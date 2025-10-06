ΠΑΣΟΚ: Φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία του Βορίδη – Η απόφασή του δημιούργησε τη γαλάζια φάμπρικα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενο στην παραγραφή των ενδεχόμενων αδικημάτων του Μάκη Βορίδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρει συγκεκριμένα πως «6 Οκτωβρίου 2025. Φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία για την απόφαση του κ. Βορίδη το 2019 -που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ποινική διάσταση- να αυξηθούν κατά 1 εκατομμύριο στρέμματα οι βοσκότοποι δημιουργώντας τον χώρο για τη «γαλάζια» φάμπρικα με τις μαϊμού επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Δείτε το βίντεο:

ΠΑΣΟΚ: Καλωσορίζουμε τον κ. Βορίδη στην αλήθεια

Για το ίδιο θέμα τις προηγούμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως «κύριε Βορίδη, ο πρωθυπουργός γνώριζε ότι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, πιθανότατα, θα ψήφιζαν υπέρ της παραπομπής σας, και για τον λόγο αυτό τους απέσυρε από την αίθουσα της Βουλής με μια πρωτοφανή στα χρονικά αντισυνταγματική και κοινοβουλευτική μεθόδευση».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «όλες αυτές οι απαράδεκτες αντικοινοβουλευτικές πρακτικές στόχευαν ακριβώς στη σημερινή ημερομηνία. Να ροκανίσουν δηλαδή τον χρόνο ως την 5η Οκτωβρίου, που όπως ρητά προειδοποιούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αν ως τότε δεν υπάρξει παραπομπή του κ. Βορίδη στο Δικαστικό Συμβούλιο, επέρχεται παραγραφή των ευθυνών που ενδεχόμενα προκύπτουν από την απόφαση που έλαβε ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να εκτινάξει κατά 1 εκατομμύριο τα στρέμματα των βοσκοτόπων δημιουργώντας τον χώρο για να πέσουν οι ‘γαλάζιες ακρίδες’ πάνω στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στήνοντας φάμπρικα μαϊμού ενισχύσεων».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ:

Δεν είχαμε καμία αμφιβολία -ούτε εμείς ούτε ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε το καλοκαίρι μια άθλια αντιθεσμική παράσταση γελοιοποίησης του κοινοβουλίου- ότι η κυβέρνηση και οι 157 Βουλευτές της πλειοψηφίας εργαλειοποίησαν το άρθρο 86 για να εμποδίσουν τον έλεγχο των ποινικών ευθυνών των υπουργών τους, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Ο κ. Βορίδης με τη δήλωση του το επιβεβαιώνει και τον καλωσορίζουμε στην αλήθεια.

Βέβαια, ξεχνάει -γιατί προφανώς τον βολεύει- ότι η Βουλή δεν αποφάσισε ποτέ για τη μη παραπομπή του, καθώς μετά την αποχώρηση των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Βουλή.

Κύριε Βορίδη, ο πρωθυπουργός γνώριζε ότι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, πιθανότατα, θα ψήφιζαν υπέρ της παραπομπής σας, και για τον λόγο αυτό τους απέσυρε από την αίθουσα της Βουλής με μια πρωτοφανή στα χρονικά αντισυνταγματική και κοινοβουλευτική μεθόδευση

Όλες αυτές οι απαράδεκτες αντικοινοβουλευτικές πρακτικές στόχευαν ακριβώς στη σημερινή ημερομηνία.

Να ροκανίσουν δηλαδή τον χρόνο ως την 5η Οκτωβρίου, που όπως ρητά προειδοποιούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αν ως τότε δεν υπάρξει παραπομπή του κ. Βορίδη στο Δικαστικό Συμβούλιο, επέρχεται παραγραφή των ευθυνών που ενδεχόμενα προκύπτουν από την απόφαση που έλαβε ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να εκτινάξει κατά 1 εκατομμύριο τα στρέμματα των βοσκοτόπων δημιουργώντας τον χώρο για να πέσουν οι ‘γαλάζιες ακρίδες’ πάνω στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στήνοντας φάμπρικα μαϊμού ενισχύσεων.