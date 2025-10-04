Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ 3-3: Επιστροφή στο 90+7′ και βαθμός για τον «Αίαντα» (vid)
Παρά το γεγονός ότι ως το 73' ο Άγιαξ έχανε με 3-1 στο Ρότερνταμ από τη Σπάρτα, στο τέλος όμως ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League «έκλεψε» τον βαθμό της ισοπαλίας (3-3) με γκολ στο 90+7′!
Έκατσε στο… «Χ» η ματσάρα του Ρότερνταμ! Σπάρτα και Άγιαξ ήρθαν ισόπαλοι με σκορ 3-3 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Eredivisie.
Ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (8η αγωνιστική, 28/1/2026, 22:00) προηγήθηκε στο 42′ με σκόρερ τον Βέγκχορστ, αλλά οι γηπεδούχοι έκαναν την απόλυτη ανατροπή και προηγήθηκαν με 3-1.
Λαούριτσεν (45+3′), Φαν Μπέργκεν (52′) και Κιτολάνο (55′) έβαλαν μπροστά τους γηπεδούχους, ωστόσο ο «Αίαντας» κατάφερε να… τσιμπήσει τον βαθμό της ισοπαλίας με τους Βέγκχορστ (73′) και Γκλουκ (90+7′).
Τρίτος πλέον ο Άγιαξ με 16 βαθμούς έπειτα από οκτώ αγώνες, με τη Σπάρτα Ρότερνταμ να βρίσκεται στη 10η θέση με 10 πόντους.
