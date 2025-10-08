Τι δουλειά είχε η αλεπού… στην Ραφήνα; – Μικρό τραυματισμένο αλεπουδάκι έψαχνε τροφή

Μια τραυματισμένη μικρή αλεπού έφτασε μέχρι την κεντρική πλατεία της Ραφήνας, κατά πάσα πιθανότητα για να βρει τροφή. Τοπικό μέσο της Ραφήνας «συνέλαβε» το αλεπουδάκι σε βίντεο να περιφέρεται κάτω από τα τραπέζια καταστημάτων, με τα σημάδια του τραυματισμού να είναι εμφανή καθώς κούτσαινε.

Όπως είναι στη φύση του, το αλεπουδάκι ήταν επιφυλακτικό με τον άνθρωπο που το τραβούσε βίντεο και απομακρύνονταν. Αργότερα όμως ένιωσε άνεση και βρήκε μια απόσταση με την οποία δεν ενοχλούνταν. Αν το ζώο ήταν σε ακόμα πιο δυσχερή κατάσταση δεν θα έφευγε, ο χρυσός νόμος της διάσωσης αγρίων ζώων λέει πως «αν κάτσει να το πιάσεις, δεν είναι καλά».

Τι να γνωρίζετε αν πετύχετε αλεπού;

Οι ολοένα και συχνότερες εμφανίσεις άγριων ζώων στον αστικό ιστό, οφείλονται στην έλλειψη νερού και τροφής, στην εκδίωξη των ζώων από τα φυσικά τους περιβάλλοντα χάρη στην -συνήθως- αυθαίρετη δόμηση σε δάση και σε έναν βαθμό στην αύξηση του πληθυσμού τους ο οποίος μειώνει την διαθέσιμη τροφή.

Το άλλο ζήτημα είναι η «εκπαίδευση» καθώς πολλά άγρια ζώα βρήκαν την ευκαιρία κυρίως επί Πανδημίας να επεκτείνουν τα όρια της περιοχής τους και της επικράτειάς τους, ενώ είναι σαφές πως τα ζώα προτιμούν να βρουν ένα εύκολο γεύμα στον αστικό ιστό και τις κατοικημένες περιοχές, από το να κυνηγούν.

Οι αλεπούδες δεν είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια, το αντίθετο, με τους ειδικούς να συνιστούν στον κόσμο να μην τα ταΐζει, ώστε να μην εξοικειώνονται με την ανθρώπινη παρουσία γιατί θέτει την ζωή τους σε κίνδυνο από τον άνθρωπο (κακοποίηση) και να μπορούν να επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον με ασφάλεια για να ζευγαρώσουν, να γεννήσουν και να φτιάξουν φωλιά.