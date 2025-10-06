Γιοβάνοβιτς: «Είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία» (vid)

Η Εθνική μας ομάδα επιστρέφει στη δράση για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, έχοντας μπροστά της τις εκτός έδρας αναμετρήσεις με την Σκωτία (09/10, 21:45) και την Δανία (12/10, 21:45).

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς περιμένει να δει από τους παίκτες του το πρόσωπο που έδειξαν στο ματς απέναντι στην Σκωτία για το Nations League και τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να είναι καλή με την ίδια αυτοπεποίθηση στη Γλασκώβη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς:

«Είμαστε έτοιμοι, με τη διάθεση που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές όταν έρχονται, πάντα υπήρχε πολύ καλή διάθεση τον τελευταίο χρόνο. Τώρα θα έπρεπε να έχουν πολύ περισσότερο, λόγω του ότι το τελευταίο αποτέλεσμα που είχαμε στην έδρα μας δεν ήταν καλό παρά την καλή εμφάνιση. Έχουμε την ευκαιρία να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε κάποια θέματα με τις απουσίες κάποιων παικτών, καλέσαμε κάποια άλλα παιδιά για ν’ αναπληρώσουν τα κενά, αλλά δεν αλλάζει πολύ ο τρόπος σκέψης μας.

Πρόσφατα είχαμε παίξει στα playoffs με τη Σκωτία, τώρα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια. Είναι προκριματικά Μουντιάλ. Θα έχει ενδιαφέρον, θα πάμε ξανά στο ίδιο γήπεδο, με την ίδια ομάδα. Δεν έχουμε αλλάξει πολύ σε σχέση με τους τελευταίους έξι μήνες, πολλές αλλαγές δεν περιμένω στον τρόπο παιχνιδιού, αλλά είναι πολύ σημαντικό, αφού είναι σημαντικό ματς, να είμαστε το ίδιο καλοί και με την ίδια αυτοπεποίθηση στη Γλασκώβη. Να πάρουμε το παιχνίδι για ν’ αυξήσουμε τις πιθανότητές μας για την επόμενη φάση».

Αναλυτικά, οι διεθνείς που συγκροτούν την αποστολή για τις δύο αναμετρήσεις:

Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Μπακασέτας, Τάσος Δουβίκας.