο» στη μοναξιά και την ψυχική κόπωση που προκαλεί η απαιτητική καθημερινότητα. Τέτοιες στιγμές ενισχύουν την αίσθηση ασφάλειας, δημιουργούν δεσμούς εμπιστοσύνης και μας υπενθυμίζουν ότι δεν είμαστε μόνοι μας.

Ιδιαίτερα σημαντική επίσης, είναι η φροντίδα και η καλοσύνη προς τον εαυτό μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε συνεχώς αυστηροί ή επικριτικοί. Αντιθέτως, αξίζει να αναγνωρίζουμε και να εκτιμούμε τις μικρές μας προσπάθειες, τα καθημερινά βήματα που κάνουμε και τις στιγμές που καταφέρνουμε κάτι —μικρό ή μεγάλο— ακόμη κι αν εκείνη τη στιγμή φαίνεται ασήμαντο. Μέσα από αυτή την αναγνώριση, δίνουμε στον εαυτό μας τη δύναμη και την ενέργεια που χρειάζεται για να συνεχίσει με αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στο μέλλον.

Το τελευταίο και ίσως σημαντικότερο μέρος της ανάπτυξης της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι να μάθουμε να εκφράζουμε τα συναισθήματα και τις δυσκολίες μας χωρίς φόβο. Το να μιλάμε για όσα μας απασχολούν δεν μας καθιστά αδύναμους• αντίθετα, μας δίνει τη δυνατότητα ανακούφισης και μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις. Όταν μοιραζόμαστε τις δυσκολίες μας με κάποιον που εμπιστευόμαστε ή ζητάμε βοήθεια από ειδικό, προστατεύουμε τον εαυτό μας και ενισχύουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα. Η αληθινή δύναμη δεν είναι να μην πέφτουμε ποτέ• είναι να μπορούμε να σηκωνόμαστε ξανά, με τη βοήθεια όσων είναι δίπλα μας.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε ότι η ψυχική ανθεκτικότητα δεν χτίζεται μέσα σε μια μέρα, αλλά καλλιεργείται καθημερινά. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να «λυγίσουμε» για να φροντίσουμε την ψυχή μας. Μπορούμε να κάνουμε πρόληψη, να επενδύσουμε στις μικρές συνήθειες που μας δυναμώνουν και μας στηρίζουν.
Ας ξεκινήσουμε από τα απλά: έναν καλό ύπνο, έναν περίπατο, μια καλή κουβέντα. Μικρές κινήσεις που γίνονται η μεγαλύτερη επένδυση για τη ζωή μας. Γιατί η ψυχική ανθεκτικότητα είναι η δύναμή μας να ζούμε, να ελπίζουμε και να συνεχίζουμε – κάθε μέρα.

Τραμπ: Στα «καταφύγια» σπεύδουν οι επενδυτές μετά τις νέες απειλές

Τραμπ: Στα «καταφύγια» σπεύδουν οι επενδυτές μετά τις νέες απειλές

Goldman Sachs: Ανεβάζει και πάλι τον στόχο για το ελληνικό χρηματιστήριο

Goldman Sachs: Ανεβάζει και πάλι τον στόχο για το ελληνικό χρηματιστήριο

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Υγεία
Covid: Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία
Δικαστική απόφαση 10.10.25

Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία

Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρότι ο ιός Covid-19 μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και θάνατο, δεν θεωρείται βίαιο περιστατικό, αλλά συνέπεια ασθένειας

Σύνταξη
Με ένα τσιγάρο ψεύτικο…
Fake παντού 06.10.25

Με ένα τσιγάρο ψεύτικο…

Βαρύ πλήγμα για την Ευρώπη: τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι συσκευές ατμίσματος στη λίστα με τις πιο διαδεδομένες απομιμήσεις

Γεώργιος Μαζιάς
Μισό εκατομμύριο κλήσεις για ραντεβού με γιατρό στο νέο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού
Σύστημα υγείας 06.10.25

Μισό εκατομμύριο κλήσεις για ραντεβού με γιατρό στο νέο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού

Το 40% των ασθενών κλείνει τελικά ραντεβού - Οι ασθενείς που παίρνουν εξιτήριο, δίνουν στο ΕΣΥ 4,4 βαθμούς με άριστα το 5, κυρίως ικανοποιημένοι από τους γιατρούς τους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Νοσοκομεία – Θεμιστοκλέους: Θριαμβολογίες για το νέο σύστημα ραντεβού που… μπλόκαρε – Τι είπε για την αξιολόγηση
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Νοσοκομεία – Θεμιστοκλέους: Θριαμβολογίες για το νέο σύστημα ραντεβού που… μπλόκαρε – Τι είπε για την αξιολόγηση

Το νέο σύστημα προγραμματισμού ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία δεν κατάφερε να κρύψει την υποστελέχωση - Τι είπε ο Θεμιστοκλέους

Σύνταξη
Μέχρι 40% των αναγκών των ασθενών μπορεί να καλύψει το ΕΣΥ;
Ενιαία πλατφόρμα 04.10.25

Μέχρι 40% των αναγκών των ασθενών μπορεί να καλύψει το ΕΣΥ;

Πανηγυρίζει  ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που η πρωτοβάθμια υγεία δεν καλύπτει τους ασθενείς και στέλνει τον πληθυσμό στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Έρευνα: Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών
Έρευνα 03.10.25

Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών

Όταν ο ύπνος διαταράσσεται, ο εγκέφαλος νιώθει τις συνέπειες με ανεπαίσθητους τρόπους που συσσωρεύονται με τα χρόνια, προκαλώντας γνωστική εξασθένηση, άνοια και άλλες νευρολογικές ασθένειες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η πλανητική διατροφή ως απάντηση στην κλιματική κρίση – Μπορεί να προλάβει 15 εκατ. θανάτους ετησίως
Έρευνα 03.10.25

Τι είναι η πλανητική διατροφή και πώς συνδέεται με την κλιματική κρίση - Μπορεί να σώσει 15 εκατ. ζωές

Η παραγωγή ζωικών τροφών τείνει να προκαλεί υψηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με την παραγωγή φυτικών τροφών συμβάλλοντας στην κλιματική κρίση

Σύνταξη
Προειδοποίηση ΠΟΥ για τα ανθεκτικά μικρόβια καθώς η φαρέτρα των αντιβιοτικών εξαντλείται
Αγώνας δρόμου 02.10.25

Προειδοποίηση ΠΟΥ για εκατομμύρια θανάτους από ανθεκτικά βακτήρια – Η φαρέτρα των αντιβιοτικών εξαντλείται

Οι θάνατοι από ανθεκτικά μικρόβια σκοτώνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους, όμως ελάχιστα νέα αντιβιοτικά αναμένονται τα επόμενα χρόνια.

Σύνταξη
Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL
Απάντηση 10.10.25

Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL

Η συντηρητική οργάνωση Turning Point USA του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει το δικό της σόου στο ημίχρονο του Super Bowl, ως απάντηση στην επιλογή του Λατίνου σταρ Bad Bunny ως κεντρικού καλλιτέχνη της NFL

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκέερτ Βίλντερς: Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις
Μετά το Βέλγιο 10.10.25

Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις

Ο Ολλανδός ακροδεξιός πολιτικός Γκέερτ Βίλντερς ανέστειλε προσωρινά την προεκλογική του εκστρατεία, αφού ενημερώθηκε ότι ήταν πιθανός στόχος τρομοκρατικής επίθεσης μαζί με τον πρωθυπουργό του Βελγίου

Σύνταξη
Κρήτη: Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος
Κρήτη 10.10.25

Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος

Προπηλακισμό και απειλές καταγγέλλει ότι δέχθηκε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ από κτηνοτρόφο της Κρήτης κατά την διάρκεια επιτόπιου ελέγχου. «Δεν υπήρξαν προπηλακισμοί, υπήρξε διαμαρτυρία» λέει η πλευρά του κτηνοτρόφου.

Σύνταξη
Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα
Επείγουσα έκκληση 10.10.25

Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα

«Αρκετά με τις δικαιολογίες και τις τακτικές καθυστέρησης. Οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου πρέπει να σταματήσουν» λέει η Ένωση. Ζητά να ανοίξουν τα σύνορα στη Γάζα για τους δημοσιογράφους.

Σύνταξη
Η επίθεση του Πλατινί στο VAR και η αποκάλυψη για την Ιντερ
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η επίθεση του Πλατινί στο VAR και η αποκάλυψη για την Ιντερ

Ο πρώην πρόεδρος της UEFA και μεγάλη δόξα του ποδοσφαίρου Μισέλ Πλατινί τόνισε πως «αν ήμουν πρόεδρος της FIFA, το VAR δεν θα υπήρχε», ενώ δημοσιοποίησε πως κατέληξε στη Γιουβέντους αντί για την Ιντερ

Βάιος Μπαλάφας
Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους
Με νέα συμμαχία 10.10.25

Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους

Ο Μπιλ Γκέιτς, γνωστός για τις τεχνολογικές του καινοτομίες και τη φιλανθρωπική του δράση, και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας, θέλουν να ρίξουν δραστικά τις τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους

Σύνταξη
Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ: Το δράμα της Γάζας που το Χόλιγουντ αρνείται να ομολογήσει
Φόβος παντού 10.10.25

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ: Το δράμα της Γάζας που το Χόλιγουντ αρνείται να ομολογήσει

Γιατί το βραβευμένο στο Φεστιβάλ Βενετίας δράμα για τη βάναυση δολοφονία της 6χρονης Παλαιστίνιας Χιντ Ρατζάμπ βρίσκει κλειστές πόρτες στην ισχυρή αγορά των ΗΠΑ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Nick Gratwick: Καταδικασμένος παιδεραστής αποκαλύφθηκε ως πληροφοριοδότης της αστυνομίας που παρακολουθούσε ακτιβιστές
Ηνωμένο Βασίλειο 10.10.25

Καταδικασμένος παιδεραστής αποκαλύφθηκε ως πληροφοριοδότης της αστυνομίας που παρακολουθούσε ακτιβιστές

Η δίκη του 68χρονου Nick Gratwick, ο οποίος σχεδίαζε να βιάσει παιδιά ηλικίας μόλις έξι ετών, αποκαλύπτει τον προηγούμενο ρόλο του μεταξύ των οικολόγων διαδηλωτών

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Η κυβέρνηση αυτή «λειτουργεί με εκφοβισμό, έχω κάνει καταγγελία στην Αστυνομία»
Ελλάδα 10.10.25

Πάνος Ρούτσι: Η κυβέρνηση αυτή «λειτουργεί με εκφοβισμό, έχω κάνει καταγγελία στην Αστυνομία»

Για προσπάθεια εκφοβισμού καταγγέλλει την κυβέρνηση ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος ήδη έχει αποταθεί στην Αστυνομία για συγκεκριμένο περιστατικό. Εκφράζει την ελπίδα από εδώ και πέρα η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει.

Σύνταξη
Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα – Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα - Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα με μαζική αύξηση των δασμών στα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, ως αντίποινα στους αντιδασμούς στα πλοία και τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο χείλος του γκρεμού οι αγρότες – Βαριά η σκιά του σκανδάλου
Πυκνώνουν τα σύννεφα 10.10.25

Στο χείλος του γκρεμού οι αγρότες - Βαριά η σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο μη περαιτέρω έχει φτάσει η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο και αυτό πλέον δεν είναι δυνατόν να κρυφτεί. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου. Οι αγρότες, και μαζί με αυτούς και άλλοι φορείς του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας, βρίσκονται σε συνθήκες «βρασμού».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»
Στις ΗΠΑ 10.10.25

Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»

Όταν το χρέος αυξάνεται σε σχέση με το εισόδημα, «είναι σαν πλάκα στις αρτηρίες που στη συνέχεια αρχίζει να συμπιέζει τις δαπάνες», δήλωσε ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο

Σύνταξη
Εθνική Ελπίδων: Οι πανηγυρισμοί για το «διπλό» στη Γερμανία και η ηγετική κίνηση του Καλογερόπουλου (vids)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Εθνική Ελπίδων: Οι πανηγυρισμοί για το «διπλό» στη Γερμανία και η ηγετική κίνηση του Καλογερόπουλου (vids)

Οι παίκτες της Εθνικής Ελπίδων πανηγύρισαν με την ψυχή τους τη μεγάλη νίκη στη Γερμανία - Η ηγετική κίνηση του Καλογερόπουλου προς τον Μπότη, μετά τη λήξη.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης
Shutdown 10.10.25

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης

Το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης ξεκίνησε πριν από δέκα ημέρες, αφού οι νομοθέτες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με ένα μέτρο χρηματοδότησης

Σύνταξη
Η παγίδα που ο Λανουά δεν έβαλε στους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η παγίδα που ο Λανουά δεν έβαλε στους διαιτητές

Ο Λανουά προτίμησε οι ρέφερι να κάνουν προπόνηση παρά να περάσουν από αγωνιστικά τεστ στο σεμινάριο για να μην προκύψουν... εκπλήξεις, με το κλίμα να είναι ήδη βαρύ εξαιτίας των πολλών λαθών

Βάιος Μπαλάφας
Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο
The Good Life 10.10.25

Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο

Μία «εξαιρετικά σημαντική» ανέκδοτη ιστορία του Τζακ Κέρουακ, η οποία περιγράφεται ως «ένα χαμένο κεφάλαιο του εμβληματικού βιβλίου του On The Road [Στον Δρόμο]», ανακαλύφθηκε έπειτα από δεκαετίες στα αρχεία ενός δολοφονημένου αφεντικού της Μαφίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε
Παλαιστίνη 10.10.25

Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατηγόρησε τις δυτικές κυβερνήσεις και ειδικά την ελληνική για «συνενοχή τους», λέγοντας πως «ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν έχει καταδικάσει τη γενοκτονία»

Σύνταξη
Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών
Σε 2 χρόνια 10.10.25

Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών

Θα διακοπεί η παραγωγή πλυντηρίων ρούχων στο Νάουεν του Βρανδεμβούργου και κουζινών και απορροφητήρων στο Μπρέτεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Η ανακοίνωση της Bosch.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής ηγετών στην Αίγυπτο για το σχέδιο ειρήνης
Axios 10.10.25

Γάζα: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής ηγετών στην Αίγυπτο για το σχέδιο ειρήνης

Η σύνοδος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο, όπου θα βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την τελετή υπογραφής της συμφωνίας για τη Γάζα, τη Δευτέρα. Δεν θα παραστεί ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι
Μπάσκετ 10.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι

LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ντουμπάι για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

