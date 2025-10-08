Αντίο στο «Σαντιάγο»; Η συζήτηση που διχάζει τη Ρεάλ

Το νέο Estadio Bernabéu λάμπει στο κέντρο της Μαδρίτης μετά τη μεγαλεπήβολη ανακαίνιση που ξεκίνησε το 2019, όμως μαζί με τη σύγχρονη όψη του φέρνει και μια συμβολική αλλαγή που έχει διχάσει την κοινότητα των madridistas: η λέξη “Santiago” εξαφανίζεται σιωπηρά από την επίσημη ονομασία του γηπέδου.

Η απόφαση της Ρεάλ Μαδρίτης να χρησιμοποιεί πλέον μόνο τον όρο «Bernabéu» —τόσο στην εξωτερική σήμανση όσο και σε όλες τις εμπορικές και ψηφιακές αναφορές— έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους κόλπους των φιλάθλων. Ο σύλλογος υποστηρίζει ότι πρόκειται για λόγους απλοποίησης και εμπορικής αναγνωρισιμότητας, αφού ένα πιο σύντομο όνομα «ταιριάζει» καλύτερα στις σύγχρονες διεθνείς αγορές. Ωστόσο, πολλοί οπαδοί θεωρούν ότι η αλλαγή αλλοιώνει την ιστορία του κλαμπ.

«Δεν υπάρχει Μπερναμπέου χωρίς Σαντιάγο· αύριο θα είναι Starbucks, μετά Adidas και σε 25 χρόνια κανείς δεν θα θυμάται ποιος ήταν ο Σαντιάγο Μπερναμπέου», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας φίλαθλος στο X, αντικατοπτρίζοντας το αίσθημα απογοήτευσης πολλών παραδοσιακών οπαδών.

Τα naming rights

Η εξέλιξη αυτή αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τα εμπορικά δικαιώματα ονοματοδοσίας (naming rights) που έχουν μετατρέψει τα γήπεδα σε πηγές τεράστιων εσόδων. Παραδείγματα όπως το Spotify Camp Nou ή το Riyadh Metropolitano δείχνουν ότι το branding ενός σταδίου μπορεί να αποφέρει δεκάδες εκατομμύρια ετησίως. Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε απορρίψει στο παρελθόν προτάσεις από την Emirates και επενδυτικά ταμεία του Άμπου Ντάμπι, διαβεβαιώνοντας πως το όνομα «Santiago Bernabéu» θα παραμείνει αναλλοίωτο.

Όμως η πραγματικότητα φαίνεται να έχει αλλάξει. Η εγκατάσταση νέας σήμανσης στην πρόσοψη της Λεωφόρου Καστεγιάνα θα φέρει μόνο τη λέξη “Bernabéu”, όπως ήδη συμβαίνει στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, στο “Tour Bernabéu” και στα νέα καταστήματα και επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσα στο γήπεδο — ανάμεσά τους και το πρώτο Starbucks flagship store της Ρεάλ.

Ορισμένοι σύνδεσμοι μελών, όπως το Movimiento Ámbar, καταγγέλλουν ότι η αλλαγή συνιστά «προδοσία προς τους socios», αφού το εγκεκριμένο σχέδιο του 2018 περιλάμβανε ρητά την πλήρη ονομασία “Estadio Santiago Bernabéu”. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η απόφαση είναι οριστική και μη αναστρέψιμη: για τη Ρεάλ του Φλορεντίνο Πέρεθ, ο Σαντιάγο ανήκει στην ιστορία, αλλά το “Μπερναμπέου” ανήκει στο μέλλον.