Ιάσονας Αποστολόπουλος: «Μας έφτυναν, μας κλωτσούσαν», ανέφερε για τις συνθήκες κράτησης στο Ισραήλ
Ελλάδα 08 Οκτωβρίου 2025 | 11:57

Ιάσονας Αποστολόπουλος: «Μας έφτυναν, μας κλωτσούσαν», ανέφερε για τις συνθήκες κράτησης στο Ισραήλ

Για την εμπειρία του όσο βρισκόταν υπό κράτηση στο Ισραήλ μίλησε ο Ιάσονας Αποστολόπουλος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ο ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διασώστης, Ιάσονας Αποστολόπουλος, οποίος συνελήφθη από τις αρχές του Ισραήλ καθώς ήταν μέλος πληρώματος σε ένα από τα σκάφη του στολίσκου Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα που αναχαιτίστηκαν, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για τα όσα έζησε.

Τι ανέφερε ο Αποστολόπουλος για την απάνθρωπη μεταχείριση που βίωσαν

«Βλέπαμε τους καπνούς από τους βομβαρδισμούς από τη Γάζα. Έρχεται το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ και μας διατάζει να σταματήσουμε. Απαντάμε ότι είμαστε σε διεθνή ύδατα και έχουμε κάθε δικαίωμα να συνεχίσουμε. Μας κάνουν φραγμό με τα πλοία και μας χτυπάνε με κανόνια νερού. Εμείς κάναμε ελιγμό και συνεχίσαμε τον στόχο μας. Κάνανε επικίνδυνους ελιγμούς, πήγαν να χτυπήσουν δύο φορές το σκάφος. Μετά από πολλούς ελιγμούς κατέλαβαν το σκάφος. Οι κομάντος με τουφέκια ανέβηκαν πάνω και μας σημάδευαν με τα όπλα. Κατέλαβαν τα σκάφη μας. Μας οδήγησαν σε ισραηλινό λιμάνι και εκεί ξεκίνησε η απάνθρωπη μεταχείριση που βιώσαμε», ανέφερε.

«Μόλις φτάσαμε στο λιμάνι, μας πέταξαν έξω στην προβλήτα. Μας έβαλαν σε σειρές με το κεφάλι κάτω και μας έδεσαν τα χέρια. Μας ανάγκασαν να κοιτάμε κάτω για 6 ώρες, αν κάποιος κοιτούσε πάνω ερχόντουσαν και μας έφτυναν, μας κλωτσούσαν».

Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος μίλησε και για τους εξευτελισμούς που υπέστη η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

«Με το που έφτασε, την άρπαξαν οι στρατιώτες, της τύλιξαν μία ισραηλινή σημαία γύρω της και ξεκίνησαν να την διαπομπεύουν, να την φτύνουν, την ανάγκασαν να φιλήσει το πάτωμα, βρίζοντάς την. Μας άφησαν 10-12 ώρες στο λιμάνι. Έστησαν ένα σόου. Ήρθε ένας υπουργός και έβγαλε λογύδριο πως είμαστε τρομοκράτες της Χαμάς και πως θέλουμε να σκοτώσουμε παιδιά Εβραίων. Εκεί αντιδράσαμε, δεν μπορούσαμε να ακούμε αυτά τα αίσχη. Φωνάξανε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», και εκεί ήρθαν ξανά οι φρουροί, άρχισαν να παίρνουν σηκωτούς ανθρώπους. Δεν είχαμε νερό για 24 ώρες. Μετά για 5 ώρες μας έδεσαν τα μάτια, μας πήγαν σε μία κλούβα, μας έβγαλαν τα ρούχα και έβαλαν την ψύξη στο φουλ.  Στη φυλακή απαγόρευσαν κάθε πρόσβαση σε γιατρό και φάρμακα. Μας έλεγαν «δεν έχουμε γιατρούς για τα ζώα».  Δεν τους νοιάζει καθόλου η ανθρώπινη ζωή».

Με καθυστέρηση η επιστροφή στην Ελλάδα

Μιλώντας για την επιστροφή στην Ελλάδα με αεροπλάνο, είπε: «Αυτό ήταν μια ενέργεια της κυβέρνησης που όφειλε να κάνει και πολύ άργησε. Η πρέσβειρα μας επισκέφτηκε από τη δεύτερη μέρα και θα έπρεπε να μας εκκενώσει την ίδια στιγμή».

Για την επιστροφή του και τον κόσμο που βρέθηκε στο αεροδρόμιο είπε πως ήταν πολύ συγκινητική η ανταπόκριση.

Για την επίθεση που δέχτηκε από την Αφροδίτη Λατινοπούλου, ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, είπε: «Άμα σου κάνουν επίθεση άτομα σαν την Λατινοπούλου ή τον Άδωνι Γεωργιάδη είσαι στον σωστό δρόμο, κάτι κάνεις σωστά. Αυτά τα σχόλια είναι ασήμαντα μπροστά στη γενοκτονία. Δεν αξίζουν απάντηση. Τέτοιοι άνθρωποι είναι εκπρόσωποι του πολιτικού μισανθρωπισμού. Κατά την άποψή μου, οι άνθρωποι αυτοί δεν δίνουν δεκάρα ούτε για το Ισραήλ, ούτε για τους Έλληνες. Κάνουν απλά πολιτική πάνω στην γενοκτονία. Τι έχει κάνει η Λατινοπούλου για τους φτωχούς Έλληνες; Τι έχει κάνει για τους άστεγους στην Ελλάδας;».

Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ
Eικόνες και βίντεο 08.10.25

Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ

«Είδα από την κάμερα έναν με μάσκα και σακούλα να αφήνει μία χαρτοσακούλα μπροστά από την πόρτα. Τρία λεπτά πριν από τη έκρηξη» - Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Κρήτη: Αναφορές για αιτήσεις μαϊμού μέσω ΚΥΔ στο «Αλλάζω θερμοσίφωνα» – Η σύνδεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Νέα κομπίνα; 08.10.25

Αναφορές για αιτήσεις μαΐμού μέσω ΚΥΔ στο «Αλλάζω θερμοσίφωνα» -  Η σύνδεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, φέρονται να έχουν ανάμιξη σε κομπίνα με αιτήσεις μαΐμού μέσω ΚΥΔ για το πρόγραμμα «αλλάζω θερμοσίφωνα»

Σύνταξη
Αιτωλοακαρνανία: «Φαινόμενο που δύσκολα ανιχνεύεται» – Λέκκας για τον κρατήρα που άνοιξε ανάμεσα σε σπίτια
Συστάσεις προς κατοίκους 08.10.25

«Φαινόμενο που δύσκολα ανιχνεύεται» - Λέκκας για τον κρατήρα που άνοιξε ανάμεσα σε σπίτια στην Αιτωλοακαρνανία

Τα επιρρεπή στη διάβρωση πετρώματα της περιοχής επιτείνουν την εμφάνιση φαινομένων όπως η πρόσφατη καθίζηση με δημιουργία κρατήρα στην Αιτωλοακαρνανία, εξηγεί ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Μεσσηνία: Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του δράστη – «Καμία διαφορά με τον ανιψιό» λέει ο δικηγόρος του 68χρονου
Διπλή δολοφονία 08.10.25

Μεσσηνία: Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του δράστη - «Καμία διαφορά με τον ανιψιό» λέει ο δικηγόρος του 68χρονου

Ο δράστης της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος και την αστυνομία να εκτιμά ότι το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας δεν ήταν η ληστεία.

Σύνταξη
Καστροριά: Συνελήφθη 45χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος – Είχε καταναλώσει αλκοόλ επταπλάσιο του ορίου
Στην Καστοριά 08.10.25

Συνελήφθη 45χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος - Είχε καταναλώσει αλκοόλ επταπλάσιο του ορίου

Ο 45χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ τα ξημερώματα της Τετάρτης και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο - Στην εισαγγελέα εντός της ημέρας για να του απαγγελθούν κατηγορίες

Σύνταξη
Ερντογάν: «Μου ζήτησε να επικοινωνήσουμε με τη Χαμάς και να την πείσουμε να δεχτεί την πρότασή του»
Διαπραγματεύσεις 08.10.25

«Ο Τραμπ ζήτησε να πείσουμε τη Χαμάς να δεχτεί την πρότασή του για τη Γάζα» δήλωσε ο Ερντογάν

«Προτεραιότητά μας είναι η άμεση επίτευξη επείγουσας και πλήρους εκεχειρίας - Απαραίτητη η συνεχής παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο «δεν γνωρίζω – δεν θυμάμαι» συνεχίζεται στην Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 08.10.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο «δεν γνωρίζω – δεν θυμάμαι» συνεχίζεται στην Εξεταστική

«Οι μάρτυρες που έχουν διοριστεί από τη ΝΔ σε θέσεις ευθύνης, ο ένας μετά τον άλλον, δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί τη λειτουργία του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων», τονίζουν οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ
Eικόνες και βίντεο 08.10.25

Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ

«Είδα από την κάμερα έναν με μάσκα και σακούλα να αφήνει μία χαρτοσακούλα μπροστά από την πόρτα. Τρία λεπτά πριν από τη έκρηξη» - Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ
Παρασκήνιο 08.10.25

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ

Ο Χούπης θα αναγορευθεί σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύνταξη
Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια
Culture Live 08.10.25

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Με 36 ταινίες μικρού μήκους από 15 χώρες και κοινό άξονα τον άνθρωπο, το DOTS δεν ήταν απλώς μια πολιτιστική διοργάνωση, αλλά μια συγκινητική σύνοψη της ανθρώπινης ευθραυστότητας και αξιοπρέπειας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Επιλεκτική αμνησία από τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Πέτρο Τζαβέλλα
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Επιλεκτική αμνησία από τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Πέτρο Τζαβέλλα

«Η αμνησία του κ. Τζαβέλλα δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «η σιωπή του είναι υποτιμητική για τους έντιμους αγρότες»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Μονόδρομος η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη και Βάρρα»
«Μεθοδεύσεις» 08.10.25

«Μονόδρομος η κατ' αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη» - Ανακοίνωση Νέας Αριστεράς μετά την κατάθεση Βάρρα

«Πολύ περισσότερο μετά και τη μεθόδευση Μαξίμου μέσω του 'χαμένου' υπομνήματος του κ. Μυλωνάκη προχθές», προσθέτει η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωσή της

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες 08.10.25

Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί

Ο Ντομινίκ Πελικό τάχθηκε κατά άνδρα που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό της γυναίκας του, ο οποίος έκανε έφεση δηλώνοντας άγνοια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
O Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα
Γενοκτονία 08.10.25

Κάθε ώρα στη Γάζα πεθαίνει ένα παιδί - Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 ανήλικων θυμάτων του Ισραήλ

Στα τέλη Ιουλίου, ο κατάλογος των νεκρών στη Γάζα περιλάμβανε 60.199 ονόματα, εκ των οποίων τα 18.457 ήταν κάτω των 18 ετών. Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Συγκλονίζει ο Ματίας Αλμέιδα: «Η πίεση δεν είναι το ποδόσφαιρο – Είναι να τα έχεις όλα και να μην έχεις τίποτα»
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Συγκλονίζει ο Ματίας Αλμέιδα: «Η πίεση δεν είναι το ποδόσφαιρο – Είναι να τα έχεις όλα και να μην έχεις τίποτα»

Ο Ματίας Αλμέιδα άνοιξε την καρδιά του μετά τη μεγάλη νίκη της Σεβίλλης επί της Μπαρτσελόνα, μιλώντας για το συναισθηματικό βάρος που βιώνουν οι ποδοσφαιριστές μετά το τέλος της καριέρας τους.

Σύνταξη
Αθλητής του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε για παράνομο στοιχηματισμό
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

Αθλητής του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε για παράνομο στοιχηματισμό

Διεθνής αθλητής του Παναθηναϊκού στο πινγκ πονγκ τιμωρήθηκε με προσωρινή ποινή από την Επιτροπή Ακεραιότητας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αφού κατηγορείται για παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
Αξίζει αυτό στον Jean Paul Gaultier; Το ντεμπούτο του Duran Lantink μοιάζει με αποκριάτικο κοστούμι
Χμμμμμ... 08.10.25

Αξίζει αυτό στον Jean Paul Gaultier; Το ντεμπούτο του Duran Lantink μοιάζει με αποκριάτικο κοστούμι

Η είδηση ότι ένας λιγότερο γνωστός σχεδιαστής θα αναλάμβανε τα ηνία ενός ιστορικού brand, όπως του Jean Paul Gaultier, ήταν μια αναζωογονητική αλλαγή στη ροή των ειδήσεων, κάτι μήνες πριν. Το αποτέλεσμα όμως δεν ήταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει
Αγώνας δρόμου 08.10.25

Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει

Μια έντονη βροχόπτωση στην Άνδρου δοκίμασε τις αντοχές του νησιού και τις δυνατότητες του Δήμου να ανταποκριθεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: «Είναι υβριδικός πόλεμος – Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντ
Στρασβούργο 08.10.25

«Είναι υβριδικός πόλεμος - Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία» - Ντερ Λάιεν για υπερπτήσεις drones

Για μοτίβο αυξανόμενων απειλών από αέρος μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στις πρόσφατες υπερπτήσεις drones

Σύνταξη
Δεμένεγας: «Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

«Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)

Ο Γιώργος Δεμένεγας, που έκανε τον κήπο του στίβο μίλησε για την ζωή του, την «μάχη» του με τον καρκίνο και για την σχέση του με τον Μίλτο Τεντόγλου.

Σύνταξη
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

