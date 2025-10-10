Γυμνή αλήθεια: Έτσι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς το πορτοκαλί μακιγιάζ του – Το viral post των 70Κ στο Reddit

Εάν κάποιος σας ζητήσει να περιγράψετε τον Ντόναλντ Τραμπ, το πιο πιθανό είναι να αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά στοιχεία της δημόσιας εικόνας του. Το περίεργο μαλλί του, το μπλε κοστούμι με τη μακριά, γενναιόδωρη σε μήκος κόκκινη γραβάτα, ίσως το καπέλο MAGA, την κηλίδα στο χέρι του και φυσικά, το χαρακτηριστικά πορτοκαλί μακιγιάζ του.

Για χρόνια, οι γραμμές του τεχνητού μαυρίσματος του προέδρου των ΗΠΑ υπήρξαν αντικείμενο χλευασμού, με πολυάριθμες εικόνες του 79χρονου να δείχνουν το έντονα μπρονζέ, πορτοκαλί πρόσωπό του να αντιπαρατίθεται έντονα με τα χλωμά του χέρια, τα λευκά του αυτιά και τα υπόλευκα βλέφαρά του.

Ένας χρήστης του Reddit, με το όνομα WhatTheFlux1, αποφάσισε να λύσει το μυστήριο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Πήρε μια viral φωτογραφία του Τραμπ από τις 21 Σεπτεμβρίου, στην οποία το πρόσωπό του φαινόταν ιδιαίτερα μπρονζέ ενώ μιλούσε σε δημοσιογράφους, και την επεξεργάστηκε ψηφιακά για να επαναφέρει τον Πρόεδρο σε μια πιο φυσική εμφάνιση.

«Αφαίρεσα το πορτοκαλί μακιγιάζ του Τραμπ για να δω πώς φαίνεται από κάτω», έγραψε ο χρήστης στην ανάρτηση του, στο subreddit r/pics.

Το post έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 70.000 θετικές ψήφους και 4.000 σχόλια. Πολλοί χρήστες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: ο πρόεδρος φαίνεται πραγματικά καλύτερος με πιο ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα.

«Το πιο αστείος είναι ότι φαίνεται πιο αξιοπρεπής χωρίς αυτό. Μεγαλύτερος, σίγουρα, αλλά τουλάχιστον δεν μοιάζει με απόβλητο από το Jersey Shore», σχολίασε ένας χρήστης.

«Δηλαδή, μοιάζει με έναν (σχεδόν) κανονικό λευκό ηλικιωμένο άνδρα. Γιατί διάολε έχει αυτό το πράγμα σοβατισμένο στο πρόσωπό του;» διαβάζει άλλο σχόλιο.

Η κριτική επεκτάθηκε και στην πολιτική διάσταση της επιλογής του. «Είναι απίστευτο πώς άνθρωποι, και μάλιστα ακραία συντηρητικοί, αποδέχθηκαν έναν άνδρα που βάφει κυριολεκτικά το πρόσωπό του πορτοκαλί κάθε μέρα σαν κλόουν ενώ αντιπαθούν με πάθος τις drag queen!»

Γονίδια και άλλες ερμηνείες

Η εξήγηση για τον τόνο του δέρματος του Προέδρου παραμένει αμφιλεγόμενη. Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ είχε δηλώσει στους New York Times το 2019 ότι το μαύρισμα του Προέδρου οφείλεται σε «καλά γονίδια», ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος εφαρμόζει μόνο μια ελαφριά στρώση ημιδιαφανούς πούδρας πριν από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Ωστόσο, ελάχιστοι τον πίστεψαν. Η Γαλλίδα make-up artist Audrey Lefevre, η οποία συνεργάστηκε με την οικογένεια Τραμπ κατά την ορκωμοσία του 2017, πιστεύει ότι η μπρονζέ απόχρωση είναι αποτέλεσμα σπρέι μαυρίσματος (spray tan).

«Δεν νομίζω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ φοράει πολύ μακιγιάζ όλη την ώρα, επειδή δεν νομίζω ότι του αρέσει αυτό», δήλωσε η Lefevre.

«Προφανώς, για την τηλεόραση πρέπει, είναι κάπως υποχρεωτικό. Αλλά είναι κυρίως σπρέι μαυρίσματος κατά τη γνώμη μου», πρόσθεσε. «Ως make-up artist, αυτή είναι η γνώμη μου επειδή μπορούμε να δούμε διαφορές στη γραμμή των μαλλιών του». Εικάζοντας γιατί ο πρόεδρος επιμένει τόσο πολύ να διατηρεί σε αυτή την απόχρωση η make-up artist δεν είχε να δώσει κάποια ξεκάθαρη απάντηση. «Ίσως για να κρύψει κάποια δερματικά προβλήματα ή κάτι τέτοιο, αλλά ειλικρινά, όλο αυτό το πορτοκαλί δεν είναι μακιγιάζ».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν εικόνες που συγκρίνουν τον Τραμπ με και χωρίς μακιγιάζ.

Το χρώμα στο δέρμα του Τραμπ έχει απασχολήσει τηλεοπτικές εκπομπές, αισθητικούς, στιλίστες, περιοδικά, ιστοσελίδες και έχει γίνει κομμάτι της ταυτότητας του. Ακόμη και ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν επέλεγε μια πιο σκούρα απόχρωση μακιγιάζ όταν υποδυόταν τον Τραμπ στο Saturday Night Live.

Παρόλο που δεν έχει δοθεί ποτέ επίσημη εξήγηση, πιστεύεται γενικά ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό από σολάριουμ και σπρέι μαυρίσματος για να διατηρήσει την έντονη απόχρωση του δέρματός του, μια επιλογή που, όπως αποδεικνύεται από τη viral φωτογραφία, δεν χαίρει της καθολικής αποδοχής του κοινού -και σίγουρα δεν εκτιμήθηκε ποτέ από το ανδρικό περιοδικό GQ που εις μάτην προσπάθησε να βελτιώσει στιλιστικά τον πλανητάρχη.