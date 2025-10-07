magazin
07.10.2025 | 15:33
Προφυλακιστέος ο διανομέας με το κατσαβίδι – Τι υποστήριξε
«Πόσο μειωμένη νιώθω» – Μακροσκελής επιστολή της Τζέιν Όστεν προς την αδελφή της Κασσάνδρα
Culture Live 07 Οκτωβρίου 2025 | 18:10

«Πόσο μειωμένη νιώθω» – Μακροσκελής επιστολή της Τζέιν Όστεν προς την αδελφή της Κασσάνδρα

Ενώ η Τζέιν Όστεν είναι πιο γνωστή για την κριτική της στις ιδιοτροπίες του ρομαντικού έρωτα στα μυθιστορήματά της, υπάρχει και ένας άλλος, εξίσου περίπλοκος και σημαντικός τύπος σχέσης που διατρέχει τα έργα της: η σχέση μεταξύ αδελφών.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Κίνηση μετά τα 40: Πώς μπορεί το γρήγορο βάδισμα να βελτιώσει την υγεία μας;

Κίνηση μετά τα 40: Πώς μπορεί το γρήγορο βάδισμα να βελτιώσει την υγεία μας;

Οι αδελφές, ειδικότερα, επηρεάζουν τις σκέψεις, τις απόψεις και τις πράξεις πολλών από τις ηρωίδες της Όστεν, λειτουργώντας ως εμπιστευτικές φίλες ή αντίθετα πρότυπα. Η Ελίνορ Ντάσγουντ έχει τη Μαριάν, την «ευαισθησία» που αντισταθμίζει τη «λογική» της.

Η Ελίζαμπεθ Μπένετ έχει τέσσερις αδελφές στο «Υπερηφάνεια και Προκατάληψη», καθεμία από τις οποίες έχει διαφορετική εμπειρία από τον ερωτικό δεσμό και τον γάμο. Στην «Πειθώ», η Αν Έλιοτ έχει την ματαιόδοξη Ελίζαμπεθ και την ευέξαπτη Μαίρη.

«Ισχυρός πνευματικός δεσμός»

Η αδελφική σχέση καθόρισε και τη ζωή της ίδιας της Όστεν, όπως υπογραμμίζεται σε μια μακρά επιστολή που έγραψε στην μεγαλύτερη αδελφή της, Κασσάνδρα, η οποία αναμένεται να πιάσει έως και 400.000 δολάρια σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο.

Με διαφορά ηλικίας σχεδόν τριών ετών, οι δύο αδελφές ήταν εξαιρετικά δεμένες, τόσο πολύ που η μητέρα τους είπε κάποτε: «Αν η Κασσάνδρα ήταν να αποκεφαλιστεί, η Τζέιν θα ήθελε να αποκεφαλιστεί και αυτή».

Όπως σημειώνει η Καλίκα Σαντς, επικεφαλής του τμήματος βιβλίων και χειρογράφων του Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, είχαν «απίστευτα στενό συναισθηματικό δεσμό» καθώς και «πολύ ισχυρό πνευματικό δεσμό».

Η Τζέιν Όστεν με την αδερφή της, Κασσάνδρα / Wikimedia Commons

«Πόσο μειωμένη ένιωθε»

Αυτή η σχέση είναι εμφανής στις επιστολές που έγραφαν η μία στην άλλη. Σε αυτή την επιστολή, η Όστεν περιγράφει με γρήγορο ρυθμό τις μέρες της στο Μπαθ, κουτσομπολεύει για τους γείτονες και τους συγγενείς τους, μοιράζεται νέα για τους φίλους τους, κοροϊδεύει την κακή υγεία της Κασσάνδρας και θρηνεί για την υποβάθμιση της κοινωνικής θέσης της οικογένειας.

Γράφτηκε περίπου τρεις μήνες μετά το θάνατο του πατέρα της Όστιν, είπε η Σαντς στο CNN, παραθέτοντας ένα απόσπασμα που δείχνει την αλλαγή στους κοινωνικούς κύκλους στους οποίους κινούταν η οικογένεια και «πόσο μειωμένη ένιωθε η Τζέιν Όστιν».

Η σχέση της Τζέιν και της Κασσάνδρας διαμορφώνει ακόμη και την αντίληψή μας για την Όστεν σήμερα. Ήταν η Κασσάνδρα που ζωγράφισε το μοναδικό πορτρέτο της Όστεν που σώζεται από την εποχή της και που κατέστρεψε πολλά από τα γράμματα της αδελφής της μετά το θάνατό της

YouTube thumbnail

Κάθε πόρο του δέρματος

«Πριν από επτά χρόνια και τέσσερις μήνες, πήγαμε στο ίδιο ιπποδρόμιο για να δούμε την παράσταση της δεσποινίδας Λέφροϊ», έγραψε η Όστεν. «Τι διαφορετικός κύκλος είναι αυτός στον οποίο κινούμαστε τώρα, αλλά επτά χρόνια, υποθέτω, είναι αρκετά για να αλλάξουν κάθε πόρο του δέρματος και κάθε συναίσθημα του μυαλού».

Καμία από τις αδελφές Όστεν δεν παντρεύτηκε ποτέ και παρέμειναν η πιο στενή εμπιστευτική φίλη η μία της άλλης μέχρι το θάνατο της Τζέιν σε ηλικία 41 ετών. «Δεν είχα κρύψει τίποτα από αυτήν», έγραψε η Κασσάνδρα δύο ημέρες μετά το θάνατο της αδελφής της.

Αυτές οι στενές, αδελφικές σχέσεις εμφανίζονται ξανά και ξανά στα μυθιστορήματα της Όστεν, τα οποία, «με πολλούς τρόπους, αφορούν την οικονομία και την επιβίωση» είπε η Σαντς. «Όταν σκέφτεσαι αυτές τις σχέσεις με τις αδελφές και με άλλες γυναίκες, νιώθεις συμμαχία».

Η σχέση της Τζέιν και της Κασσάνδρας διαμορφώνει ακόμη και την αντίληψή μας για την Όστεν σήμερα. Ήταν η Κασσάνδρα που ζωγράφισε το μοναδικό πορτρέτο της Όστεν που σώζεται από την εποχή της και που κατέστρεψε πολλά από τα γράμματα της αδελφής της μετά το θάνατό της.

Μόνο 161 από τα περίπου 3.000 γράμματα που έγραψε η Όστεν έχουν σωθεί, είπε ο Σαντς.

Αν και αυτό έχει καταστήσει την Όστεν μια κάπως αινιγματική ιστορική προσωπικότητα, «αν κάνουμε ένα μεγάλο βήμα πίσω, στην πραγματικότητα είναι μια απίστευτα γενναιόδωρη χειρονομία μιας αδελφής που προστατεύει μια κληρονομιά», είπε η Σαντς.

Μια καταθλιπτική περίοδος

Δεν έχουν διασωθεί επιστολές από την περίοδο τριών ή τεσσάρων ετών πριν από τη σύνταξη αυτής της επιστολής, είπε η Σαντς, επισημαίνοντας ότι αυτή ήταν μια περίοδος κατά την οποία η Όστεν δεν ήταν πολύ παραγωγική, αγωνιζόταν με τη μετακόμιση της οικογένειάς της στο Μπαθ και ήταν ίσως καταθλιπτική, όπως έχουν υποθέσει ορισμένοι κριτικοί.

«Αν είναι έτσι, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η Κασσάνδρα θα είχε καταστρέψει μερικά από τα αποδεικτικά στοιχεία», είπε ο Σαντς. «Θέλουμε τα γράμματα, τα email ή τα μηνύματα που αποκαλύπτουν τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας να μείνουν στη διάθεση του κοινού;».

Άλλα αναμνηστικά της Όστεν θα παρουσιαστούν επίσης στη δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί online μεταξύ 1 και 15 Οκτωβρίου, ανεβάζοντας τη συνολική εκτιμώμενη αξία των παρτίδων στα 1,3 εκατομμύρια δολάρια.

Ένα αντίγραφο του «Έμμα» που η Όστεν έστειλε στην Ιρλανδή μυθιστοριογράφο Μαρία Έντζγουορθ το 1816 — το μόνο γνωστό σωζόμενο έργο που η Όστεν έστειλε σε συνάδελφο συγγραφέα — αναμένεται να πουληθεί για έως και 350.000 δολάρια. Εν τω μεταξύ, ένα σύντομο ποίημα που έγραψε η Τζέιν Όστεν το 1811 σατιρίζοντας τις ιατρικές πρακτικές της εποχής θα μπορούσε να φτάσει τα 150.000 δολάρια.

*Με στοιχεία από cnn.com

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επανέφεραν την αγορά στις παρυφές των 2.070 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επανέφεραν την αγορά στις παρυφές των 2.070 μονάδων

Stream magazin
«Η δυστυχία είναι μεταδοτική» – Πώς η Μάρθα Γκράχαμ απογείωσε τον σύγχρονο χορό
«Απελευθερωτικό!» 07.10.25

«Η δυστυχία είναι μεταδοτική» - Πώς η Μάρθα Γκράχαμ απογείωσε τον σύγχρονο χορό

Πριν από έναν αιώνα, η χορεύτρια Μάρθα Γκράχαμ άρχισε να διδάσκει σε ένα μικρό στούντιο πάνω από το Carnegie Hall στη Μανχάταν. Ήταν η αρχή μιας επανάστασης στον χορό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η τελευταία συνέντευξη: Ποιους θα «έστελνε χωρίς επιστροφή στο διάστημα» η Τζέιν Γκούντολ;
«Καλή τύχη!» 07.10.25

Η τελευταία συνέντευξη: Ποιους θα «έστελνε χωρίς επιστροφή στο διάστημα» η Τζέιν Γκούντολ;

Η διάσημη πρωτευοντολόγος και ανθρωπολόγος Τζέιν Γκούντολ παραχώρησε μια συνέντευξη στο «Famous Last Words», το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε τον Μάρτιο και προβλήθηκε λίγο μετά τον θάνατό της

Σύνταξη
Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων
Αμενχοτέπ Γ' 07.10.25

Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων

H Αίγυπτος άνοιξε για το κοινό τον τάφο ενός Φαραώ μετά από περισσότερα από δύο δεκαετίες ανακαίνισης στη νότια πόλη του Λούξορ, καθώς προετοιμάζεται για την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Paramount: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα» – Ζητούν δωρεά υπέρ των παιδιών της Παλαιστίνης
«Εγκλήματα πολέμου» 07.10.25

Paramount: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα» – Ζητούν δωρεά υπέρ των παιδιών της Παλαιστίνης

Εργαζόμενοι της Paramount κατηγορούν τη διοίκηση ότι «προωθεί φιλοϊσραηλινές αφηγήσεις» και ζητούν δωρεά 1 εκατ. δολαρίων για παιδιά της Παλαιστίνης - αντίστοιχη του ποσού που είχε προσφέρει το 2023 σε ισραηλινές ανθρωπιστικές οργανώσεις

Σύνταξη
«Στόλος του Θησαυρού»: Εντοπίστηκαν νομίσματα αξίας ενός εκατ. δολαρίων από τα ισπανικά ναυάγια του 1715 στη Φλόριντα
Plate Fleet 07.10.25

«Στόλος του Θησαυρού»: Εντοπίστηκαν νομίσματα αξίας ενός εκατ. δολαρίων από τα ισπανικά ναυάγια του 1715 στη Φλόριντα

Περισσότερα από 1.000 χρυσά και αργυρά νομίσματα ανελκύστηκαν από τον θρυλικό «Στόλο του Θησαυρού», τρεις αιώνες μετά τη βύθιση έντεκα ισπανικών πλοίων που μετέφεραν πολύτιμα φορτία από τις αποικίες της Αμερικής.

Σύνταξη
Τζέφρι Έπσταϊν: O κακός παιδόφιλος στην κούρσα για τα Όσκαρ και η αλήθεια της σάτιρας
Mockumentary 06.10.25

Τζέφρι Έπσταϊν: O κακός παιδόφιλος στην κούρσα για τα Όσκαρ και η αλήθεια της σάτιρας

H σατιρική ιστοσελίδα The Onion αναλαμβάνει δράση, ξεμπροστιάζει την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν και βγάζει ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο σε απόλυτα αναληθή στοιχεία διεκδικώντας Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιταλία: Πάνω από 1.200 εργαζόμενοι στις τέχνες υπογράφουν επιστολή για τη Γάζα – Σε δύσκολη θέση η Μελόνι
«Αδικαιολόγητη βία» 06.10.25

Ιταλία: Πάνω από 1.200 εργαζόμενοι στις τέχνες υπογράφουν επιστολή για τη Γάζα – Σε δύσκολη θέση η Μελόνι

Η επιστολή, η οποία έχει υπογραφεί από 1.566 εργαζόμενους σε κρατικά μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, βιβλιοθήκες, καταδικάζει την γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα και καλεί την Ιταλία να διακόψεις σχέσεις με το Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας – Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν
Παραβολή εκδίκησης 06.10.25

«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας - Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν

Η βραβευμένη στις Κάννες ταινία, «Ένα απλό ατύχημα», είναι η επιλογή της Γαλλίας για τα Όσκαρ. Ο Ιρανός σκηνοθέτης της, Τζαφάρ Παναχί, επέκρινε τη «διαδικασία επιλογής από μη δημοκρατικές χώρες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω»: Ο Όζι Όσμπορν μετά από την αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα
Πόνος 06.10.25

«Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω»: Ο Όζι Όσμπορν μετά από την αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο του Πρίγκιπα του Σκότους, Όζι Όσμπορν, ένα νέο ντοκιμαντέρ έρχεται να ρίξει φως στις πιο σκοτεινές πτυχές των τελευταίων ετών της ζωής του, αποκαλύπτοντας πως ο πόνος από μια αποτυχημένη χειρουργική επέμβαση στον αυχένα τον οδήγησε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας το 2021

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς
«Πάρ' τον από εδώ» 06.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε γοητεύτηκε από την ιεροσύνη, αλλά η πραγματική ζωή με την αδρεναλίνη και τις ατασθαλίες της τον οδήγησαν σε ένα άλλο μονοπάτι - ευτυχώς για όσους αγαπήσαμε τις ταινίες του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής
Κινούμενα σχέδια 05.10.25

O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής

Ο σκηνοθέτης του animation «Olivia & the Clouds», Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ, μιλάει για το φαινόμενο Rashomon που οδήγησε στη δημιουργία της ταινίας του, η οποία συμμετείχε στο φεστιβάλ του Ανεσί και πρόσφατα στο Animasyros.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Βάρρας και Μυλωνάκης έδωσαν τον Βορίδη – Θα πιουν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων
Δήλωση Τσουκαλά 07.10.25

ΠΑΣΟΚ: Βάρρας και Μυλωνάκης έδωσαν τον Βορίδη – Θα πιουν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων

«Ούτε ο Γκέμπελς δεν είχε επινοήσει τέτοιου μεγέθους προπαγάνδα, αναφέρει για τη Νέα Δημοκρατία και τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Λανουά: «Επικίνδυνη η κίνηση του Πιερό, έπρεπε να αποβληθεί» – Η ΑΕΚ έπρεπε να μείνει με εννέα παίκτες στο 48′
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Λανουά: «Επικίνδυνη η κίνηση του Πιερό, έπρεπε να αποβληθεί» – Η ΑΕΚ έπρεπε να μείνει με εννέα παίκτες στο 48′

Ο Λανουά σχολίασε και τις έξι επίμαχες φάσεις (διαιτητής ο Βεργέτης, VAR ο Σιδηρόπουλος) του αγώνα Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3. Επίσης, ο Γάλλος θεωρεί ότι σωστά αποβλήθηκε ο Ρέλβας στο 48'.

Βάιος Μπαλάφας
«Εγώ έσωσα το TikTok»: Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η Gen Z των ΗΠΑ του «χρωστάει μεγάλη χάρη»
Αινιγματικός 07.10.25

«Εγώ έσωσα το TikTok»: Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η Gen Z των ΗΠΑ του «χρωστάει μεγάλη χάρη»

Στο πρώτο του βίντεο στην πλατφόρμα μετά τις εκλογές του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους νέους ανεφερόμενος σε μια συμφωνία που δεν έχει ακόμη «κλείσει»

Σύνταξη
Ερντογάν: Είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν – Στο επίκεντρο η Γάζα
Τι συζητήθηκε 07.10.25

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν είχε ο Ερντογάν - Στο επίκεντρο η Γάζα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε στον Βλαντίμιρ Πούτιν και για τα γενέθλιά του - Τι είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας στον Ρώσο ομόλογό του για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca» η κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και το πιθανότερο να προλάβει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Σύνταξη
Πέρκα για κράτηση από το Ισραήλ: Ήταν με τα όπλα τεταμένα, μάς είχαν δεμένα τα χέρια για 6 ώρες στο τσιμέντο
Global Sumud Flottilla 07.10.25

Πέρκα για κράτηση από το Ισραήλ: Ήταν με τα όπλα τεταμένα, μάς είχαν δεμένα τα χέρια για 6 ώρες στο τσιμέντο

«Δεν θέλω να ακούσω πάλι τα περί του μοναδικού δημοκρατικού κράτους στη Μέση Ανατολή για το Ισραήλ», ανέφερε η βουλεύτρια Φλώρινας με τη Νέα Αριστερά, Πέτη Πέρκα, που συμμετείχε στο Global Sumud Flottilla

Σύνταξη
Αρβανίτης: Ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εγκλήματα στην Παλαιστίνη
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Αρβανίτης: Ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εγκλήματα στην Παλαιστίνη

Από το βήμα της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, ο Κώστας Αρβανίτης επέκρινε «τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα όσα συμβαίνουν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

Σύνταξη
Από την Όντρεϊ στον Νταλί: Η υπερβατική κομψότητα του Σέσιλ Μπίτον ανατέμνει τη λάμψη 
Έκθεση 07.10.25

Από την Όντρεϊ στον Νταλί: Η υπερβατική κομψότητα του Σέσιλ Μπίτον ανατέμνει τη λάμψη 

Όσο ο κόσμος εφευρίσκει και καταναλώνει νέα, εύπεπτα,  είδωλα, ο Σερ Σέσιλ Μπίτον επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από μια μεγαλειώδη έκθεση 250 φωτογραφιών και κοστουμιών, που επιβεβαιώνει ότι η κομψότητα είναι μια αθάνατη μορφή τέχνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μύκονος Betsson BC: Νέα Εποχή για το Μπάσκετ των Κυκλάδων
Τα Νέα της Αγοράς 07.10.25

Μύκονος Betsson BC: Νέα Εποχή για το Μπάσκετ των Κυκλάδων

Η Betsson ανακοίνωσε τη νέα της χορηγία στη Μύκονο Betsson BC, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Ονοματοδότη και Μεγάλου Χορηγού της ομάδας, η οποία από την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 θα φέρει την ονομασία Μύκονος Betsson BC.

Σύνταξη
Κίνα: Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες για να απομακρύνουν τους αποκλεισμένους πεζοπόρους στο Έβερεστ
Πάνω από 200 07.10.25

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες για να απομακρύνουν τους αποκλεισμένους πεζοπόρους στο Έβερεστ

Αναπάντεχες σφοδρές χιονοθύελλες σάρωσαν τη δυτική Κίνα - Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν από τη Δευτέρα για να απομακρύνουν τους πεζοπόρους που έχουν αποκλειστεί

Σύνταξη
Λήξη «συναγερμού», δεν αποσύρεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Τι αφορούσε η πολυαναμενόμενη «second decision»
Μπάσκετ 07.10.25

Λήξη «συναγερμού», δεν αποσύρεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Τι αφορούσε η πολυαναμενόμενη «second decision»

Τη διαφήμιση μάρκας ποτού και όχι την απόσυρσή του από τα παρκέ του μπάσκετ αφορούσε η... περιβόητη απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς που κρατούσε σε αγωνία των μπασκετικό πλανήτη τις τελευταίες ώρες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΕΠΟ: Στο Παγκρήτιο το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, εξηγήσεις για τη διακοπή στο VAR
Ποδόσφαιρο 07.10.25

ΕΠΟ: Στο Παγκρήτιο το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, εξηγήσεις για τη διακοπή στο VAR

Οι αρμόδιοι αλλά και ο ΟΦΗ διαβεβαιώνουν ότι θα είναι έτοιμο ενόψει του αγώνα της 3ης Ιανουαρίου. Επιστολή της εταιρίας για το «μπλακ άουτ» στο VAR του αγώνα Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2

Βάιος Μπαλάφας
Η «Marca» για τον Αλμέιδα: «Ανέστησε τη Σεβίλλη – Κάθε ομιλία του ένα μάθημα ζωής» (vid)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Η «Marca» για τον Αλμέιδα: «Ανέστησε τη Σεβίλλη – Κάθε ομιλία του ένα μάθημα ζωής» (vid)

Η ισπανική εφημερίδα αναφέρεται με κολακευτικά σχόλια στον Ματίας Αλμέιδα για τη «μεταμόρφωση» της Σεβίλλης επί των ημερών του. Αποκορύφωμα φυσικά το εντυπωσιακό 4-1 επί της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Και ξαφνικά όλοι βρέθηκαν στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα – Κάποιοι έπιασαν ήδη…. στασίδι στο πλευρό του
Πολιτική 07.10.25

Και ξαφνικά όλοι βρέθηκαν στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα – Κάποιοι έπιασαν ήδη…. στασίδι στο πλευρό του

Από την ώρα της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα, κόσμος και κοσμάκης, διάφοροι δημοσιολογούντες, φίλοι και εχθροί επιχειρούν να εμφανιστούν ότι γνωρίζουν τι βρίσκεται στο μυαλό του πρώην πρωθυπουργού και, φυσικά, τα σχέδια της επόμενης μέρας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Δανία απαγορεύει τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 – «Κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας»
Έρχεται νομοσχέδιο 07.10.25

Η Δανία απαγορεύει τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 – «Κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας»

«Η κυβέρνηση θα προτείνει να απαγορευτούν πολλοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά και τους νέους κάτω των 15 ετών» είπε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά
Εν αναμονή διαβεβαίωσης 07.10.25 Upd: 17:46

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά

Συνεχίζει για 23η μέρα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι αναμένοντας να λάβει επίσημη διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά του για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στην σορό του παιδιού του θα γίνουν δεκτά στέλνει ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα. 

Σύνταξη
