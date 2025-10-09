ΟΜΑΔΑ PLUS: Το νέο τεύχος έρχεται αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου τα ΝΕΑ κυκλοφορούν μαζί με το νέο τεύχους του ΟΜΑΔΑ PLUS, που είναι αφιερωμένο στην Ευρωλίγκα.
Αυτό το Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, μαζί με την εφημερίδα τα ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, κυκλοφορεί το νέο τεύχος του ΟΜΑΔΑ PLUS, αφιερωμένο στη διοργάνωση που γεμίζει τις νύχτες μας με ένταση, πάθος και αναμνήσεις: την Ευρωλίγκα.
Μια διοργάνωση που μας κρατά συντροφιά όλο τον χειμώνα και μας αποχαιρετά λίγο πριν το καλοκαίρι — πάντα με την ελπίδα ότι, στο φινάλε, το κύπελλο θα βρεθεί ξανά σε ελληνικά χέρια, όπως τόσες και τόσες φορές στο παρελθόν.
Στις σελίδες του νέου τεύχους θα βρείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη φετινή, διευρυμένη Ευρωλίγκα:
Ποιες ομάδες δίνουν το «παρών»;
Τι αλλάζει σε αγωνιστικό και οικονομικό επίπεδο;
Ποιες είναι οι φιλοδοξίες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ;
Ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές που θα καθορίσουν τη σεζόν;
Και φυσικά, ένα μοναδικό ταξίδι στο παρελθόν, μέσα από τις διηγήσεις τριών θρύλων: του Παναγιώτη Γιαννάκη, του Παναγιώτη Φασούλα και του Μπάνε Πρέλεβιτς, που θυμούνται τις στιγμές, τα παιχνίδια και τα συναισθήματα που έγραψαν ιστορία.
Μην το χάσετε.
Το νέο ΟΜΑΔΑ PLUS, αυτό το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
- Γιατί οι γυναίκες εμφανίζουν συχνότερα κατάθλιψη; Μελέτη αναγνωρίζει γενετικούς παράγοντες
- Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία
- Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης
- Crypto: Στο στόχαστρο των κυβερνήσεων 75 δισ. δολάρια από παράνομες δραστηριότητες
- Τύρναβος: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του – Ζούσε μόνος και αβοήθητος
- Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα – «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις