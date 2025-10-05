Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής (pic)
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής και τις νίκες των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού - Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής.
Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10) η 6η αγωνιστική της Super League, με την ΑΕΚ να είναι μόνη πρώτη στη βαθμολογία με 16 βαθμούς, τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 14 και τον Ολυμπιακό να είναι τρίτος με 13.
Νωρίτερα το απόγευμα η ΑΕΚ είχε περάσει με νίκη 3-2 από την έδρα της Κηφισιάς, ενώ λίγο αργότερα στο ντέρμπι της Τούμπας ο «δικέφαλος του Βορρά» επικρατούσε με 2-1 των «ερυθρόλευκων» στο ντέρμπι της αγωνιστικής.
Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι ο Παναθηναϊκός «λύγιζε» με 1-0 τον Ατρόμητο στην Λεωφόρο και με τη 2η σερί νίκη τους 8 βαθμούς έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο.
Από εκεί και πέρα ο Λεβαδειακός πέτυχε το σκορ της αγωνιστικής με 6-0 επί του Παναιτωλικού, αποτέλεσμά που τον έφερε στους 10 βαθμούς και την 4η θέση.
Θυμίζουμε οτι ακολουθεί η διακοπή για τις Εθνικές ομάδες, με την επανέναρξη να έχει ορισθεί για το Σαββατοκύριακο 18-19 του μηνός, με τα ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Άρης – Παναθηναϊκός να δεσπόζουν, ενώ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Λάρισα την ΑΕΛ.
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
- Πανσερραϊκός – Αστέρας 2-1
- ΟΦΗ – Άρης 3-0
- ΑΕΛ – Βόλος 2-5
Κυριακή 5 Οκτωβρίου
- Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3
- Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 6-0
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1
- Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 1-0
Η βαθμολογία της Super League σε 6 αγωνιστικές
Η επόμενη (7η) αγωνιστική
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
- 17:00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός
- 19:30 Ατρόμητος – Λεβαδειακός
- 20:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ
Κυριακή 19 Οκτωβρίου
- 16:00 Αστέρας – Κηφισιά
- 17:30 Βόλος – Πανσερραϊκός
- 19:30 Άρης – Παναθηναϊκός
- 21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
