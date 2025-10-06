newspaper
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βουλγαρία: η χώρα των «απεριόριστων ανισοτήτων»
Οικονομία 06 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Βουλγαρία: η χώρα των «απεριόριστων ανισοτήτων»

Παρά την ένταξή της στην ευρωζώνη, η φτώχεια, οι χαμηλοί μισθοί και η εγκατάλειψη της περιφέρειας βαθαίνουν τις κοινωνικές ανισότητες στη Βουλγαρία

Γεώργιος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Spotlight

Η κοινωνική ανισότητα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο οξείες πληγές της Βουλγαρίας, η οποία παραμένει σταθερά στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βασικούς δείκτες ευημερίας, εισοδήματος και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Όπως προειδοποιεί ο οικονομολόγος Ρούμεν Γκαλαμπίνοφ, «η χώρα καταγράφει τα υψηλότερα επίπεδα νομισματικής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ, ενώ ο δείκτης Gini —που μετρά την απόσταση μεταξύ φτωχών και πλουσίων— είναι από τους χειρότερους στην ήπειρο».

Η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, που δημοσιεύθηκε λίγους μήνες πριν από την υιοθέτηση του ευρώ από τη Βουλγαρία τον Ιανουάριο, σκιαγραφεί μια χώρα σε κρίσιμη μετάβαση: από τη μια πλευρά η ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση, από την άλλη μια κοινωνία που βυθίζεται σε «ανισότητες χωρίς όρια», όπως χαρακτηριστικά τις αποκαλεί η Γενική Συνομοσπονδία Συνδικάτων της χώρας (KNSB).

Η σκιά της φτώχειας και η εγκατάλειψη της περιφέρειας

Με πληθυσμό μόλις 6,4 εκατομμύρια κατοίκους —μειωμένο κατά 30% μέσα σε 35 χρόνια—, η Βουλγαρία βιώνει έναν φαύλο κύκλο: χαμηλές συντάξεις, μαζική μετανάστευση, υπογεννητικότητα και συγκέντρωση της απασχόλησης σε λίγες πόλεις. Το κοινωνικό κράτος είναι αδύναμο και η κρατική παρέμβαση στην οικονομία έχει περιοριστεί αισθητά την τελευταία δεκαετία, οδηγώντας σε ακόμη μεγαλύτερη ανισότητα.

Η ανισοκατανομή είναι πιο εμφανής στο περιφερειακό επίπεδο. Όπως εξηγεί ο κοινωνιολόγος Ντιμίταρ Γκάνεφ, «η αντίθεση ανάμεσα στο φτωχότερο βορειοδυτικό τμήμα —με περιοχές όπως το Βίντιν, η Βράτσα και η Μοντάνα— και τη σχετικά εύπορη Σόφια είναι τεράστια». Οι διαφορές στους μισθούς το αποδεικνύουν: στη Σόφια ο μέσος μηνιαίος μισθός φθάνει τα 1.700 ευρώ, στις πόλεις Βάρνα και Φιλιππούπολη κυμαίνεται γύρω στα 1.100 ευρώ, ενώ στις φτωχότερες περιοχές δεν ξεπερνά τα 800 ευρώ.

Η 56χρονη παιδίατρος Μαργαρίτα Σάρκοβα, που ζει στο Μπλαγκόεβγκραντ, περιγράφει χαρακτηριστικά το δίλημμα πολλών Βουλγάρων επαγγελματιών: «Μετά τις σπουδές μου έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα στην ανεργία στις μεγάλες πόλεις ή στην επαγγελματική στασιμότητα στην επαρχία. Τελικά διάλεξα το δεύτερο – αλλά χωρίς καμία προοπτική εξέλιξης ή αξιοπρεπή αμοιβή».

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Στόγιαν Πάντσεφ, το πρόβλημα ξεκινά από τον ανεπαρκή κοινωνικό μηχανισμό: σχεδόν δύο εκατομμύρια συνταξιούχοι ζουν με συντάξεις που κυμαίνονται μεταξύ 460 και 500 ευρώ τον μήνα, παρά τις πρόσφατες αυξήσεις κατά 10%. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν πλέον το ένα τρίτο του πληθυσμού, καθιστώντας το φαινόμενο της φτώχειας διαγενεακό και διαρκές.

Στην εξίσωση προστίθεται και η μετανάστευση εργατών από τρίτες χώρες, όπως η Μολδαβία, η Ουκρανία και η Ινδία, οι οποίοι καταλαμβάνουν τις πιο χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας. «Η εισροή φθηνού εργατικού δυναμικού, σε συνδυασμό με την απουσία κοινωνικών πολιτικών, κάνει τους φτωχούς Βούλγαρους ακόμη φτωχότερους», εξηγεί ο Πάντσεφ. Η 48χρονη Σνέζανα Αποστόλοβα, μαγείρισσα στη Βάρνα, δηλώνει χαρακτηριστικά: «Οι ξένοι εργάτες δέχονται πολύ μικρότερες αμοιβές. Έτσι, χάνουμε ακόμη και τις λίγες ευκαιρίες που υπήρχαν».

Η ανισότητα που έγινε κανόνας

Ο δείκτης Gini στη Βουλγαρία ανήλθε το 2024 στο 40%, το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση — τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 30%. Το εισοδηματικό χάσμα μεταξύ του 20% των πλουσιότερων και του 20% των φτωχότερων πολιτών φθάνει πλέον το 8 προς 1, έναντι 5 προς 1 στον μέσο όρο της ΕΕ.

«Δεν πρόκειται για παροδική ανωμαλία, αλλά για μια τάση που εδραιώνεται εδώ και πάνω από δέκα χρόνια», τονίζει η συνδικαλιστική συνομοσπονδία KNSB. Παράλληλα, η δημογραφική συρρίκνωση, η μετανάστευση νέων και η συγκέντρωση του πλούτου στη Σόφια και σε λίγες αστικές περιοχές διευρύνουν διαρκώς το ρήγμα.

Η Βουλγαρία ετοιμάζεται να ενταχθεί στην ευρωζώνη το 2026, γεγονός που θεωρητικά θα μπορούσε να ενισχύσει τη σταθερότητα και να προσελκύσει επενδύσεις. Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι χωρίς ισχυρό κοινωνικό κράτος και αναδιανεμητικές πολιτικές, η ένταξη στο ευρώ κινδυνεύει να εντείνει τις ήδη εκρηκτικές ανισότητες.

Σε μια χώρα όπου ο πλούτος συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων, η ύπαιθρος ερημώνει και οι νέοι φεύγουν μαζικά, η Βουλγαρία μοιάζει να πλησιάζει την Ευρώπη νομισματικά αλλά να απομακρύνεται κοινωνικά. Οι «απεριόριστες ανισότητες» δεν είναι πλέον προειδοποίηση· είναι η καθημερινή πραγματικότητα μιας κοινωνίας που βλέπει το μέλλον της να φεύγει στο εξωτερικό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Intralot: Πάνω 80 funds και 3.500 επενδυτές στην ΑΜΚ

Intralot: Πάνω 80 funds και 3.500 επενδυτές στην ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Business
Euronext: Από σήμερα η αποδοχή της δημόσιας πρότασης για την ΕΧΑΕ

Euronext: Από σήμερα η αποδοχή της δημόσιας πρότασης για την ΕΧΑΕ

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο
Στην Ιαπωνία 06.10.25

Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο

Ο πρόεδρος του GPIF έχει καταστήσει σαφές ότι πιστεύει πως μια επενδυτική προσέγγιση που στοχεύει σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους «οδηγεί τελικά» σε» οικονομική ανάπτυξη

Σύνταξη
Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων
ΗΠΑ 05.10.25

Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων

Ο Λευκός Οίκος έχει μέχρι στιγμής παγώσει 28 δισ. δολάρια σε κονδύλια υποδομών που προορίζονταν για τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Ιλινόις, όλες περιοχές με σημαντική δημοκρατική πλειοψηφία

Σύνταξη
Έρευνα ΕΚΤ: Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά – Αποκαλυπτικά στοιχεία
Στοιχεία ΕΚΤ 05.10.25

Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά - Αποκαλυπτική έρευνα

Αν και τα μετρητά στις συναλλαγές μειώνονται, το 75% των χωρών της Ευρωζώνης επιμένει παραδοσιακά - Τα πλεονεκτήματα που βλέπουν οι Ευρωπαίοι όταν συναλλάσσονται με χρήμα σε φυσική μορφή

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια
Οικονομία 05.10.25

Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια

Έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου κατέγραψε ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχουν οι δασμοί σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες εστίασης, οι κατασκευές και οι κοινωφελείς υπηρεσίες.

Σύνταξη
Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων
Επενδυτικές κατευθύνσεις 04.10.25

Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων

H New York Life Investments παρουσιάζει τρεις επενδυτικές κατευθύνσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να προσαρμοστούν σε αυτό το μετασχηματισμένο τοπίο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»
Τις χρηματιστηριακές 04.10.25

Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, αναφέρθηκε στη μαζική υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000

Σύνταξη
Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»
Το εγχειρίδιο 04.10.25

Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»

Η Pop Mart έχει ήδη καταφέρει αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο – καθιστώντας το Labubu το πρώτο κινεζικό προϊόν που κέρδισε ένα παγκόσμιο κοινό για τη συναισθηματική και δημιουργική του απήχηση

Σύνταξη
Golden Visa: Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας (Γραφήματα)
Έκρηξη ενδιαφέροντος 04.10.25

Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας μέσω της Golden Visa (Γραφήματα)

Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα για για επενδυτές που αναζητούν διαβατήριο προς την Ευρώπη - Στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για την Golden Visa

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις – Πιέζει για συμφωνία ο Τραμπ απειλώντας με «αιματοχυσία»
Ισραήλ - Χαμάς 06.10.25

Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - «Συμφωνία ή αιματοχυσία» απειλεί ο Τραμπ

Η πρόταση Τραμπ για τη Γάζα, θεωρείται «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του Ισραήλ - Χαιρετίστηκε από αραβικά καθεστώτα Τουρκία και ΕΕ ωστόσο αξιωματούχοι του ΟΗΕ τονίζουν ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαι

Σύνταξη
Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου ναρκωτικών
Αργεντινή 06.10.25

Ο Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου - Καταγγέλλεται ότι πήρε χρήματα από ναρκέμπορο

Αν και αποδέχθηκε την απόσυρση του βουλευτή από το ψηφοδέλτιο, ο πρόεδρος Μιλέι τον υπερασπίστηκε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως διαδίδει «μίγμα συκοφαντιών, προσβολών και άλλων παραλογισμών».

Σύνταξη
Οι… ξεχασιάρηδες του Μαξίμου προκαλούν εκνευρισμό στην γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Οι… ξεχασιάρηδες του Μαξίμου προκαλούν εκνευρισμό στην γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα

Το τελευταίο διάστημα ο πρωθυπουργός «ξεχνάει» τους ανθρώπους που «έτρεξαν» τα έργα ή τους τοπικούς του βουλευτές σημειώνουν γαλάζια στελέχη.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Ο Λάιονελ Ρίτσι για την φιλία του με τον Μάικλ Τζάκσον – «Ήταν σαν ένας απόμακρος καθηγητής, αλλά ακόμα παιδί»
«Οι ίδιοι απατεώνες» 06.10.25

Ο Λάιονελ Ρίτσι για την φιλία του με τον Μάικλ Τζάκσον – «Ήταν σαν ένας απόμακρος καθηγητής, αλλά ακόμα παιδί»

Ο Λάιονελ Ρίτσι γνωρίστηκε με τον Μάικλ Τζάκσον όταν ήταν ακόμη νέοι - Τώρα, ο Αμερικανός τραγουδιστής αναπολεί τα χρόνια που έζησαν μαζί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυριαρχία δια του εξαναγκασμού: Το νέο δόγμα της λαϊκιστικής δεξιάς που καταλύει την παγκόσμια τάξη
Conflicts Forum 06.10.25

Κυριαρχία δια του εξαναγκασμού: Το νέο δόγμα της λαϊκιστικής δεξιάς που καταλύει την παγκόσμια τάξη

Το νέο δόγμα της δυτικής συντηρητικής λαϊκιστικής πολιτικής σκέψης, είναι ο πόλεμος χωρίς κανόνες, που ανατρέπει ό,τι ξέραμε για την φιλελεύθερη παγκόσμια τάξη. Ανάλυση από το Conflicts Forum.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το τέλος (;) του δικομματισμού
Διαθέσεις και προθέσεις 06.10.25

Το τέλος(;) του δικομματισμού

Οι ιστορικές του καταβολές, το σημερινό ιδιότυπο τοπίο του ενάμισι κόμματος και οι εκτιμήσεις για το μέλλον

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Ταμείο Ανάκαμψης: Τελευταία ευκαιρία για να μη χαθούν 15 δισ. ευρώ
«Τελευταίο μίλι» 06.10.25

Τελευταία ευκαιρία για να μη χαθούν 15 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Μεγάλο το στοίχημα για την κυβέρνηση - Από τα 36 δισ. ευρώ που μας αναλογούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα έχει εισπράξει τα 21,3 δισ. ενώ στους τελικούς αποδέκτες έχουν φτάσει μόλις 10 δισ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ποια είναι η απάτη-μαμούθ στο Τελωνείο Πειραιά
«Επιχείρηση Καλυψώ» 06.10.25

Ποια είναι η απάτη-μαμούθ στο Τελωνείο Πειραιά

Το «Καρουζέλ» των 700 εκατ. ευρώ, η αμερικανική DEA, ο πληροφοριοδότης και ο πόλεμος με την κινεζική μαφία - 4,7 εκατ. ευρώ εντοπίστηκαν κατά την έφοδο στο Γ' Τελωνείο Πειραιά τον Ιούνιο

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βραζιλία: Δραματική διάσωση ιαγουάρου ο οποίος πυροβολήθηκε από λαθροκυνηγούς
Κόσμος 06.10.25

Δραματική διάσωση Ιαγουάρου ο οποίος πυροβολήθηκε στην Βραζιλία από λαθροκυνηγούς

Ένας Ιαγουάρος κολυμπούσε για 8 ώρες αντίθετα στο ρεύμα του ποταμού Ρίο Νέγκρο στη Βραζιλία και χρειάστηκε πολυκλαδική επιχείρηση στρατιωτικών, περιβαλλοντολόγων και κτηνιάτρων για να σωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο
Στην Ιαπωνία 06.10.25

Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο

Ο πρόεδρος του GPIF έχει καταστήσει σαφές ότι πιστεύει πως μια επενδυτική προσέγγιση που στοχεύει σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους «οδηγεί τελικά» σε» οικονομική ανάπτυξη

Σύνταξη
Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων
Κόσμος 06.10.25

Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων είναι ένα εντελώς ρεαλιστικό σενάριο με το οποίο πιέζει τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ρωσία καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική
Κόσμος 06.10.25

Βενεζουέλα: Η Ρωσία καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική

Η Ρωσία, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, επέκρινε το νέο χτύπημα των ΗΠΑ εναντίον πλοίου που οι αρχές των ΗΠΑ, ανέφεραν πως μετέφερε ναρκωτικά, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Γάζα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα»
Κόσμος 06.10.25

Γάζα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα»

Την ώρα που ο Τραμπ καλεί τους διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα», οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσαν πως ακόμα ένας υγειονομικός τους σκοτώθηκε σε απευθείας χτύπημα του Ισραήλ στη Γάζα

Σύνταξη
Must Read
Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο