Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1: «Χρυσό τρίποντο» στο 90+5′ οι «μπλέ»! (vid) – Μόνη πρώτη η Άρσεναλ

Απίστευτο φινάλε στη ματσάρα του «Stamford Bridge»! Η Τσέλσι με το γκολ του Εστεβάο στο 90+6′ πήρε πολύ μεγάλη νίκη με σκορ 2-1 κόντρα στη Λίβερπουλ, για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Δείτε εδώ τα highlights

Μετά το… έμφραγμα του 90+7′ την περασμένη εβδομάδα από την Κρίσταλ Πάλας (2-1) και τη μεσοβδόμαδη ήττα από τη Γαλατάσαραϊ στην Πόλη για το Champions League, η ομάδα του Άρνε Σλοτ υπέστη την τρίτη συνεχόμενη ήττα της σε όλες τις διοργανώσεις. Τρίτη σερί νίκη της Τσέλσι επί της Λίβερπουλ για πρώτη φορά από το 2014.

Οι «μπλε» του Λονδίνου ανέβηκαν στην 6η θέση με 11 βαθμούς, ενώ η Λίβερπουλ… γκρεμίστηκε από την κορυφή, είναι δεύτερη με 15 πόντους και στο -1 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, ενώ νιώθει «καυτή» την ανάσα των Τότεναμ και Μπόρνμουθ (14 βαθμοί).

Το πρώτο γκολ για την Τσέλσι σημειώθηκε στο 14ο λεπτό του αγώνα από τον Καϊσέδο, ο οποίος, όντας αμαρκάριστος, έπιασε ένα μονοκόμματο σουτ εκτός περιοχής, γράφοντας το 1-0 για την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα.

Στο 44′ η κεφαλιά του Ίσακ έφυγε λίγο έξω, στο 46′ ο Σαλάχ δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα και στο 63′ Χάκπο κατάφερε να πετύχει το γκολ της ισοφάρισης για τη Λίβερπουλ.

Στη συνέχεια οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους για το γκολ της νίκης, το οποίο κατάφερε να πετύχει τελικά στο 90+6′ η Τσέλσι. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κουκουρέγια έκανε το γύρισμα και ο ξεχασμένος Εστεβάο με προβολή χάρισε τη σπουδαία νίκη στην Τσέλσι.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Τσέλσι Σάντσεθ, Κουκουρέγια, Ατσεαμπόνγκ(68’ Χάτο), Μπαντιασίλ(55’ Λάβια), Γκουστό, Τζέιμς, Καϊσέδο, Γκαρνάτσο(75’ Εστεβάο), Φερνάντες, Νέτο(75’ Γκίτενς), Ζοάο Πέδρο(75’ Γκίου).

Λίβερπουλ: Μαμαρντασβίλι, Μπράντλεϊ(46’ Βιρτς), Κονατέ(56’ Τζόουνς), Φαν Ντάικ, Κέρκεζ(56’ Ρόμπερτσον), Χράφενμπερχ, ΜακΆλιστερ(87’ Έντο), Σομποσλάι, Σαλάχ, Χάκπο, Ισάκ(74’ Εκιτικέ).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής της Premier League

Παρασκευή 03/10

Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1

(78′, 90’+6′ Σεμένιο, 84′ Κλάιφερτ – 70′ Σεσενιόν)

Σάββατο 04/10

Λιντς-Τότεναμ 1-2

(34′ Οκαφόρ – 23′ Τελ, 57′ Κουντούς)

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 2-0

(38′ Ράις, 67′ Σάκα)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ 2-0

(8′ Μάουντ, 31′ Σέσκο)

Τσέλσι-Λίβερπουλ 2-1

(14′ Καϊσέδο, 90’+6′ Εστεβάο – 63′ Χάκπο)

Κυριακή 05/10

Άστον Βίλα-Μπέρνλι (16:00)

Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Νιουκάστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Γουλβς-Μπράιτον (16:00)

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Η βαθμολογία της Premier League

Το πρόγραμμα της επόμενης (8ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 18/10

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι (14:30)

Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον (17:00)

Μπέρνλι-Λιντς (17:00)

Μπράιτον-Νιουκάστλ (17:00)

Σάντερλαντ-Γουλβς (17:00)

Φούλαμ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 19/10

Τότεναμ-Άστον Βίλα (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 20/10

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ (22:00)