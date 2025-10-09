Ντόρα Μπακογιάννη: Ο Σαμαράς έχει από καιρό κόψει τις γέφυρες με τη ΝΔ – Τι είπε για Τσίπρα

Την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση για το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη σχολίασε η Ντόρα Μπακογιάννη, σε συνέντευξή της στο MEGA, αναφέροντας ότι ότι στην παρουσίαση «ήταν το όλον της ΝΔ».

«Είναι εντυπωσιακή η δουλειά που έχει γίνει από τον κ. Στυλιανίδη και διάφορους ειδικούς. Ήταν πολύ ωραία εκδήλωση, ήταν το όλον της ΝΔ» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη εκτιμώντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «έχει κόψει καιρό τις γέφυρες με τη ΝΔ».

«Δυσκολεύεται πολύ να είναι σε αυτό το κλίμα ο κ. Σαμαράς και είναι ένα πραγματικά ωραίο κλίμα» πρόσθεσε.

Μπακογιάννη: Αν ο Σαμαράς θέλει να επιλέξει τον δρόμο που διάλεξε ο Τσίπρας, με γεια του και χαρά του

«Σε τελική ανάλυση εάν ο κ. Σαμαράς θέλει να επιλέξει τον δρόμο που χάραξε ο κ. Τσίπρας, «με γεια του με χαρά του», είπε η κ. Μπακογιάννη.

«Δεν ξέρω εάν έχει γίνει προσπάθεια επαναπροσέγγισης του κ. Σαμαρά, δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών. Πέραν αυτού δεν ξέρω και αν γίνονται και αν θέλει. Είχα την αίσθηση ότι χθες, στο βιβλίο του κ. Στυλιανίδη θα ερχόταν. Δεν ξέρω αν θα τολμήσει να κάνει κόμμα, είναι μεγάλη απόφαση, πρώτον γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας θα έχει περισσότερο ποσοστό από ό,τι θα έχει ο Σαμαράς σε ένα ενδεχόμενο κόμμα. Δεν μπορεί αυτό να μην του δημιουργεί δεύτερες σκέψεις. Δεύτερον, η παράταξη αυτή, έχει χαρακτηριστικά σταθερότητας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την ύπαρξη της. Είναι μια παράταξη, η οποία στα δύσκολα συσπειρώνεται. Κάθε στέλεχος το οποίο φεύγει είναι είναι απώλεια, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το έχει ξανακάνει να φύγει, δεν είναι η πρώτη φορά. Συνήθως η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα», σημείωσε η κ. Μπακογιάννη.

Επίσης, με αφορμή την επιστροφή Κυριαζίδη στη ΝΔ, η κυρία Μπακογιάννη σχολίασε «στην πολιτική δεν είναι ποτέ μόνιμα τα πράγματα, παράδειγμα ο κ. Σαμαράς. Έρχεται, φεύγει, έρχεται, φεύγει».

Μπακογιάννη: Ο Τσίπρας θα κάνει προσπάθεια να κάνει κεντροαριστερό κόμμα

Αναφερόμενη στην παραίτηση Τσίπρα από το αξίωμα του βουλευτή, η Ντόρα Μπακογιάννη, είπε:

«Είναι πασιφανές ότι αυτό που θεωρούσε ο Τσίπρας ότι ήταν το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι, ήταν αδύνατο να συμφωνήσουν σε τίποτα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Απόδειξη ότι έγιναν 10 κομμάτια. Άρα αυτό το πείραμα δεν θα το ξανακάνει.

Θα κάνει ένα καθαρά αρχηγικό κόμμα, στο οποίο όποιος συμφωνεί μαζί του θα είναι και οποίος δεν συμφωνεί θα φεύγει ή δεν θα τον πάρει από την αρχή. Αυτό είναι πρόβλημα για τους συνάδελφους του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα με τον Τσίπρα δεν είναι το οργανωτικό αλλά το πολιτικό. Με τι αξιοπιστία θα έρθει στους Έλληνες και θα τους πει ότι «την μια φορά σας είπα όλα αυτά και έκανα τα αντίθετα, αλλά τώρα αυτά που θα σας λέω, μπορούν να γίνουν». Είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω θα κάνει προσπάθεια να κάνει ένα κεντροαριστερό κόμμα. Γι΄αυτό έχει εκνευρισμό το ΠΑΣΟΚ γιατί αδιαμφισβήτητα θα «χτυπήσει» πολύ ΠΑΣΟΚ».

Για το Συμβούλιο της Ευρώπης, η κ. Μπακογιάννη τόνισε: «το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένα όργανο στο οποίο είμαστε λίγο «εκτός μόδας», γιατί εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με τα ανθρωπινά δικαιώματα, με το διεθνές δίκαιο κτλ. είναι πολλά κόμματα. Η ελληνική ομάδα, είμαστε στην πλειοψηφία από την ΝΔ, και πολύ καλή δουλειά κάνουν οι κ.κ. Παπανδρέου και Μάντζος από τους σοσιαλιστές. Και στην Αριστερά είναι ο Τσίπρας. Όταν έχουμε θέματα τα οποία άπτονται εθνικού ενδιαφέροντος είναι λογικό να δίνουμε την «μάχη» από κοινού. Σε πολλά θέματα διαφωνούμε όμως».

Για την Γάζα

Η κ. Μπακογιάννη αναφέρθηκε στην συμφωνία Χαμάς – Ισραήλ στην πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εάν πραγματικά αυτό γίνει, ένα συμφωνήσουν, εάν γυρίσουν πρωτίστως οι όμηροι, και μπορέσουμε και σταματήσουμε αυτό το μακελειό που γίνεται στη Γάζα, και ταυτόχρονα μπούμε στη δεύτερη φάση δηλαδή της αποστρατιωτικοποίησης της Χαμάς και της λογικής εξέλιξης των πραγμάτων που θα είναι μια τεχνοκρατική κυβέρνηση στην περιοχή της Παλαιστίνης και σταδιακά το χτίσιμο της Παλαιστίνης και ταυτόχρονα ελεύθερες εκλογές για να φτάσουμε σε ένα σημείο, είναι σημαντικά και τα δυο. Πρέπει να συμφωνήσει η Χαμάς να παραδώσει τα όπλα. Και η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να απειλείται καθημερινά η ασφάλεια του Ισραήλ και ταυτόχρονα να αποδεχθεί το Ισραήλ αυτή την πραγματικότητα. Αυτό δεν γίνεται. Αν πραγματικά γίνουν όλα αυτά τότε τι να πω, το αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης ο Τραμπ. Αυτό θέλει πολλή πίεση, και το Ισραήλ είναι μια πολύ τραυματισμένη κοινωνία. Υπάρχει διάχυτο μίσος στο Ισραήλ και από την άλλη πλευρά στην Παλαιστίνη με το δράμα των παλαιστινίων. Αν γίνει αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία», είπε.

«Ευφυώς ο Τραμπ χρησιμοποίησε την Τουρκία»

«Έχω την εντύπωση ότι αυτό που έκανε ο Τραμπ ήταν να «στραμπουλήσει» το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία. Η πραγματικότητα ήταν ότι ευφυώς ο Τραμπ ήξερε την επιρροή της Τουρκίας στην Χαμάς, γιατί πάρα πολλά στελέχη της Χαμάς βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη. Έβαλε την Τουρκία, έστειλε ο τούρκος πρόεδρος τον Καλίν, και βρίσκεται εκεί. Άρα πιέστηκε η Χαμάς από τους 3 υποστηρικτές – χρηματοδότες και το σύνολο του αραβικού κόσμου»

«Πάμε για ένα παλαιστινιακό κράτος μακροπρόθεσμα όμως. Πολλά κράτη δεν έχουν στρατό. Το θέμα είναι να είναι ασφαλή τα σύνορα και των δύο κρατών «αύριο». Να είσαι ασφαλής όταν είσαι στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη αντίστοιχα. Η ασφάλεια του Ισραήλ ήταν από την αρχή το μεγάλο πρόβλημα διότι, όταν οι διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις αλλά και κράτη πχ το Ιράν – Παρεπιπτόντως, το Ιράν έβγαλε απόφαση και δεν θα υπάρχει υποχρεωτική μαντήλα στις γυναίκες, αυτό είναι μία επανάσταση – θα συμφωνήσουν. Για να γίνει αυτό περνάς σε μία μεταβατική κυβέρνηση η οποία είναι από παλαιστίνιους και Άραβες τεχνοκράτες, και με την συμμετοχή άλλων. Ο Μπλερ είναι ειδικός χρόνια στα θέματα της Μέσης Ανατολής», συνέχισε.

«Το Ισραήλ θα έχει εκλογές μακροπρόθεσμα. Άρα τι θα γίνει μετά στις εκλογές αυτές, είναι βέβαιο ότι ο Νετανιάχου είναι ενδυναμωμένος διότι η πολιτική του είχε τελικώς ένα αποτέλεσμα. Το Ιράν έχει πάψει να είναι απειλή, η Χεσμπολάχ στον Λίβανο έχει διαλυθεί, «εντός ολίγου» θα καθαρίσουν και τους Χούθι, η Συρία έχει γλιτώσει από τον Άσαντ. Ο χάρτης Μέσης Ανατολής έχει αλλάξει, αυτό επηρεάζει και εμάς, είμαστε πάρα πολύ κοντά και οι αποφάσεις της Μέσης Ανατολής μας επηρεάζουν. Οι ενεργειακοί μας διάδρομοι ξεκινούν όλοι από την Μέση Ανατολή. Η πραγματικότητα είναι ότι οι λεπτομέρειες είναι πάρα πολλές πχ οι νεκροί όμηροι και πού έχουν θαφτεί. Για το Ισραήλ, και ο τελευταίος νεκρός πρέπει να γυρίσει πίσω. αυτό είναι πολύ σημαντικό», τόνισε η κ. Μπακογιάννη.

Για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν

Η κ. Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στην συνάντηση Τραμπ- Ερντογάν, εκτιμώντας ότι «δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Υπήρχε πολλή φανφάρα και ευγένεια. Οδήγησε πολλούς Έλληνες στο να θεωρήσουν ότι επήλθε η απόλυτη καταστροφή για την χώρα μας. η έλλειψη αυτοπεποίθησης από τους διάφορους πατριδοκάπηλους σε αυτή την χώρα είναι κάτι το απίστευτο. Αρά επί της ουσίας, αυτά που ήθελε ο Ερντογάν δεν τα πήρε. Έχω την εντύπωση ότι το βάρος έπεσε στην κουβέντα της Χαμάς. Γι΄αυτό και ο Ερντογάν, ενώ τον πίεσε πάρα πολύ για το LNG, ο Ερντογάν είπε ότι έχει ρωσικό φυσικό αέριο φθηνό και δεν πρόκειται να το κάνει. Δεν είναι ρόδινα τα πράγματα μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Όσο αναπνέει ο Ερντογάν θα κάθεται στην εξουσία. Ουσιαστικά δεν είναι θέμα διαδοχής αλλά ποιος είναι αυτή την στιγμή «κοντά» του».

