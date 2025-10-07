sports betsson
07.10.2025 | 15:33
Προφυλακιστέος ο διανομέας με το κατσαβίδι – Τι υποστήριξε
Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»
Ποδόσφαιρο 07 Οκτωβρίου 2025 | 14:54

Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»

Η επιστροφή των ομάδων μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, φέρνει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μπροστά στο πρώτο κρισιμότατο σταυροδρόμι της σεζόν, με ματς-φωτιά κάθε 3-4 μέρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
A
A
Vita.gr
Γιατί οι νέοι γερνούν πρόωρα σήμερα;

Γιατί οι νέοι γερνούν πρόωρα σήμερα;

Spotlight

Η ώρα της δεύτερης διακοπής των πρωταθλημάτων για τα παιχνίδια των Εθνικών ομάδων, έφτασε. Η Ελλάδα έχει μπροστά της δύο δύσκολα σερί εκτός έδρας ματς με Σκωτία (Πέμπτη 9/10) και Δανία (Κυριακή 12/10) για την προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026, με τη γαλανόλευκη να ψάχνει τουλάχιστον μία νίκη για να «ρεφάρει» την ήττα από τους Σκανδιναβούς στο Καραϊσκάκη πριν ένα μήνα. Την ίδια ώρα φυσικά, οι ομάδες της Super League, έστω και χωρίς την παρουσία των διεθνών τους, θα έχουν την ευκαιρία να… ανασυνταχθούν, να ξεκουραστούν και παράλληλα να δουλέψουν και να προετοιμαστούν για την πολύ δύσκολη συνέχεια που ακολουθεί αμέσως μετά.

Ένας μήνας «φωτιά»

Ειδικά στην περίπτωση του Big-4, δηλαδή για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των Εθνικών, ακολουθεί πρόγραμμα-βουνό σε όλα τα μέτωπα για τον επόμενο μήνα, μέχρι και την διακοπή του Νοεμβρίου (σ.σ. οι επόμενοι αγώνες των Εθνικών είναι προγραμματισμένοι για τις 15 και 18/11).

Αρχής γενομένης από την 7η κιόλας αγωνιστική, την πρώτη μετά την επιστροφή, υπάρχουν δύο ντέρμπι, το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και το Άρης – Παναθηναϊκός, την ώρα που ο Ολυμπιακός πηγαίνει στην δύσκολη έδρα της ΑΕΛ. Όλοι βεβαίως συνεχίζουν με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, με τους «ερυθρόλευκους» να πηγαίνουν στη Βαρκελώνη για να αντιμετωπίσουν στις 21/10 μια Μπαρτσελόνα που καίγεται για επιστροφή στα καλά αποτελέσματα και τις καλές εμφανίσεις. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στην Ολλανδία για να αντιμετωπίσει τη Φέγενορντ μετά την ήττα-σοκ από μια άλλη ολλανδική ομάδα, την Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Οι δε «Δικέφαλοι», μετά το μεταξύ τους ντέρμπι, έχουν ματς απέναντι σε Αμπερντίν εντός έδρας (ΑΕΚ) και Λιλ εκτός έδρας (ΠΑΟΚ).

Το πρόγραμμα-καρμπόν του Big-4

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν πρακτικά ένα πρόγραμμα-καρμπόν μέχρι τη διακοπή του Νοεμβρίου, το οποίο μάλιστα θα κρίνει και πολλά πράγματα. Και οι τέσσερις έχουν μπροστά τους 7 αγώνες στο διάστημα αυτό, τέσσερις για τη Super League, δύο στην Ευρώπη και έναν για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Για τον Ολυμπιακό, μετά τα δύο εκτός έδρας με Λάρισα και Μπαρτσελόνα, ακολουθούν τέσσερα εντός έδρας ματς μεν, αλλά που σε καμία περίπτωση δεν είναι εύκολα. Ντέρμπι με την ΑΕΚ στις 26/10 για την 8η αγωνιστική, παιχνίδι Κυπέλλου με τον Βόλο τρεις μέρες μετά, νέο δύσκολο ματς στη Super League κόντρα στον Άρη (1/11) και έπειτα ίσως το πιο κρίσιμο ματς του στο Champions League, φιλοξενώντας την Αϊντχόφεν.

Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του, επιστρέφει παίζοντας με τον Άρη στο «Βικελίδης», ακολουθεί Φέγενορντ εκτός έδρας, Αστέρας εντός για τη Super League και μετά τρία δύσκολα εκτός έδρας, πρώτα με τον Ατρόμητο για το Κύπελλο, μετά με το Βόλο για το πρωτάθλημα και τελευταίο με τη Μάλμε για το Europa League. Το δικό του πρόγραμμα-φωτιά κλείνει -με τι άλλο- με ντέρμπι, εντός έδρας με τον ΠΑΟΚ (9/11).

Ο ΠΑΟΚ, που μπήκε ως πρωτοπόρος της Super League στη δεύτερη διακοπή της σεζόν, έχει επίσης πολλά ζόρια μπροστά του. Ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 19/10 και τέσσερις μέρες αργότερα (23/10) πάει στη Γαλλία για να παίξει με την 7η της Ligue 1, Λιλ. Έπειτα έχει Βόλο εντός (Super League), Λάρισα εντός (Κύπελλο Ελλάδος Betsson) και Πανσερραϊκό εκτός (Super League). Φινάλε στον καυτό μήνα με Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα στις 6/11 και με Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (9/11).

Ούτε για την ΑΕΚ είναι… καλύτερα τα πράγματα. Υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 19/10, την Αμπερντίν για το Conference στις 23/10 και στις 26/10 πάει στο Καραϊσκάκη για να κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό. Τρεις μέρες μετά έχει Κύπελλο με την Ηλιούπολη, μετά Παναιτωλικό και Σάμροκ Ρόβερς εντός έδρας και φινάλε στο πρόγραμμα με ταξίδι στην Κρήτη για ματς πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ.

Όπως είναι προφανές, η επιστροφή των διεθνών φέρνει το Big-4 στο πρώτο πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι της σεζόν, με τον επόμενο μήνα να περιλαμβάνει ματς κάθε 3-4 μέρες, η έκβαση των οποίων θα κρίνει και σε ένα σημαντικό ποσοστό την πορεία τους σε τρεις διοργανώσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Big-4 ως τη διακοπή του Νοεμβρίου:

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

18/10 Novibet – Ολυμπιακός / Super League ΑΕΛ
21/10 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός / Champions League
26/10 Ολυμπιακός – ΑΕΚ / Super League
29/10 Ολυμπιακός – Βόλος / Κύπελλο Ελλάδας Betsson
1/11 Ολυμπιακός – Άρης / Super League
4/11 Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν / Champions League
9/11 Κηφισιά – Ολυμπιακός / Super League

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

19/10 Άρης – Παναθηναϊκός / Super League
23/10 Φέγενορντ – Παναθηναϊκός / Europa League
26/10 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης / Super League
29/10 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός / Κύπελλο Ελλάδας Betsson
1/11 Βόλος – Παναθηναϊκός / Super League
06/11 Μάλμε – Παναθηναϊκός / Europa League
9/11 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ / Super League

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

19/10 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ / Super League
23/10 Λιλ – ΠΑΟΚ / Europa League
26/10 ΠΑΟΚ – Βόλος / Super League
29/10 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ / Κύπελλο Ελλάδας Betsson
2/11 Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ / Super League
6/11 ΠΑΟΚ – Γιούνγκ Μπόις / Europa League
9/11 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ / Super League

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ

19/10 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ / Super League
23/10 ΑΕΚ – Αμπερντίν / Conference League
26/10 Ολυμπιακός – ΑΕΚ / Super League
29/10 Ηλιούπολη – ΑΕΚ / Κύπελλο Ελλάδας Betsson
2/11 ΑΕΚ – Παναιτωλικός / Super League
6/11 ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς / Conference League
9/11 ΟΦΗ – ΑΕΚ / Super League

