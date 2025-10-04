Με προβλήματα στην Τρίπολη ο Άρης
Ο Άρης θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο σημερινό (4/10, 18.00) εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», παρά τα σημαντικά προβλήματα απουσιών που αντιμετωπίζει ο Χιμένεθ.
Ο Άρης ψάχνει αντίδραση μετά την «γκέλα» της προηγούμενης αγωνιστικής με τον Πανσερραϊκό, στη σημερινή (4/10,18.00) αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί στην Τρίπολη, εξαιτίας της κακής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος στο Παγκρήτιο.
Τα προβλήματα απουσιών δεν λείπουν για ακόμα μια αγωνιστική για τον Μανόλο Χιμένεθ, με πιο πρόσφατο αυτό του Ούρος Ράτσις, που τέθηκε νοκ άουτ και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό. Ο Βοριαζίδης φαντάζει ως ο πιθανότερος αντικαταστάτης του στα χαφ.
Ακόμα, ο Ισπανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε τον ανέτοιμο Γένσεν, αλλά και τους τραυματίες Πέρεθ, Αλφαρελά και Μεντίλ. Αντίθετα, επέστρεψε στην αποστολή ο Καντεβέρε.
Πώς θα παίξει ο Άρης
Ο προπονητής του Άρη αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του σε σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη. Ο Τεχέιρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φρίντεκ το αριστερό, ενώ Άλβαρο και Φαμπιάνο θα είναι το κεντρικό δίδυμο.
Οι Βοριαζίδης και Μόντσου θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Μορουτσάν θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Σίστο στην αριστερή και ο Γαλανόπουλος πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
