Άρης: 11άδα με Βοριαζίδη επέλεξε ο Χιμένεθ κόντρα στον ΟΦΗ

Ο Μανόλο Χιμένεθ αποφάσισε τελικά να δώσει φανέλα βασικού στον Μιχάλη Βοριαζιδη, στο σημερινό (4/10, 18.00) παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην Τρίπολη. Ο νεαρός μέσος θα αντικαταστήσει τον τραυματία Ράτσιτς στα χαφ. Ακόμα, νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα και ο Σίστο, που πήρε τη θέση του Ντούντου στην αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής.

Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φρίντεκ το αριστερό, ενώ Άλβαρο και Φαμπιάνο θα είναι το κεντρικό δίδυμο.

Οι Βοριαζίδης και Μόντσου θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Μορουτσάν θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Σίστο στην αριστερή και ο Γαλανόπουλος πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Αθανασιάδης, Καράι, Φαντιγκά, Σούντμπεργκ, Μισεουί. Γιαννιώτας, Καντεβέρε, Νινγκ, Παναγίδης, Ντούντου και Δώνης.

ΟΦΗ (Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης, Κριζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νέιερα, Αποστολάκης, Νους, Σαλσίδο.

Στον πάγκο οι: Λίλο, Κατσικαρας, Μαρινάκης, Λιούις, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Χνάρης, Μπαίνοβιτς, Καινουργιάκης, Φαιτάκης, Ράκονιατς