Σιμόν Μπάιλς: «Η ψυχική υγεία παραμένει μεγάλο στίγμα στον αθλητισμό»

Η Σιμόν Μπάιλς, η πιο πολυβραβευμένη γυμνάστρια στην ιστορία με 11 ολυμπιακά μετάλλια και 23 χρυσούς τίτλους σε παγκόσμια πρωταθλήματα, βρέθηκε στο Μπουένος Άιρες και μίλησε ανοιχτά για το στίγμα που εξακολουθεί να συνοδεύει την ψυχική υγεία στον αθλητισμό. Σε μια κατάμεστη αίθουσα γεμάτη νέους και αθλητές, η 28χρονη Αμερικανίδα διατήρησε την αβεβαιότητα για το αν θα συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028, αλλά έδωσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Η ψυχική υγεία δεν είναι αδυναμία.

«Η ψυχική υγεία εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο στίγμα, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν μιλάμε αρκετά γι’ αυτήν. Ήρθε η ώρα να σπάσουμε αυτό το στίγμα, να σταματήσουμε να το βλέπουμε σαν κάτι που μας μειώνει και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι πραγματικά χρειαζόμαστε», ανέφερε, τονίζοντας το πρόβλημα τόσο στην κοινωνία όσο και στον αθλητικό χώρο.

Η Μπάιλς θυμήθηκε τις δύσκολες στιγμές στους Ολυμπιακούς του Τόκιο 2020, όταν αποφάσισε να αποσυρθεί από τον τελικό ομαδικής γυμναστικής και αρκετές ατομικές διοργανώσεις λόγω κρίσης άγχους και ενός ψυχοσωματικού μπλοκαρίσματος που επηρέαζε τον συντονισμό σώματος και μυαλού.

«Ήμουν πολύ επικεντρωμένη στη σωματική μου κατάσταση και άφησα την ψυχική μου υγεία σε δεύτερη μοίρα», παραδέχθηκε. Η ίδια μετέτρεψε εκείνη την κρίση σε αφετηρία αλλαγής, απομακρυνόμενη από τον ρόλο του “άφθαστου ειδώλου” και παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως έναν ανθρώπινο αθλητή, ικανό να συνδεθεί με κάθε άνθρωπο πέρα από τα όρια του αθλήματος.

Η υποστήριξη της οικογένειας, των προπονητών και η απαραίτητη ξεκούραση αποδείχθηκαν καθοριστικές. Έτσι, κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά και να κερδίσει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024.

Η Μπάιλς παραδέχθηκε ότι βρίσκεται σε φάση ξεκούρασης, αλλά δεν απέκλεισε να είναι παρούσα στο Λος Άντζελες 2028 – είτε ως αθλήτρια είτε ως θεατής στην κερκίδα. Παράλληλα, μίλησε για την ισότητα φύλων στον αθλητισμό, αναφέροντας ότι η παρουσία αθλητριών όπως η Γκάνι Ντάγκλας της έδωσε τη βεβαιότητα πως «ο ουρανός είναι το όριο».

Μεγάλωσε βλέποντας μαύρες γυναίκες να διαπρέπουν στο υψηλότερο επίπεδο και σήμερα νιώθει ευγνωμοσύνη που μπορεί να εμπνέει κορίτσια και αγόρια που βλέπουν στο πρόσωπό της το όνειρο που κάποτε είχε και η ίδια: να γίνουν πρωταθλητές.

Η γυμνάστρια μίλησε ακόμη για την επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια τα επόμενα χρόνια και να συμβάλει ενεργά στο σύστημα υιοθεσίας, μιας διαδικασίας που βιώσε προσωπικά. Είναι μέντορας στην οργάνωση Friends of the Children, που στηρίζει παιδιά σε αυτό το πλαίσιο, δίνοντάς τους καθοδήγηση και ευκαιρίες.

Η παρουσία της στην πρωτεύουσα της Αργεντινής εντάσσεται στις εκδηλώσεις που σχετίζονται με την ανακήρυξη του Μπουένος Άιρες ως Παγκόσμιας Πρωτεύουσας του Αθλητισμού για το 2027. Εκεί συναντήθηκε με τον δήμαρχο Χόρχε Μάκρι και φωτογραφήθηκε μαζί με τον Ουρουγουανό ποδοσφαιριστή Έντινσον Καβάνι, επιβεβαιώνοντας ότι η έμπνευσή της υπερβαίνει τα όρια της γυμναστικής και αγγίζει ολόκληρο τον αθλητισμό.