Άρης: 11άδα με Βοριαζίδη επέλεξε ο Χιμένεθ κόντρα στον ΟΦΗ
Ο Μιχάλης Βοριαζίδης επιλέχθηκε από τον Μανόλο Χιμένεθ προκειμένου να καλύψει το κενό του Ράτσιτς στα χαφ, στο ματς με τον ΟΦΗ (4/10, 18.00). Νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα και ο Πιόνε Σίστο.
- Συνελήφθησαν 3 νεαροί που έκαναν παραγγελίες και λήστευαν με την απειλή όπλου τους διανομείς
- Τέσσερις ανήλικες «άδειασαν» ράφια καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας – Τις έπιασαν με τις σακούλες στα χέρια
- Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες
- Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών - Τον τραυμάτισε στο μάτι με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε
Ο Μανόλο Χιμένεθ αποφάσισε τελικά να δώσει φανέλα βασικού στον Μιχάλη Βοριαζιδη, στο σημερινό (4/10, 18.00) παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην Τρίπολη. Ο νεαρός μέσος θα αντικαταστήσει τον τραυματία Ράτσιτς στα χαφ. Ακόμα, νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα και ο Σίστο, που πήρε τη θέση του Ντούντου στην αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής.
Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φρίντεκ το αριστερό, ενώ Άλβαρο και Φαμπιάνο θα είναι το κεντρικό δίδυμο.
Οι Βοριαζίδης και Μόντσου θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Μορουτσάν θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Σίστο στην αριστερή και ο Γαλανόπουλος πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Αθανασιάδης, Καράι, Φαντιγκά, Σούντμπεργκ, Μισεουί. Γιαννιώτας, Καντεβέρε, Νινγκ, Παναγίδης, Ντούντου και Δώνης.
ΟΦΗ (Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης, Κριζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νέιερα, Αποστολάκης, Νους, Σαλσίδο.
Στον πάγκο οι: Λίλο, Κατσικαρας, Μαρινάκης, Λιούις, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Χνάρης, Μπαίνοβιτς, Καινουργιάκης, Φαιτάκης, Ράκονιατς
- LIVE: Ίντερ – Κρεμονέζε
- Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας- Ολυμπιακός 28-29: Έκανε το 4Χ4 με γκολ του Σάββα στο τελευταίο λεπτό
- Ολυμπιακός: Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Μεντιλίμπαρ για την Τούμπα – Τέσσερις οι απουσίες
- Γκραν Πρι Σιγκαπούρης: Εξαιρετικός Ράσελ, πήρε την Pole Position (pics)
- LIVE: Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης
- LIVE: ΟΦΗ – Άρης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις