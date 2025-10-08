Ο ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διασώστης, Ιάσονας Αποστολόπουλος, οποίος συνελήφθη από τις αρχές του Ισραήλ καθώς ήταν μέλος πληρώματος σε ένα από τα σκάφη του στολίσκου Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα που αναχαιτίστηκαν, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για τα όσα έζησε.

Τι ανέφερε ο Αποστολόπουλος για την απάνθρωπη μεταχείριση που βίωσαν

«Βλέπαμε τους καπνούς από τους βομβαρδισμούς από τη Γάζα. Έρχεται το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ και μας διατάζει να σταματήσουμε. Απαντάμε ότι είμαστε σε διεθνή ύδατα και έχουμε κάθε δικαίωμα να συνεχίσουμε. Μας κάνουν φραγμό με τα πλοία και μας χτυπάνε με κανόνια νερού. Εμείς κάναμε ελιγμό και συνεχίσαμε τον στόχο μας. Κάνανε επικίνδυνους ελιγμούς, πήγαν να χτυπήσουν δύο φορές το σκάφος. Μετά από πολλούς ελιγμούς κατέλαβαν το σκάφος. Οι κομάντος με τουφέκια ανέβηκαν πάνω και μας σημάδευαν με τα όπλα. Κατέλαβαν τα σκάφη μας. Μας οδήγησαν σε ισραηλινό λιμάνι και εκεί ξεκίνησε η απάνθρωπη μεταχείριση που βιώσαμε», ανέφερε.

«Μόλις φτάσαμε στο λιμάνι, μας πέταξαν έξω στην προβλήτα. Μας έβαλαν σε σειρές με το κεφάλι κάτω και μας έδεσαν τα χέρια. Μας ανάγκασαν να κοιτάμε κάτω για 6 ώρες, αν κάποιος κοιτούσε πάνω ερχόντουσαν και μας έφτυναν, μας κλωτσούσαν».

Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος μίλησε και για τους εξευτελισμούς που υπέστη η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

«Με το που έφτασε, την άρπαξαν οι στρατιώτες, της τύλιξαν μία ισραηλινή σημαία γύρω της και ξεκίνησαν να την διαπομπεύουν, να την φτύνουν, την ανάγκασαν να φιλήσει το πάτωμα, βρίζοντάς την. Μας άφησαν 10-12 ώρες στο λιμάνι. Έστησαν ένα σόου. Ήρθε ένας υπουργός και έβγαλε λογύδριο πως είμαστε τρομοκράτες της Χαμάς και πως θέλουμε να σκοτώσουμε παιδιά Εβραίων. Εκεί αντιδράσαμε, δεν μπορούσαμε να ακούμε αυτά τα αίσχη. Φωνάξανε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», και εκεί ήρθαν ξανά οι φρουροί, άρχισαν να παίρνουν σηκωτούς ανθρώπους. Δεν είχαμε νερό για 24 ώρες. Μετά για 5 ώρες μας έδεσαν τα μάτια, μας πήγαν σε μία κλούβα, μας έβγαλαν τα ρούχα και έβαλαν την ψύξη στο φουλ. Στη φυλακή απαγόρευσαν κάθε πρόσβαση σε γιατρό και φάρμακα. Μας έλεγαν «δεν έχουμε γιατρούς για τα ζώα». Δεν τους νοιάζει καθόλου η ανθρώπινη ζωή».

Με καθυστέρηση η επιστροφή στην Ελλάδα

Μιλώντας για την επιστροφή στην Ελλάδα με αεροπλάνο, είπε: «Αυτό ήταν μια ενέργεια της κυβέρνησης που όφειλε να κάνει και πολύ άργησε. Η πρέσβειρα μας επισκέφτηκε από τη δεύτερη μέρα και θα έπρεπε να μας εκκενώσει την ίδια στιγμή».

Για την επιστροφή του και τον κόσμο που βρέθηκε στο αεροδρόμιο είπε πως ήταν πολύ συγκινητική η ανταπόκριση.

Για την επίθεση που δέχτηκε από την Αφροδίτη Λατινοπούλου, ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, είπε: «Άμα σου κάνουν επίθεση άτομα σαν την Λατινοπούλου ή τον Άδωνι Γεωργιάδη είσαι στον σωστό δρόμο, κάτι κάνεις σωστά. Αυτά τα σχόλια είναι ασήμαντα μπροστά στη γενοκτονία. Δεν αξίζουν απάντηση. Τέτοιοι άνθρωποι είναι εκπρόσωποι του πολιτικού μισανθρωπισμού. Κατά την άποψή μου, οι άνθρωποι αυτοί δεν δίνουν δεκάρα ούτε για το Ισραήλ, ούτε για τους Έλληνες. Κάνουν απλά πολιτική πάνω στην γενοκτονία. Τι έχει κάνει η Λατινοπούλου για τους φτωχούς Έλληνες; Τι έχει κάνει για τους άστεγους στην Ελλάδας;».