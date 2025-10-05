Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Παρέμεινε στη κορυφή η Φέγενορντ (3-2 την Ουτρέχτη)
Αγχώθηκε αλλά στο τέλος πήρε το τρίποντο η Φέγενορντ, καθώς η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού νίκησε 3-2 με γκολ στο 88' και παρέμεινε στην κορυφή της Eredivisie
Ενα γκολ του Αγιάσε Ουέντα στο 88′, χάρισε στη Φέγενορντ πολύ δύσκολη νίκη με 3-2 επί της Ουτρέχτης, για την 8η αγωνιστική του ολλανδικού πρωταθλήματος, και της επέτρεψε να διατηρήσει το +3 στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ιάπωνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 20ο λεπτό, αλλά η ομάδα του Βασίλη Μπάρκα (που ήταν ξανά βασικός τερματοφύλακας) ισοφάρισε στο 47΄ με τον Ζέκιελ.
Η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa League πήρε ξανά προβάδισμα στο 50΄ με τον Στάιν, ο Μούρκιν έφερε ξανά το ματς τα ίσια στο 83΄, όμως το δεύτερο προσωπικό γκολ του Ουέντα χάρισε το «τρίποντο» στη Φέγενορντ.
Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι παρέταξε τους Βελενρόιτερ, Ριντ (70΄ Λοτόμπα), Μπος, Ταργκαλίνε (86΄ Λάριν), Αχμέντχοτζιτς, Γουατανάμπε, Στάιν (70΄ Χουάνγκ), Βαλέντε, Ουέντα, Μούσα, Σάουερ
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής στην ολλανδική Eredivisie:
Μπρέντα-Γκρόνινγκεν 1-2
Σπάρτα Ρότερνταμ-Άγιαξ 3-3
Φορτούνα Σιτάρντ-Φόλενταμ 1-0
Τσβόλε-Αϊντχόφεν 0-4
Χέρενφεν-Εξέλσιορ 2-1
Τβεντε-Χέρακλες 2-1
Φέγενορντ-Ουτρέχτη
Αλκμάαρ-Τέλσταρ 17:45
Γκόου Αχέντ Ιγκλς-Ναϊμέγκεν 21:00
Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)
Φέγενορντ 22
Αϊντχόφεν 19
Άγιαξ 16
Γκρόνινγκεν 15
Τβέντε 13
Φορτούνα Σιτάρντ 13
Ναϊμέγκεν 12 -7αγ.
Αλκμάαρ 12 -7αγ.
Ουτρέχτη 10
Σπάρτα Ρότερνταμ 10
Γκόου Αχέντ Ιγκλς 9 -7αγ.
Χέρενφεν 9
Τέλσταρ 7 -7αγ.
Φόλενταμ 7
Μπρέντα 7
Τσβόλε 7
Εξέλσιορ 6
Χέρακλες 3
