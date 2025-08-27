«Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία

Ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα μελέτης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για τις συγκεντρώσεις επικίνδυνων χημικών ουσιών στα αυγά, βασικό είδος διατροφής.

Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Science of The Total Environment, διαπιστώνεται ότι στα ελληνικά αυγά, κυρίως ελευθέρας βοσκής, υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις PFAS ή αλλιώς υπερφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες. Αυτές είναι γνωστές και ως «παντοτινά χημικά», που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Το ζήτημα, όπως επισημαίνεται και στο ρεπορτάζ του Mega, έχει προκαλέσει αναστάτωση τόσο στους καταναλωτές όσο και στους εμπόρους. Ενώ ανησυχούν ιδιαίτερα και οι αρχές δημόσιας υγείας της χώρας.

Διατροφικός εφιάλτης

Η ανησυχία έγκειται στο γεγονός ότι τα αυγά είναι γεμάτα τοξικά φυτοφάρμακα. Οι επικίνδυνες αυτές ουσίες που πέρασαν από την τροφή στις κότες, στα αυγά τους, και από εκεί στο τραπέζι.

Στην έρευνά τους, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΕΚΠΑ επισημαίνουν ότι οι λεγόμενες αιώνιες χημικές ουσίες (PFAS) είναι αθάνατες. Δεν αποδομούνται, μένουν στο περιβάλλον, περνούν στην τροφική αλυσίδα και καταλήγουν στον άνθρωπο.

Στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές χώρες στον κόσμο, το αυγό είναι βασικό είδος διατροφής. Οι μητέρες το δίνουν στα παιδιά, οι ενήλικοι το προτιμούν ως μια εύκολη γρήγορη υγιεινή λύση για σνακ ή όταν ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα διατροφής.

Σύμφωνα με την έρευνα τα επικίνδυνα αυγά δεν ήταν αυτά του εμπορίου αλλά όσα έχει κανείς στο κοτέτσι του.

Τι έδειξε η έρευνα

Οι επιστήμονες έθεσαν στο μικροσκόπιο πέντε περιοχές. Τις Σέρρες, τη Μαγνησία, τη Βοιωτία, την Αττική και την Ηλεία.

Πήρα από τα κοτέτσια συνολικά 75 αυγά. Το αποτέλεσμα ήταν ο εντοπισμός υπολειμμάτων φαρμάκων και φυτοφαρμάκων σε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις. Μεταξύ αυτών ήταν και το εντομοαπωθητικό DEET. Στα περισσότερα από τα μισά αυγά που ελέγχθηκαν, τα χημικά βρίσκονταν σε συγκεντρώσει που ξεπερνούσαν τα επιτρεπόμενα όρια βάσει των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πρωταθλήτρια», η Ηλεία

Οι μεγαλύτερες υπερβάσεις ορίων διαπιστώθηκαν στην Ηλεία. Όλα τα αυγά που ελέγχθηκαν από αυτή την περιοχή είχαν συγκεντρώσεις στα «κόκκινα».

Η εξήγηση που δίνουν οι επιστήμονες είναι πως οι κότες στα κοτέτσια των σπιτιών καταναλώνουν τα πάντα και μπορεί να φάνε μολυσμένο χώμα, νερό ή και τροφές.

Καθώς πρόκειται για αυγά ελεύθερης βοσκής, τα οποία συχνά οι καταναλωτές προτιμούν με την ελπίδα ότι είναι καλύτερης ποιότητας, τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα. Καθώς δεν ελέγχεται το περιβάλλον στο οποίο κινούνται οι κότες, είναι πιθανό να υπάρξουν θέματα υγείας.

Τα μισά δείγματα ξεπερνούσαν τα όρια

Ο Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής Αναλυτικής Χημείας στο ΕΚΠΑ και ένας από τους επιστήμονες που συμμετείχαν στην έρευνα, μίλησε στο Live News για τα αποτελέσματα της μελέτης.

«Η έρευνα αυτή περιλαμβάνει μια δειγματοληψία τυχαία σε πέντε περιοχές, ακριβώς στα πλαίσια μιας μεγαλύτερης έρευνας που γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσματα όντως έδειξαν ότι 8 στα 17 σύνθετα δείγματα, από αυτές τις 5 περιοχές, ξεπερνούσαν τα όρια που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το ενδεχόμενο διατροφικό κίνδυνο. Επομένως, είναι μια ένδειξη ότι θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι. Τα χημικά αυτά υπάρχουν παντού».

Εξήγησε ότι, «με βάση τα ευρήματα υπάρχει ένα ενδεχόμενο ρίσκο σε αυτούς οι οποίοι είναι υψηλοί καταναλωτές, δηλαδή τρώνε πάνω από δύο αυγά τη μέρα. Μπορεί κάποιος αν παίρνει αυγά από πιστοποιημένους παραγωγούς που έχουν ελεγχθεί».