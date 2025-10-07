Κασσελάκης: Ο Πάνος Ρούτσι έδειξε ότι το δίκιο στο τέλος νικάει, απέναντι σε όλους και όλα
«Σε ευχαριστώ από καρδιάς για τον αγώνα σου, για να μπορέσουμε να ανασάνουμε πιο ελεύθεροι από αύριο», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης
«Ο Πάνος έδειξε ότι το δίκιο στο τέλος νικάει», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, για τη λήξη της απεργίας πείνας του πατέρα του Ντένις Ρούτσι, θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.
«Σε ευχαριστώ από καρδιάς για τον αγώνα σου, για να μπορέσουμε να ανασάνουμε πιο ελεύθεροι από αύριο», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, εξέδωσε ανακοίνωση και το Κίνημα Δημοκρατίας για τον Πάνο Ρούτσι, τονίζοντας πως «με την ψυχή, την επιμονή και το δίκιο του, κατόρθωσε να λυγίσει ένα σύστημα που επέμενε να συγκαλύπτει και να παραπλανά».
Όσα ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης;
«Ο Πάνος νίκησε!
Απέναντι σε όλους και σε όλα.
Απέναντι στην κυβέρνηση που επί 23 ημέρες στεκόταν για ακόμη μια φορά εμπόδιο στην αναζήτηση της αλήθειας.
Απέναντι σε Υπουργούς που έκαναν τη «βρόμικη δουλειά» του αφεντικού τους και ειρωνεύονταν τον Πάνο.
Απέναντι σε βουλευτές που πήγαιναν για να παζαρέψουν την αξιοπρέπειά του και τη μνήμη του παιδιού του.
Απέναντι στη διορισμένη ηγεσία του Αρείου Πάγου που του αρνιόταν την πρόσβαση στο δίκιο.
Απέναντι σε εισαγγελείς που στόχο είχαν τη συσκότιση και όχι το φως.
Απέναντι σε δημοσιογράφους που λοιδορούσαν τον αγώνα του.
Απέναντι στη στρατιά των τρολ που αμφισβητούσαν την απεργία πείνας.
Η απεργία πείνας του δεν ήταν μια προσωπική διαμαρτυρία, ήταν μια κραυγή για όλους τους γονείς των Τεμπών, για κάθε πολίτη που απαιτεί αλήθεια και λογοδοσία.
Και η κραυγή ακούστηκε από άκρη σε άκρη της χώρας.
Έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου, νίκησε ο αγώνας για το δίκιο των απλών ανθρώπων.
Σε πείσμα όσων -πίσω από τα κλειστά παράθυρα της Βουλής- δεν αντιλαμβάνονταν τι γεννιέται εκεί, στην πλατεία, δίπλα στον Πάνο.
Ο Πάνος έδειξε ότι το δίκιο στο τέλος νικάει.
Σε ευχαριστώ από καρδιάς για τον αγώνα σου, για να μπορέσουμε να ανασάνουμε πιο ελεύθεροι από αύριο».
