Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 23:48
Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στη Χιλή - Προειδοποίηση για τσουνάμι
Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 22:32
Φωτιά σε υπόγεια διάβαση στη Λεωφόρο Συγγρού - Δείτε εικόνες
Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Γυμνή αλήθεια: Έτσι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς το πορτοκαλί μακιγιάζ του – Το viral post των 70Κ στο Reddit
Go Fun 10 Οκτωβρίου 2025 | 23:40

Γυμνή αλήθεια: Έτσι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς το πορτοκαλί μακιγιάζ του – Το viral post των 70Κ στο Reddit

H εμφάνιση του Nτόναλντ Τραμπ είναι τόσο αναγνωρίσιμη και ιδιαίτερη όσο και οι πολιτικές του θέσεις. Το Reddit ανέλαβε να δώσει απάντηση στο μυστήριο: πώς είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ χωρίς μακιγιάζ; Τα αποκαλυπτήρια «έριξαν» την πλατφόρμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Εάν κάποιος σας ζητήσει να περιγράψετε τον Ντόναλντ Τραμπ, το πιο πιθανό είναι να αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά στοιχεία της δημόσιας εικόνας του. Το περίεργο μαλλί του, το μπλε κοστούμι με τη μακριά, γενναιόδωρη σε μήκος κόκκινη γραβάτα, ίσως το καπέλο MAGA, την κηλίδα στο χέρι του και φυσικά, το χαρακτηριστικά πορτοκαλί μακιγιάζ του.

Για χρόνια, οι γραμμές του τεχνητού μαυρίσματος του προέδρου των ΗΠΑ υπήρξαν αντικείμενο χλευασμού, με πολυάριθμες εικόνες του 79χρονου να δείχνουν το έντονα μπρονζέ, πορτοκαλί πρόσωπό του να αντιπαρατίθεται έντονα με τα χλωμά του χέρια, τα λευκά του αυτιά και τα υπόλευκα βλέφαρά του.

Ένας χρήστης του Reddit, με το όνομα WhatTheFlux1, αποφάσισε να λύσει το μυστήριο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Πήρε μια viral φωτογραφία του Τραμπ από τις 21 Σεπτεμβρίου, στην οποία το πρόσωπό του φαινόταν ιδιαίτερα μπρονζέ ενώ μιλούσε σε δημοσιογράφους, και την επεξεργάστηκε ψηφιακά για να επαναφέρει τον Πρόεδρο σε μια πιο φυσική εμφάνιση.

«Αφαίρεσα το πορτοκαλί μακιγιάζ του Τραμπ για να δω πώς φαίνεται από κάτω», έγραψε ο χρήστης στην ανάρτηση του, στο subreddit r/pics.

Το post έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 70.000 θετικές ψήφους και 4.000 σχόλια. Πολλοί χρήστες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: ο πρόεδρος φαίνεται πραγματικά καλύτερος με πιο ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα.

«Το πιο αστείος είναι ότι φαίνεται πιο αξιοπρεπής χωρίς αυτό. Μεγαλύτερος, σίγουρα, αλλά τουλάχιστον δεν μοιάζει με απόβλητο από το Jersey Shore», σχολίασε ένας χρήστης.

«Δηλαδή, μοιάζει με έναν (σχεδόν) κανονικό λευκό ηλικιωμένο άνδρα. Γιατί διάολε έχει αυτό το πράγμα σοβατισμένο στο πρόσωπό του;» διαβάζει άλλο σχόλιο.

Η κριτική επεκτάθηκε και στην πολιτική διάσταση της επιλογής του. «Είναι απίστευτο πώς άνθρωποι, και μάλιστα ακραία  συντηρητικοί, αποδέχθηκαν έναν άνδρα που βάφει κυριολεκτικά το πρόσωπό του πορτοκαλί κάθε μέρα σαν κλόουν ενώ αντιπαθούν με πάθος τις drag queen!»

Γονίδια και άλλες ερμηνείες

Η εξήγηση για τον τόνο του δέρματος του Προέδρου παραμένει αμφιλεγόμενη. Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ είχε δηλώσει στους New York Times το 2019 ότι το μαύρισμα του Προέδρου οφείλεται σε «καλά γονίδια», ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος εφαρμόζει μόνο μια ελαφριά στρώση ημιδιαφανούς πούδρας πριν από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Ωστόσο, ελάχιστοι τον πίστεψαν. Η Γαλλίδα make-up artist Audrey Lefevre, η οποία συνεργάστηκε με την οικογένεια Τραμπ κατά την ορκωμοσία του 2017, πιστεύει ότι η μπρονζέ απόχρωση είναι αποτέλεσμα σπρέι μαυρίσματος (spray tan).

«Δεν νομίζω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ φοράει πολύ μακιγιάζ όλη την ώρα, επειδή δεν νομίζω ότι του αρέσει αυτό», δήλωσε η Lefevre.

«Προφανώς, για την τηλεόραση πρέπει, είναι κάπως υποχρεωτικό. Αλλά είναι κυρίως σπρέι μαυρίσματος κατά τη γνώμη μου», πρόσθεσε. «Ως make-up artist, αυτή είναι η γνώμη μου επειδή μπορούμε να δούμε διαφορές στη γραμμή των μαλλιών του». Εικάζοντας γιατί ο πρόεδρος επιμένει τόσο πολύ να διατηρεί σε αυτή την απόχρωση η make-up artist δεν είχε να δώσει κάποια ξεκάθαρη απάντηση. «Ίσως για να κρύψει κάποια δερματικά προβλήματα ή κάτι τέτοιο, αλλά ειλικρινά, όλο αυτό το πορτοκαλί δεν είναι μακιγιάζ».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν εικόνες που συγκρίνουν τον Τραμπ με και χωρίς μακιγιάζ.

Το χρώμα στο δέρμα του Τραμπ έχει απασχολήσει τηλεοπτικές εκπομπές, αισθητικούς, στιλίστες, περιοδικά, ιστοσελίδες και έχει γίνει κομμάτι της ταυτότητας του. Ακόμη και ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν επέλεγε μια πιο σκούρα απόχρωση μακιγιάζ όταν υποδυόταν τον Τραμπ στο Saturday Night Live.

Παρόλο που δεν έχει δοθεί ποτέ επίσημη εξήγηση, πιστεύεται γενικά ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό από σολάριουμ και σπρέι μαυρίσματος για να διατηρήσει την έντονη απόχρωση του δέρματός του, μια επιλογή που, όπως αποδεικνύεται από τη viral φωτογραφία, δεν χαίρει της καθολικής αποδοχής του κοινού -και σίγουρα δεν εκτιμήθηκε ποτέ από το ανδρικό περιοδικό GQ που εις μάτην προσπάθησε να βελτιώσει στιλιστικά τον πλανητάρχη.

YouTube thumbnail

Markets
Αγορές: Στο κόκκινο μετά την απειλή Τραμπ για υψηλότερους δασμούς στην Κίνα

Αγορές: Στο κόκκινο μετά την απειλή Τραμπ για υψηλότερους δασμούς στην Κίνα

Κόσμος
Γαλλία: Ο Μακρόν διορίζει εκ νέου πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Γαλλία: Ο Μακρόν διορίζει εκ νέου πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL
Απάντηση 10.10.25

Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL

Η συντηρητική οργάνωση Turning Point USA του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει το δικό της σόου στο ημίχρονο του Super Bowl, ως απάντηση στην επιλογή του Λατίνου σταρ Bad Bunny ως κεντρικού καλλιτέχνη της NFL

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Για να προλάβουμε την αυτοκτονία πρέπει να μιλάμε γι’ αυτήν: Συγκινεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την Ημέρα Ψυχικής Υγείας
Βίντεο 10.10.25

Για να προλάβουμε την αυτοκτονία πρέπει να μιλάμε γι’ αυτήν: Συγκινεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Στο πλαίσιο μιας συνέντευξης για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «λύγισε» καθώς συνομιλούσε με μια μητέρα για την τραγική απώλεια του γιου και του συζύγου της

Σύνταξη
«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» – Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν
«Λευκές νύχτες» 10.10.25

«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» - Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν

Ο γάμος της Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας και του bisexual σαμάνου Ντουρέκ Βερέτ, έχει προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και ποικίλες αντιδράσεις - Οι νεόνυμφοι απάντησαν στις φήμες του «λευκού γάμου» με ένα νέο βίντεο στο Instagram.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»
«Σας φαίνομαι άρρωστη;» 09.10.25

Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»

«Όσοι ανησυχείτε για μένα, σας ευχαριστώ πολύ — και ευχαριστώ για τις προσευχές σας, γιατί είμαι άνθρωπος της πίστης», δήλωσε μεταξύ άλλων η Ντόλι Πάρτον σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα – «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada
Σχόλιο των καιρών 09.10.25

Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα - «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada

«Στη μόδα, μιλάμε πάντα για γκλάμουρ και πλούσιους ανθρώπους, αλλά πρέπει να αναγνωρίζουμε και τη ζωή των ανθρώπων που προσφέρουν πίσω από τα φώτα» είπε η Miuccia Prada μετά την επίδειξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί
Οικονομία 11.10.25

Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί

Από την πρώτη Νοεμβρίου οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή νέων δασμών στην Κίνα ύψους 100% και ταυτόχρονα ανακοίνωσαν τον περιορισμό στις εξαγωγές software, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας
Κόσμος 11.10.25

Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας

Η Τουρκία ζητάει από το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας άδεια για την έναρξη εισαγγελικής έρευνας εις βάρος του δημάρχου της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς.

Σύνταξη
JRC: Αποσύρθηκε η ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο
Κόσμος 10.10.25

Αποσύρθηκε από το JRC η ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Πρέσβης της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕΕ επικοινώνησε με τον υποδιευθυντή του JRC που διαβεβαίωσε ότι έκθεση έχει κατέβει από την ιστοσελίδα του Κέντρου.

Σύνταξη
Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί
On Field 10.10.25

Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί

Ο Ολυμπιακός δεν επηρεάστηκε από τις πολλές και σημαντικές απουσίες και ο Μπαρτζώκας έμεινε σίγουρα ικανοποιημένος από την συγκέντρωση των παικτών του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αποκάλυψη in: Τα έξι έγγραφα και ρεπορτάζ που ενισχύουν τα ερωτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στην τραγωδία των Τεμπών
Ελλάδα 10.10.25

Αποκάλυψη in: Τα έξι έγγραφα και ρεπορτάζ που ενισχύουν τα ερωτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στην τραγωδία των Τεμπών

Πώς συμμετείχαν στην έρευνα ιατροδικαστές που υποτίθεται ότι είχαν φύγει άπρακτοι - Οι διαδοχικές διαψεύσεις του κ. Νίκου Καρακούκη

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL
Απάντηση 10.10.25

Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL

Η συντηρητική οργάνωση Turning Point USA του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει το δικό της σόου στο ημίχρονο του Super Bowl, ως απάντηση στην επιλογή του Λατίνου σταρ Bad Bunny ως κεντρικού καλλιτέχνη της NFL

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξανά Λεκορνί για πρωθυπουργό επέλεξε ο Μακρόν – Μελανσόν: «Πρόταση μομφής από Δευτέρα»
Με «λευκή επιταγή» 10.10.25 Upd: 00:43

Ξανά Λεκορνί για πρωθυπουργό επέλεξε ο Μακρόν – Μελανσόν: «Πρόταση μομφής από Δευτέρα»

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε παραιτηθεί από πρωθυπουργός μόλις την περασμένη Δευτέρα. Σφοδρές οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που μιλούν για «φάρσα», «γελοιότητες», αλλά και προσβολή της δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γκέερτ Βίλντερς: Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις
Μετά το Βέλγιο 10.10.25

Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις

Ο Ολλανδός ακροδεξιός πολιτικός Γκέερτ Βίλντερς ανέστειλε προσωρινά την προεκλογική του εκστρατεία, αφού ενημερώθηκε ότι ήταν πιθανός στόχος τρομοκρατικής επίθεσης μαζί με τον πρωθυπουργό του Βελγίου

Σύνταξη
Κρήτη: Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος
Κρήτη 10.10.25

Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος

Προπηλακισμό και απειλές καταγγέλλει ότι δέχθηκε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ από κτηνοτρόφο της Κρήτης κατά την διάρκεια επιτόπιου ελέγχου. «Δεν υπήρξαν προπηλακισμοί, υπήρξε διαμαρτυρία» λέει η πλευρά του κτηνοτρόφου.

Σύνταξη
Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα
Επείγουσα έκκληση 10.10.25

Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα

«Αρκετά με τις δικαιολογίες και τις τακτικές καθυστέρησης. Οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου πρέπει να σταματήσουν» λέει η Ένωση. Ζητά να ανοίξουν τα σύνορα στη Γάζα για τους δημοσιογράφους.

Σύνταξη
Η επίθεση του Πλατινί στο VAR και η αποκάλυψη για την Ιντερ
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η επίθεση του Πλατινί στο VAR και η αποκάλυψη για την Ιντερ

Ο πρώην πρόεδρος της UEFA και μεγάλη δόξα του ποδοσφαίρου Μισέλ Πλατινί τόνισε πως «αν ήμουν πρόεδρος της FIFA, το VAR δεν θα υπήρχε», ενώ δημοσιοποίησε πως κατέληξε στη Γιουβέντους αντί για την Ιντερ

Βάιος Μπαλάφας
Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους
Με νέα συμμαχία 10.10.25

Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους

Ο Μπιλ Γκέιτς, γνωστός για τις τεχνολογικές του καινοτομίες και τη φιλανθρωπική του δράση, και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας, θέλουν να ρίξουν δραστικά τις τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους

Σύνταξη
