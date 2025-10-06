Ηρακλής: Έβαλε πρόστιμο σε παίκτη επειδή υπέπεσε σε λάθος την ώρα του αγώνα!

Κάτι πρωτοφανές για το ελληνικό ποδόσφαιρο σημειώθηκε στη Super League 2 και συγκεκριμένα στην ΠΑΕ Ηρακλής.

Οι «κυανόλευκοι» εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσαν πως ηγετικό μέλος της ομάδας επέβαλε πρόστιμο 5 χιλιάδες ευρώ σε ποδοσφαιριστή, καθώς έκανε λάθος και δέχθηκε ο Γηραιός γκολ από τον Νέστο Χρυσούπολης (3-1).

Μάλιστα, την επόμενη φορά που θα διαπράξει κάποιος παίκτης ανάλογο λάθος, το πρόστιμο θα διπλασιαστεί από τις 5 χιλιάδες στις 10 χιλιάδες ευρώ.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ηρακλής:

«Μετά τον νικηφόρο αγώνα της ομάδας με τον Νέστο, υπήρξε έντονη συζήτηση στα αποδυτήρια από ηγετικό μέλος της ομάδας, όπου ανακοινώθηκε επιβολή χρηματικού προστίμου 5000€ με αναστολή στον ποδοσφαιριστή που υπέπεσε στο σοβαρό λάθος το οποίο οδήγησε στην παραχώρηση ενός ανεπίτρεπτου και γελοίου γκολ.

Παράλληλα, έγινε σαφές προς όλους τους ποδοσφαιριστές ότι οποιοδήποτε ανάλογο λάθος στο μέλλον, ειδικά σε φάσεις όπου η ομάδα επιχειρεί παιχνίδι από πίσω (build up), θα επιφέρει αυστηρές ποινές και συνέπειες.

Η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για αβλεψίες, χαλαρότητα ή επιπόλαιες ενέργειες που κοστίζουν βαθμούς και εκθέτουν την ομάδα και τον κόσμο της.

Ήδη η ομάδα έχει δεχθεί δύο ανεπίτρεπτα γκολ στους αγώνες με Καβάλα και Νέστο, και η στάση της διοίκησης είναι πλέον αμετάκλητη: Τέτοια λάθη δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά ξανά, από κανέναν.

Σε περίπτωση που κάποιος παίκτης ξανακάνει τέτοιο λάθος στο μέλλον, θα τιμωρηθεί με το χρηματικό πρόστιμο των 10000€».