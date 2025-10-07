«Πόσο μειωμένη νιώθω» – Μακροσκελής επιστολή της Τζέιν Όστεν προς την αδελφή της Κασσάνδρα

Οι αδελφές, ειδικότερα, επηρεάζουν τις σκέψεις, τις απόψεις και τις πράξεις πολλών από τις ηρωίδες της Όστεν, λειτουργώντας ως εμπιστευτικές φίλες ή αντίθετα πρότυπα. Η Ελίνορ Ντάσγουντ έχει τη Μαριάν, την «ευαισθησία» που αντισταθμίζει τη «λογική» της.

Η Ελίζαμπεθ Μπένετ έχει τέσσερις αδελφές στο «Υπερηφάνεια και Προκατάληψη», καθεμία από τις οποίες έχει διαφορετική εμπειρία από τον ερωτικό δεσμό και τον γάμο. Στην «Πειθώ», η Αν Έλιοτ έχει την ματαιόδοξη Ελίζαμπεθ και την ευέξαπτη Μαίρη.

«Ισχυρός πνευματικός δεσμός»

Η αδελφική σχέση καθόρισε και τη ζωή της ίδιας της Όστεν, όπως υπογραμμίζεται σε μια μακρά επιστολή που έγραψε στην μεγαλύτερη αδελφή της, Κασσάνδρα, η οποία αναμένεται να πιάσει έως και 400.000 δολάρια σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο.

Με διαφορά ηλικίας σχεδόν τριών ετών, οι δύο αδελφές ήταν εξαιρετικά δεμένες, τόσο πολύ που η μητέρα τους είπε κάποτε: «Αν η Κασσάνδρα ήταν να αποκεφαλιστεί, η Τζέιν θα ήθελε να αποκεφαλιστεί και αυτή».

Όπως σημειώνει η Καλίκα Σαντς, επικεφαλής του τμήματος βιβλίων και χειρογράφων του Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, είχαν «απίστευτα στενό συναισθηματικό δεσμό» καθώς και «πολύ ισχυρό πνευματικό δεσμό».

«Πόσο μειωμένη ένιωθε»

Αυτή η σχέση είναι εμφανής στις επιστολές που έγραφαν η μία στην άλλη. Σε αυτή την επιστολή, η Όστεν περιγράφει με γρήγορο ρυθμό τις μέρες της στο Μπαθ, κουτσομπολεύει για τους γείτονες και τους συγγενείς τους, μοιράζεται νέα για τους φίλους τους, κοροϊδεύει την κακή υγεία της Κασσάνδρας και θρηνεί για την υποβάθμιση της κοινωνικής θέσης της οικογένειας.

Γράφτηκε περίπου τρεις μήνες μετά το θάνατο του πατέρα της Όστιν, είπε η Σαντς στο CNN, παραθέτοντας ένα απόσπασμα που δείχνει την αλλαγή στους κοινωνικούς κύκλους στους οποίους κινούταν η οικογένεια και «πόσο μειωμένη ένιωθε η Τζέιν Όστιν».

Η σχέση της Τζέιν και της Κασσάνδρας διαμορφώνει ακόμη και την αντίληψή μας για την Όστεν σήμερα. Ήταν η Κασσάνδρα που ζωγράφισε το μοναδικό πορτρέτο της Όστεν που σώζεται από την εποχή της και που κατέστρεψε πολλά από τα γράμματα της αδελφής της μετά το θάνατό της

Κάθε πόρο του δέρματος

«Πριν από επτά χρόνια και τέσσερις μήνες, πήγαμε στο ίδιο ιπποδρόμιο για να δούμε την παράσταση της δεσποινίδας Λέφροϊ», έγραψε η Όστεν. «Τι διαφορετικός κύκλος είναι αυτός στον οποίο κινούμαστε τώρα, αλλά επτά χρόνια, υποθέτω, είναι αρκετά για να αλλάξουν κάθε πόρο του δέρματος και κάθε συναίσθημα του μυαλού».

Καμία από τις αδελφές Όστεν δεν παντρεύτηκε ποτέ και παρέμειναν η πιο στενή εμπιστευτική φίλη η μία της άλλης μέχρι το θάνατο της Τζέιν σε ηλικία 41 ετών. «Δεν είχα κρύψει τίποτα από αυτήν», έγραψε η Κασσάνδρα δύο ημέρες μετά το θάνατο της αδελφής της.

Αυτές οι στενές, αδελφικές σχέσεις εμφανίζονται ξανά και ξανά στα μυθιστορήματα της Όστεν, τα οποία, «με πολλούς τρόπους, αφορούν την οικονομία και την επιβίωση» είπε η Σαντς. «Όταν σκέφτεσαι αυτές τις σχέσεις με τις αδελφές και με άλλες γυναίκες, νιώθεις συμμαχία».

Η σχέση της Τζέιν και της Κασσάνδρας διαμορφώνει ακόμη και την αντίληψή μας για την Όστεν σήμερα. Ήταν η Κασσάνδρα που ζωγράφισε το μοναδικό πορτρέτο της Όστεν που σώζεται από την εποχή της και που κατέστρεψε πολλά από τα γράμματα της αδελφής της μετά το θάνατό της.

Μόνο 161 από τα περίπου 3.000 γράμματα που έγραψε η Όστεν έχουν σωθεί, είπε ο Σαντς.

Αν και αυτό έχει καταστήσει την Όστεν μια κάπως αινιγματική ιστορική προσωπικότητα, «αν κάνουμε ένα μεγάλο βήμα πίσω, στην πραγματικότητα είναι μια απίστευτα γενναιόδωρη χειρονομία μιας αδελφής που προστατεύει μια κληρονομιά», είπε η Σαντς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vogue (@voguemagazine)

Μια καταθλιπτική περίοδος

Δεν έχουν διασωθεί επιστολές από την περίοδο τριών ή τεσσάρων ετών πριν από τη σύνταξη αυτής της επιστολής, είπε η Σαντς, επισημαίνοντας ότι αυτή ήταν μια περίοδος κατά την οποία η Όστεν δεν ήταν πολύ παραγωγική, αγωνιζόταν με τη μετακόμιση της οικογένειάς της στο Μπαθ και ήταν ίσως καταθλιπτική, όπως έχουν υποθέσει ορισμένοι κριτικοί.

«Αν είναι έτσι, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η Κασσάνδρα θα είχε καταστρέψει μερικά από τα αποδεικτικά στοιχεία», είπε ο Σαντς. «Θέλουμε τα γράμματα, τα email ή τα μηνύματα που αποκαλύπτουν τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας να μείνουν στη διάθεση του κοινού;».

Άλλα αναμνηστικά της Όστεν θα παρουσιαστούν επίσης στη δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί online μεταξύ 1 και 15 Οκτωβρίου, ανεβάζοντας τη συνολική εκτιμώμενη αξία των παρτίδων στα 1,3 εκατομμύρια δολάρια.

Ένα αντίγραφο του «Έμμα» που η Όστεν έστειλε στην Ιρλανδή μυθιστοριογράφο Μαρία Έντζγουορθ το 1816 — το μόνο γνωστό σωζόμενο έργο που η Όστεν έστειλε σε συνάδελφο συγγραφέα — αναμένεται να πουληθεί για έως και 350.000 δολάρια. Εν τω μεταξύ, ένα σύντομο ποίημα που έγραψε η Τζέιν Όστεν το 1811 σατιρίζοντας τις ιατρικές πρακτικές της εποχής θα μπορούσε να φτάσει τα 150.000 δολάρια.

*Με στοιχεία από cnn.com