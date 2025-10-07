Τι επικίνδυνο έχουν στο αίμα τους οι 24 αξιωματούχοι της Κομισιόν

Όλα τα μέλη της Κομισιόν βρέθηκαν με παντοτινά χημικά στο αίμα τους, μετά από αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν, με τους μισούς μάλιστα να είναι αντιμέτωποι με επιπτώσεις στην υγεία τους καθώς η μόλυνση ξεπέρασε συγκεκριμένο όριο.

Οι εξετάσεις έγιναν στη διάρκεια ανεπίσημης συνεδρίασης του Συμβουλίου τον περασμένο Ιούλιο, όπου το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ισότητας των Φύλων της Δανίας ζήτησε από 32 αξιωματούχους να υποβληθούν σε εξετάσεις για υπερφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (PFAS) στο αίμα τους, τα ευρέως γνωστά ως παντοτινά χημικά.

Ήταν μια από τις πρώτες πρωτοβουλίες της δανικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της προεδρίας της στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι τα παντοτινά χημικά είναι τεχνητά χημικά, τα οποία ονομάζονται έτσι λόγω της υψηλής τους ανθεκτικότητας στο περιβάλλον και βρίσκονται σε καλλυντικά ή ρούχα, καθώς και σε συσκευασίες, ηλεκτρονικές συσκευές ή τηγάνια. Στη φύση, τα PFAS έχουν βρεθεί στο νερό, το έδαφος και τον αέρα

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτά τα τοξικά χημικά περιλαμβάνουν καρδιοαγγειακές ασθένειες, καρκίνο, άσθμα, ηπατική βλάβη και υπογονιμότητα.

2 τρισ. ευρώ το κόστος καθαρισμού

Ανάμεσα στους 24 αξιωματούχους που εξετάστηκαν ήταν η Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ, Γιέσικα Ρόσγουολ και ο Πέτερ Γιαβόρτσικ, γενικός διευθυντής για τις μεταφορές, την ενέργεια, το περιβάλλον και την εκπαίδευση.

Η ChemSec, μια σουηδική μη κερδοσκοπική οργάνωση, αναφέρει ότι τα παντοτινά χημικά μπορούν πλέον να βρεθούν στο αίμα του 99% του πληθυσμού παγκοσμίως. Συνεπώς, το αποτέλεσμα της μελέτης στους αξιωματούχους της ΕΕ δεν προκαλεί έκπληξη.

Η ChemSec εκτιμά ότι το κόστος καθαρισμού σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να φτάσει τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 20 χρόνια, συν 52-84 δισ. ευρώ ετησίως σε δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης.

Ισχυρά ρυθμιστικά μέτρα θα προσφέρουν έναν βιώσιμο και οικονομικό τρόπο για την αποτροπή επιπλέον μόλυνσης.

Έξι από τα 13 παντοτινά χημικά που εξετάστηκαν είναι ήδη ρυθμισμένα στην ΕΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό POPs της ΕΕ ή τον Κανονισμό REACH.

Η Επιτροπή είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι θα εισαγάγει ένα νέο πακέτο για τη χημική βιομηχανία που θα «απλοποιήσει» τους κανονισμούς REACH και θα «διευκρινίσει» τις πολιτικές για τις ουσίες PFAS.

Αυτή η στοχευμένη αναθεώρηση του REACH είναι προγραμματισμένη για το τελευταίο τρίμηνο του 2025, ως μέρος της ατζέντας του «Omnibus» της Επιτροπής.

Με πληροφορίες από Euobserver