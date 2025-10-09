Κασσελάκης: Ο Τσίπρας μπορεί να γίνει μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας αν θέλει

Στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, από το βουλευτικό αξίωμα, αναφέρθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης σε τηλεοπτική συνέντευξη.

«Προσωπικά δεν με αφορά καθόλου διότι τα πεπραγμένα του είναι γνωστά σε όλους. Αυτό το οποίο με ξαφνιάζει πιο πολύ από όλα είναι ότι παραιτείται από τη Βουλή γιατί είναι δημοκρατικά απογυμνωμένη. Εγώ ξέρω ότι όταν βλέπεις ένα έλλειμα δημοκρατίας δεν το βάζεις στα πόδια, η φυγή δεν είναι η λύση· μένεις, το παλεύεις, ξεμπροστιάζεις. Η συμμετοχή είναι η λύση, όχι η αποχή. Εγώ συνεχίζω, επιμένω, οργώνω τη χώρα, μιλάω με τον κόσμο, κάνω ενεργό πολιτική», είπε στον ΑΝΤ1.

Και πρόσθεσε: «Ο (πρώην) πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην κατέβει στις εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έξω υπάρχει πολύς κόσμος που θα ήθελε εντός εισαγωγικών να τα βρούμε με τον Αλέξη Τσίπρα αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Είμαι σε ανεξάρτητη φάση, έχουμε το Κίνημα Δημοκρατίας, αν θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να συμφωνήσει με την κατάργηση του άρθρου 86 και με το ετήσιο τέλος στις τράπεζες 720 εκατ. ευρώ το χρόνο εάν δεν δανείζουν, τότε ας έρθει να το πει… το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα… Μπορεί να το δηλώσει και να συμβάλει ως μέλος μας, όπως κάθε πολίτης».

Για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο κ. Κασσελάκης, και αναφερόμενος στη ΝΔ είπε ότι «ένα κόμμα που έχει τέτοια σήψη – από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τα δικαιώματα – δεν μπορεί να αλλάξει».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι «ο ελληνικός λαός θα χρεωθεί δισεκατομμύρια λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ» ενώ διερωτήθηκε: «Θα τιμωρηθεί κάποιος πολιτικός ή θα κρύβονται πίσω από το άρθρο 86;».

Σε ό,τι αφορά τα Τέμπη, ανέφερε ότι «η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Από την αλλαγή της σύμβασης των 675 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το «μπάζωμα» που ακολούθησε. Το γεγονός ότι οι υπουργοί έχουν παραπεμφθεί μόνο ένα πλημμέλημα είναι κατάπτυστο. Και σε αυτό έχει συνευθύνη και το ΠΑΣΟΚ».

Για το Κίνημα Δημοκρατίας

Για τη φυσιογνωμία του Κινήματος Δημοκρατίας, ανέφερε: «Δεν θέλουμε να είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας ούτε λέσχη ιδεολογίας. Θέλουμε να είμαστε πολυσυλλεκτικό κόμμα αλλαγής, με ανθρωπισμό και ρεαλισμό ως πυξίδα. Η χώρα χρειάζεται κάτι καθαρό, με όραμα και σχέδιο».

Για τα σενάρια «προοδευτικού μετώπου», υποστήριξε ότι «αυτό δεν είναι αλλαγή, είναι μπάχαλο. Δεν υπάρχει πολιτική βάση για συνεργασία, άρα ούτε ηθική. Δεν μπορείς να ενώνεις κόμματα που διαφωνούν στα πάντα – από το άρθρο 86 μέχρι τις εξορύξεις κάτω από την Κρήτη».

Και συνέχισε: «Η λύση δεν θα προέλθει από τη Βουλή – θα πάει στη Βουλή. Δεν αλλάζει τίποτα με παλιά υλικά. Θέλουμε μια ανεξάρτητη, ισχυρή, φιλοευρωπαϊκή Ελλάδα· όχι φυλάκιο των Γερμανών και των επιλογών τους».