«Το σάπιο καλαμπόκι του Τραμπ», «η ακαμψία της χωρίστρας του Στάρμερ» – Τι μαρτυρούν τα μαλλιά των ηγετών
06 Οκτωβρίου 2025

«Το σάπιο καλαμπόκι του Τραμπ», «η ακαμψία της χωρίστρας του Στάρμερ» – Τι μαρτυρούν τα μαλλιά των ηγετών

Από το άκαμπτο χτένισμα του Κιρ Στάρμερ μέχρι τα λαμπερά μαλλιά του κινήματος Maga στο ίνσταγκραμ, η κόμη ενός πολιτικού μπορεί να πει πολλά – «λέει πολλά για αυτά που πρεσβεύει όσο και για τις επικρατούσες πολιτικές τάσεις» σχολιάζει η Ellie Violet Bramley στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απώλεια βάρους μετά τα 40; Αυτές είναι οι καλύτερες ώρες για φαγητό

Απώλεια βάρους μετά τα 40; Αυτές είναι οι καλύτερες ώρες για φαγητό

Spotlight

Η ιδέα της «ασφάλειας των μαλλιών» (hair certainty) επινοήθηκε από τον Βρετανό συγγραφέα Σάιμον Ντούναν. Γράφοντας εν όψει των προεδρικών εκλογών του 2016, που θα έβλεπαν τον Ντόναλντ Τραμπ να αναλαμβάνει για πρώτη φορά τα καθήκοντά του, εξήγησε: «Προεδρικά μαλλιά = μαλλιά με ασφάλεια… Η ασφάλεια στα μαλλιά περιγράφει τα μαλλιά που είναι αυτό που φαίνονται. Χωρίς ψευδαισθήσεις. Χωρίς… ελληνορωμαϊκές λαβές. Τα προεδρικά μαλλιά μπορεί να είναι πυκνά ή λεπτά. Τα προεδρικά μαλλιά μπορεί να είναι ακατάστατα. Τα προεδρικά μαλλιά μπορεί να είναι αραιά, κακόγουστα και γεμάτα πιτυρίδα. Αλλά, ό,τι και να είναι, πρέπει απλώς να κουβαλούν μια κάποια βεβαιότητα».

Τότε, ο Ντούναν υποτίμησε την «εμβληματική κόμη» του Τραμπ, λέγοντας: «Είναι το κηροπήγιο του Λιμπεράτσε. Είναι τα χείλη του Μικ Τζάγκερ… Αλλά είναι προεδρική; Φοβάμαι πως όχι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη HOP Health (@hop_health)

«Δεν θα εκλεγούν»

Σήμερα, εξηγεί: «Τον έβαλα στην κατηγορία των “δεν θα εκλεγούν”, επειδή τα μαλλιά του είναι λίγο αινιγματικά, υπερβολικά περίπλοκα και απαιτούν συντήρηση σε κομμωτήριο». Στη συνέχεια, ο Ντούναν συνειδητοποίησε «πού βρίσκεται η σιγουριά των μαλλιών του. Είναι στην ιδιωματική έκφραση του pompadour της δεκαετίας του ’50. Είναι ο Έλβις. Είναι ο Τζόνι Χάλιντεϊ… Είναι κάτι που τραβάει την προσοχή… ταιριάζει με τη showbiz. Σκέφτηκα ότι αυτό δεν θα περάσει ποτέ στην Ουάσινγκτον… Αλλά τότε, μπίνγκο, πέρασε!».

Τα μαλλιά του Κιρ Στάρμερ, αντίθετα, «είναι αδιάφορα» σχολιάζο ο Ντούναν.

YouTube thumbnail

Πάπια εναντίον μπακλαβά

«Η περασμένη εβδομάδα μας έδωσε την τέλεια ευκαιρία να δούμε την αντίθεση» παρατηρεί η Ellie Violet Bramley στον Guardian και συνεχίζει:

«Καθώς ο Τραμπ και ο Στάρμερ παρουσίαζαν τη νέα συμφωνία για την τεχνολογική ευημερία που υπέγραψαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, μας έδωσαν επίσης την ευκαιρία να δούμε, δίπλα-δίπλα, τα χαρακτηριστικά τους χτενίσματα. Το αραιό, σαμπανιζέ χτένισμα του Τραμπ έδωσε τη θέση του, ως συνήθως, σε ένα στροβιλιστό χτένισμα τύπου Mr Whippy, που με τη σειρά του κατέληξε σε ένα χτένισμα τύπου “κ@λος πάπιας”. Η κόμη του κιρ Στάρμερ, αντίθετα, ήταν σκληρή και άκαμπτη, όπως συνήθως, με το χαρακτηριστικό της σχήμα μπακλαβά».

Τα μαλλιά του Τραμπ, που έχουν περιγραφεί με διάφορους τρόπους ως «ένα σάπιο καλαμπόκι», «ένα αεροπλάνο που πετάει πάνω από τα Έβεργκλεϊντς» και «μια πολύπλοκη υπερκατασκευή», κατέχουν κεντρική θέση στις διαμαρτυρίες κατά του προέδρου των ΗΠΑ

Photo: Leon Neal/Reuters

Η κουπ του Τραμπ αναζητά την προσοχή

Αν και και οι δύο κόμες είναι «χαρακτηριστικές» – αναγνωρίσιμες ως δικές τους – η μία είναι πολύ πιο ζωηρή από την άλλη.

Τα μαλλιά του Τραμπ, που έχουν περιγραφεί με διάφορους τρόπους ως «ένα σάπιο καλαμπόκι», «ένα αεροπλάνο που πετάει πάνω από τα Έβεργκλεϊντς» και «μια πολύπλοκη υπερκατασκευή», κατέχουν κεντρική θέση στις διαμαρτυρίες κατά του προέδρου των ΗΠΑ.

Όπως και η πομπώδης ιδιόχειρη υπογραφή του, απαιτούν την προσοχή –και φυσικά τη λαμβάνουν.

«Δεν υπάρχουν πολλά μέρη του σώματος που μιλάνε στους άλλους για εμάς… τα μαλλιά αντανακλούν τα πάντα, από την κοινωνική σου θέση, τη θέση σου στην κοινωνία, τη θρησκεία σου»

Τα μαλλιά και η κοινωνική θέση

Τα μαλλιά έχουν σημασία, σύμφωνα με τη Ρέιτσελ Γκίμπσον, γνωστή ως The Hair Historian στο Instagram: «Δεν υπάρχουν πολλά μέρη του σώματος που μιλάνε στους άλλους για εμάς… τα μαλλιά αντανακλούν τα πάντα, από την κοινωνική σου θέση, τη θέση σου στην κοινωνία, τη θρησκεία σου».

Τίποτα από αυτά δεν είναι καινούργιο. «Από την πρώτη μέρα, οι άνθρωποι έκαναν περίεργα πράγματα στα μαλλιά τους για να τους αντιλαμβάνονται διαφορετικά ή για να μεταδώσουν ένα μήνυμα για τον εαυτό τους». (Αναφέρεται στις «μεγάλες καστανές σγουρές περούκες του Λουδοβίκου XIV που έδειχναν πλούτο και κοινωνική θέση»).

Το να σκεφτόμαστε τα μαλλιά των πολιτικών δεν είναι καθόλου παράλογο, αλλά αποτελεί έναν ακόμη φακό μέσω του οποίου μπορούμε να εξετάσουμε τους πολιτικούς και τις επικρατούσες πολιτικές τάσεις. «Είναι μια άλλη μορφή μη λεκτικής επικοινωνίας», λέει η Λόρεν Α. Ρόθμαν, σύμβουλος εικόνας και στρατηγική σχεδιάστρια μόδας με έδρα την Ουάσινγκτον.

Η συνέπεια είναι το παν. «Η γλώσσα που χρησιμοποιώ με τους πελάτες μου είναι “ρούχα, μαλλιά, μακιγιάζ: η εμφάνισή σας με συνέπεια, ακόμα και αν είναι ακατάστατη, δημιουργεί εμπιστοσύνη”».

«Όλοι οι πολιτικοί έχουν ένα brand, αλλά όταν είσαι λαϊκιστής πολιτικός, πρέπει όλα να είναι υπερμεγέθη, και τα υπερμεγέθη μαλλιά είναι μέρος αυτού του brand»

Τούλσι Γκάμπαρντ αλά Κρουέλα ντε Βιλ

Ενώ ο Ντούναν τονίζει ότι η «ασφάλεια των μαλλιών» δεν μπορεί να ορίσει το εκλογικό αποτέλεσμα, πιστεύει ωστόσο ότι μπορεί να βοηθήσει. Παίρνει ως παράδειγμα την Κάμαλα Χάρις, λέγοντας ότι τα μαλλιά της «έπαιξαν ρόλο στην προώθησή της».

«Τώρα φαίνεται ότι οι Ρεπουμπλικανοί έχουν σιγουριά για τα μαλλιά τους. Πάρτε για παράδειγμα τα μαλλιά του νεοδιορισμένου Υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ» παρατηρεί η Ellie Violet Bramley στον Guardian.

«Αν και δεν διαφέρουν πολύ από αυτά του Στάρμερ, είναι διαφορετικά σε σημεία που τα κάνουν πολύ πιο σίγουρα: είναι πολύ πιο σκληρά, πολύ πιο λαδωμένα, πολύ πιο… κάτι»

«Ή τη διευθύντρια της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ και την γκρίζα της τούφα. “Είναι σαν την κυρία Ρόμπινσον ή την Κρουέλα ντε Βιλ, ή τη Σούζαν Σόνταγκ, αυτή η τούφα… που φαίνεται να συντονίζεται με την θεατρικότητα που οι Ρεπουμπλικανοί αγκαλιάζουν χωρίς αναστολές”» συμπληρώνει ο Ντούναν.

Λαϊκισμός και λαμπερή κόμη 

Για τους άνδρες που κατέχουν θέσεις εξουσίας ειδικότερα, το να έχουν υγιή μαλλιά, σύμφωνα με την Γκίμπσον, «υποδηλώνει ότι είναι υγιείς, ανδροπρεπείς, δυνατοί, σε καλή φυσική κατάσταση… όλα τα χαρακτηριστικά που θέλουμε από έναν ηγέτη. Είναι συνυφασμένα με την αρρενωπότητα».

Μεγάλο μέρος της τάσης για «σίγουρα μαλλιά» είναι ένα σύμπτωμα της γυαλιστερής αισθητικής του Maga. «Υπάρχει μια επικάλυψη από τον κόσμο του θεάματος που συνήθως δεν υπάρχει στην πολιτική», λέει ο Ντούναν, αν και η αμερικανική πολιτική είναι σταθερά πιο γυαλιστερή από την βρετανική.

Ταιριάζει επίσης με την κυρίαρχη πολιτική της εποχής. Όπως είπε ο Τιμ Μπέιλ καθηγητής πολιτικής στο Queen Mary University του Λονδίνου, στον Guardian το 2023: «Όλοι οι πολιτικοί έχουν ένα brand, αλλά όταν είσαι λαϊκιστής πολιτικός, πρέπει όλα να είναι υπερμεγέθη, και τα υπερμεγέθη μαλλιά είναι μέρος αυτού του brand. Σε κάνει αναγνωρίσιμο σε ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την πολιτική».

Αν και ο Ντούναν υποστηρίζει ότι τα «σίγουρα μαλλιά» είναι σε μεγάλο βαθμό «αμερικανικό φαινόμενο», πιστεύει ότι αυτό αλλάζει: «Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κοινωνικά μέσα έχουν ωθήσει όλους μας σε αυτόν τον τρίχινο κόσμο όπου, βασικά, όλα έχουν να κάνουν με τα μαλλιά».

Ποιος θα το φανταζόταν, ε;


Αρχική Φωτό: REUTERS/Ken Cedeno

