Φιέστα Μητσοτάκη στην Αμοργό: Μεγάλο προσωπικό στοίχημα το Αμοργόραμα και τα θαλάσσια πάρκα

Στην Αμοργό βρίσκεται ο πρωθυπουργός, όπου παρουσιάστηκε το «Αμοργόραμα», ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Αμοργού μέσω θέσπισης ρυθμιστικών μέτρων της αλιευτικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσω του προγράμματος αυτού προστατεύεται η θάλασσα, αλλά υποστηρίζεται και η αλιεία, ενώ είπε επίσης πως «για μένα εκτός από το Αμοργόραμα, τα θαλάσσια πάρκα είναι ένα μεγάλο προσωπικό στοίχημα». Συμπλήρωσε επίσης ότι «Ο βασικός λόγος που το πρόγραμμα θα είναι επιτυχημένο είναι γιατί τελικά θα επιτρέψει στους ψαράδες να μπορούν να δουν με διαφορετικούς όρους την καθημερινότητά του».

Μιλώντας σε εκδήλωση με αλιείς του νησιού, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε το θαυμασμό του, όπως είπε χαρακτηριστικά, για το Αμοργόραμα, πρωτοβουλία, η οποία όπως είπε «ξεκίνησε από τους ίδιους τους τοπικούς ψαράδες, οι οποίοι πρότειναν μία δραστική λύση, ήτοι λελογισμένους περιορισμούς στην αλιευτική δραστηριότητα.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε το παράδειγμα μιας μικρής περιοχής στην Τουρκία, που εφάρμοσε τα προηγούμενα χρόνια αυτό το μοντέλο και τόνισε: «τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά ως προς την αύξηση του αριθμού των αλιευμάτων, θα ήθελαν στη χώρα μας να κάνουμε κάτι ίδιο σε μεγαλύτερες περιοχές».

Φιέστα Μητσοτάκη στην Αμοργό: Τι είπε για τους Τούρκους ψαράδες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως η πρωτοβουλία «Αμοργόραμα» δε βαίνει εις βάρος της οικονομικής δραστηριότητας. «Ο βασικός λόγος που το «Αμοργόραμα» θα είναι επιτυχημένο είναι γιατί θα επιτρέψει στους ψαράδες να διαχειριστούν καλύτερα τη βιωσιμότητα του δικού τους επαγγέλματος, δεν θα ψαρεύουν λιγότερο, θα ψαρεύουν καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και επέμεινε πως «η Πολιτεία θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας, όμως, δεν μπορούμε να επιβάλουμε από πάνω νέα «Αμοργοράματα», πρέπει όλοι να δουλέψουν μαζί, εάν οι ίδιοι οι ψαράδες δεν αγκαλιάσουν αυτήν την πρωτοβουλία, εμείς δεν μπορούμε να επιβάλουμε τέτοιες πρωτοβουλίες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως η κυβέρνηση θα φροντίσει να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους.

Παράλληλα αναφερόμενος στους Τούρκους ψαράδες ανέφερε: «δικό μας χρέος είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι περιορισμοί της νομοθεσίας, που ισχύουν στα Αιγαίο θα ισχύουν για όλους. Δεν μπορεί εμείς να εφαρμόζουμε περιορισμούς και από τα απέναντι παράλια να μην γίνεται το ίδιο και να υπάρχει αλιεία χωρίς ελέγχους, πρέπει να εξασφαλισθεί η συνεργασία με την Τουρκία».

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν θετικό αντίκτυπο και στο τουριστικό προϊόν. «Θα δώσει την ευκαιρία στην Αμοργό να προσελκύσετε αλιευτικό τουρισμό. Σήμερα οι επισκέπτες αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες. Η δική μου παράκληση είναι να δούμε και τις συνολικές ευκαιρίες, που προκύπτουν από αυτήν την πρωτοβουλία για τις Κυκλάδες γενικότερα. Χρέος μας είναι να εξασφαλίσουμε πως η ανάπτυξη, που επιζητούμε θα γίνει με όρους βιωσιμότητας. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, που η κυβέρνηση μας θα το κερδίσει».