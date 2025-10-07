Άμεση ήταν η απάντηση της Γκρέτα Τούνμπεργκ στον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ ο οποίος την αποκάλεσε «troublemaker» (ταραξία) και υπαινίχθηκε ότι πάσχει από προβλήματα θυμού.

«Άκουσα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε για άλλη μια φορά τις κολακευτικές του απόψεις για τον χαρακτήρα μου και εκτιμώ το ενδιαφέρον του για την ψυχική μου υγεία», ανέφερε η 22χρονη Σουηδή ακτιβίστρια σε μια ανάρτηση στο Instagram το πρωί της Τρίτης.

«Θα ήθελα να λάβω οποιεσδήποτε συστάσεις μπορεί να έχετε για την αντιμετώπιση αυτών των λεγόμενων «προβλημάτων διαχείρισης θυμού», καθώς — κρίνοντας από το εντυπωσιακό ιστορικό σας — φαίνεται ότι υποφέρετε κι εσείς από αυτά», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση της Τούνμπεργκ

Ο Τραμπ είχε αποκαλέσει την Τούνμπεργκ «θυμωμένη» και «ταραχοποιό» μετά την κράτησή της και την επακόλουθη απέλασή της από το Ισραήλ, αφότου ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud, με 42 σκάφη, επιχείρησε να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αλλά αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις.

«Είναι απλώς μια ταραχοποιός… Δεν ασχολείται πλέον με το περιβάλλον τώρα. Έχει πρόβλημα διαχείρισης θυμού. Νομίζω ότι πρέπει να δει έναν γιατρό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Την έχετε παρακολουθήσει ποτέ; Είναι νεαρή. Είναι τόσο θυμωμένη, είναι τόσο τρελή».

Δείτε τις δηλώσεις Τραμπ για τη νεαρή ακτιβίστρια.

Κόντρες και στο παρελθόν

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο δύο φορές πρόεδρος των ΗΠΑ και η ακτιβίστρια για το κλίμα έχουν συγκρουστεί.

Σε μια προηγούμενη διαμάχη τον Ιούνιο, ο Τραμπ αποκάλεσε την Τούνμπεργκ «περίεργη» και «θυμωμένη» για την πρώτη της αποστολή να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα — ωθώντας την να απαντήσει ότι ο κόσμος χρειάζεται «περισσότερες θυμωμένες γυναίκες».

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, χλεύασε την τότε 16χρονη ακτιβίστρια για το κλίμα, περιγράφοντάς την σαρκαστικά ως «πολύ χαρούμενο νεαρό κορίτσι» αφότου η Τούνμπεργκ εκφώνησε ομιλία της στα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με την επείγουσα ανάγκη δράσης για το κλίμα.

Η γυναίκα έγινε γνωστή για πρώτη φορά ξεκινώντας τις απεργίες για το κλίμα «Παρασκευές για το Μέλλον» το 2018, έκτοτε έχει επεκτείνει τον ακτιβισμό της ώστε να συμπεριλάβει την υποστήριξη των ανθρωπιστικών προσπαθειών στη Γάζα.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ έφτασε στην Ελλάδα τη Δευτέρα, αφού απελάθηκε από το Ισραήλ. Την υποδέχτηκαν, μαζί με περίπου 160 άλλους ακτιβιστές από τον στολίσκο, ζητωκραυγές.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι απέλασε συνολικά 171 ακτιβιστές από τα πλοία του στολίσκου.