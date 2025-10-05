Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Παρέμεινε στη κορυφή η Φέγενορντ (3-2 την Ουτρέχτη)

Ενα γκολ του Αγιάσε Ουέντα στο 88′, χάρισε στη Φέγενορντ πολύ δύσκολη νίκη με 3-2 επί της Ουτρέχτης, για την 8η αγωνιστική του ολλανδικού πρωταθλήματος, και της επέτρεψε να διατηρήσει το +3 στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ιάπωνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 20ο λεπτό, αλλά η ομάδα του Βασίλη Μπάρκα (που ήταν ξανά βασικός τερματοφύλακας) ισοφάρισε στο 47΄ με τον Ζέκιελ.

Η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa League πήρε ξανά προβάδισμα στο 50΄ με τον Στάιν, ο Μούρκιν έφερε ξανά το ματς τα ίσια στο 83΄, όμως το δεύτερο προσωπικό γκολ του Ουέντα χάρισε το «τρίποντο» στη Φέγενορντ.

Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι παρέταξε τους Βελενρόιτερ, Ριντ (70΄ Λοτόμπα), Μπος, Ταργκαλίνε (86΄ Λάριν), Αχμέντχοτζιτς, Γουατανάμπε, Στάιν (70΄ Χουάνγκ), Βαλέντε, Ουέντα, Μούσα, Σάουερ

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής στην ολλανδική Eredivisie:

Μπρέντα-Γκρόνινγκεν 1-2

Σπάρτα Ρότερνταμ-Άγιαξ 3-3

Φορτούνα Σιτάρντ-Φόλενταμ 1-0

Τσβόλε-Αϊντχόφεν 0-4

Χέρενφεν-Εξέλσιορ 2-1

Τβεντε-Χέρακλες 2-1

Φέγενορντ-Ουτρέχτη

Αλκμάαρ-Τέλσταρ 17:45

Γκόου Αχέντ Ιγκλς-Ναϊμέγκεν 21:00

Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

Φέγενορντ 22

Αϊντχόφεν 19

Άγιαξ 16

Γκρόνινγκεν 15

Τβέντε 13

Φορτούνα Σιτάρντ 13

Ναϊμέγκεν 12 -7αγ.

Αλκμάαρ 12 -7αγ.

Ουτρέχτη 10

Σπάρτα Ρότερνταμ 10

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 9 -7αγ.

Χέρενφεν 9

Τέλσταρ 7 -7αγ.

Φόλενταμ 7

Μπρέντα 7

Τσβόλε 7

Εξέλσιορ 6

Χέρακλες 3