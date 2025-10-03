Η Τέιλορ Σουΐφτ… τραγουδάει για τη Ρεάλ Μαδρίτης! (vid)

Η Τέιλορ Σουίφτ μόλις κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ και αυτό έχει ήδη συζητηθεί σε όλο τον κόσμο.

Ανάμεσα στα δώδεκα νέα τραγούδια, ένα ξεχωρίζει για τους φίλους του ποδοσφαίρου, αφού η διάσημη τραγουδίστρια αναφέρει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο κομμάτι με τίτλο «Wis$ Li$t» η Τέιλορ Σουίφτ αναφέρει: «Θέλουν αυτή την ελευθερία, να ζουν έξω από το σύστημα. Θέλουν αυτά τα τρία σκυλιά που αποκαλούν παιδιά τους. Τα θέλουν όλα, θέλουν ένα συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Υπενθυμίζεται πως το καλοκαίρι του 2024, είχε γεμίσει ασφυκτικά το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» σε μια sold out συναυλία που έμεινε στην Ιστορία.

Το νέο άλμπουμ της γνωστής τραγουδίστριας δείχνει για ακόμη μια φορά πως καταφέρνει να συνδυάζει προσωπικές ιστορίες με πολιτιστικά και κοινωνικά σύμβολα, με το ποδόσφαιρο φυσικά να είναι διαχρονικά μια πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες.

Το τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ με την αναφορά στην Ρεάλ Μαδρίτης