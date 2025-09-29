sports betsson
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
29.09.2025 | 22:40
Για έκτη μέρα χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση
Ποδόσφαιρο 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:40

Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση

Η αρμόδια εταιρεία ανέλαβε την ευθύνη για την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο «Παγκρήτιο», ενώ όπως προκύπτει η αναμέτρηση ΟΦΗ - Άρης θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Spotlight

Το ματς ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Άρη (4/10) για την έκτη αγωνιστική της Super League δεν θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο μετά την κάκιστη κατάσταση του αγωνιστικού χώρου του σταδίου στο χθεσινό (28/9) ματς των Κρητικών κόντρα στην Κηφισιά.

Με σχετική ανακοίνωση η κατασκευάστρια εταιρεία που συνεργάζεται με την ΠΑΕ ΟΦΗ ανέλαβε την ευθύνη για την τραγική εικόνα του χορτοτάπητα (κομμάτια χόρτου ξεκόλλαγαν από την επιφάνεια) και ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς της ομάδας. Παράλληλα, αναφέρει ότι «η παράδοση του αγωνιστικού χώρου στην καλύτερη δυνατή κατάσταση δεν μπορεί να γίνει πράξη στον επόμενο εντός έδρας αγώνα του πρωταθλήματος Super League ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο 4/10».

Από εκεί και πέρα προς το γήπεδο του Αστέρα οδεύει το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Άρη Σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση που υπάρχει, από την στιγμή που δεν τελεσφόρησαν οι συζητήσεις για ανταλλαγή έδρας με τον Άρη, λόγω επισποράς στον αγωνιστικό χώρο του «Κλεάνθης Βικελίδης», το γήπεδο που επιλέχθηκε (εκτός απροόπτου) είναι το «Θόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης.

Αυτό το οποίο απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση από τη Super League.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας για το Παγκρήτιο 

«Ως κατασκευάστρια εταιρεία και συνεργαζόμενη με την ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ήδη από την ανακατασκευή του ιστορικού «Θ. Βαρδινογιάννης» και του «Βαρδινογιαννειου Αθλητικού Κέντρου», μας ανατέθηκε η κατασκευή του χλοοτάπητα στο Παγκρήτιο στάδιο, που είναι πλέον η έδρα της ομάδας.

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως προς τον χρόνο παράδοσης του έργου, η καθυστέρηση του οποίου είχε ως αποτέλεσμα την εικόνα του αγωνιστικού χώρου στο χθεσινό παιχνίδι με την ΠΑΕ Κηφισιά.

Σεβόμενοι την ιστορία της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 και ζητώντας συγγνώμη από τους φιλάθλους της ιστορικής ομάδας, διαβεβαιώνουμε ότι η κατασκευή του αγωνιστικού χώρου θα είναι αυτή που πρέπει σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ώστε να θεωρείται από τους καλύτερους στην Ελλάδα, όταν ολοκληρωθεί η ωρίμανση του χλοοτάπητα.

Ζητούμε την κατανόηση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, είμαστε σε συνεννόηση με την ΠΑΕ ΟΦΗ και διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να παραδοθεί ο αγωνιστικός χώρος, σε κατάσταση η οποία θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Δυστυχώς η παράδοση του αγωνιστικού χώρου στην καλύτερη δυνατή κατάσταση δεν μπορεί να γίνει πράξη στον επόμενο εντός έδρας αγώνα του πρωταθλήματος Super League ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο 4/10.

Δεσμευόμαστε όμως ότι στον αγώνα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με αντίπαλο τον Ατρόμητο (25/10/25) η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου θα είναι άρτια.

Για την κατασκευάστρια εταιρεία

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Γεννάτος Θεοφάνης».

Headlines:
World
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Business
Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)

Συγκινητικός Ροντινέι καθώς με σχετική του ανάρτηση ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς λόγω τραυματισμούθα απουσιάσει από τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)

Συγκινητικός Ροντινέι καθώς με σχετική του ανάρτηση ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς λόγω τραυματισμούθα απουσιάσει από τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Γουέστ Χαμ για την 6η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ατρόμητος – ΑΕΛ 1-1: Πολύτιμος βαθμός για τους Θεσσαλούς (vid)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ατρόμητος – ΑΕΛ 1-1: Πολύτιμος βαθμός για τους Θεσσαλούς (vid)

Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΛ έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 23ο λεπτό κατάφερε να απαντήσει στο γκολ του Ατρόμητου (28' Οζέγκοβιτς) με τον Πέρες (60') και με τελικό σκορ 1-1 να πάρει πολύτιμο βαθμό.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ

Μέσω ανακοίνωσής της η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε βοηθητικές οδηγίες για τα εισιτήρια του αγώνα με την Άρσεναλ στους ερυθρόλευκους οπαδούς που θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο.

Σύνταξη
ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)

Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου ο οποίος κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο και που συγκλόνισε με την ομιλία του στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ επισκέφθηκε τα Σπάτα και πέρασε ωραίες στιγμές με τους παίκτες της ΑΕΚ.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet για την 5η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες
Παναθηναϊκός 29.09.25

Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες

Η μονιμοποίηση του Χρήστου Κόντη στον Παναθηναϊκό, δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από δύο αποτελέσματα, αλλά από τη συμβατότητα του με τον σύλλογο. Δυστυχώς, η λογική αγνοείται ξανά...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία
Τι ζυγίζουν οι ΗΠΑ 29.09.25

Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ. Συνεπώς, μπορούν να πλήξουν τη Μόσχα και το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής Ρωσίας εάν εκτοξευθούν από την Ουκρανία.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)

Συγκινητικός Ροντινέι καθώς με σχετική του ανάρτηση ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς λόγω τραυματισμούθα απουσιάσει από τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Σύνταξη
Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα
Πόθεν Έσχες 29.09.25

Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα

Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με τα υψηλότερα ποσά οφειλών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;
Έξις δευτέρα φύσις 29.09.25

Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;

Μπορεί να πιστεύετε ότι ελέγχετε κάθε στιγμή της ημέρας σας, αλλά η αλήθεια είναι πως οι περισσότερες ενέργειες σας γίνονται από συνήθεια, χωρίς καν να το καταλάβετε.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν φόρο περιουσίας
Tax the rich 29.09.25

Ποιες χώρες της Ευρώπης φορολογούν τον πλούτο

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταργήσει τους φόρους περιουσίας τις τελευταίες δεκαετίες. Από το 2025, μόνο τρεις εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρο επί της ατομικής καθαρής περιουσίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»
Εντάσεις, προκλήσεις 29.09.25

Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»

Η Κάρμεν Ηλέκτρα είπε ότι «θα είχε πλάκα» να επαναλάβει τον ρόλο της Λένι ΜακΚένζι στη νέα σειρά, ωστόσο εξέφρασε έναν προβληματισμό.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση
Τεστ αντοχής 29.09.25

Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση για έξι συνεχόμενες ημέρες. Ανοιχτός ο κίνδυνος ατυχήματος, σύμφωνα με ειδικούς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» – Υποχωρεί το ποσοστό της ΝΔ
Δημοσκόπηση 29.09.25

Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» - Υποχωρεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε νέα δημοσκόπηση, όχι μόνο δεν κερδίζει μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ αλλά χάνει και μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κακή η εικόνα για το Μαξίμου σε θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.

Σύνταξη
Βρυξέλλες: «Χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Τύπου Airbnb 29.09.25

Οι Βρυξέλλες «χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση βάζει σε «κίνηση» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ψάχνει τρόπους περιορισμού της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς
Εμφύλιος 29.09.25

«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς

Η δημόσια κόντρα μεταξύ της συγγραφέως Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και της ηθοποιού Έμα Γουάτσον, της «Ερμιόνης» του Χάρι Πότερ, συνεχίζεται για τα τρανς δικαιώματα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Γουέστ Χαμ για την 6η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα πυρηνικά»: Το μήνυμα της Βόρειας Κορέας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
«Δικαίωμα ύπαρξης» 29.09.25

«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα πυρηνικά»: Το μήνυμα της Βόρειας Κορέας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ήταν η πρώτη φορά από το 2018 που η Βόρεια Κορέα έστειλε αξιωματούχο από την Πιονγιάνγκ για να απευθυνθεί στην ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Σύνταξη
Πυραυλική επίθεση με δύο τραυματίες σε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν
Κόσμος 29.09.25 Upd: 21:54

Πυραυλική επίθεση με δύο τραυματίες σε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν - Οι υποψίες πέφτουν στους Χούθι

Yπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές, αφού χτυπήθηκε από τουλάχιστον έναν πύραυλο. Οι υποψίες πέφτουν στην Ανσάρ Αλλάχ (Χούθι) καθώς επιχείρησαν να χτυπήσουν το ίδιο πλοίο νωρίτερα

Σύνταξη
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου: Υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ διαχειριστών και φορέα του έργου
Εμβληματικό έργο 29.09.25

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου: Υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ διαχειριστών και φορέα του έργου

Προχωρά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Αιγύπτου (GREGY). Υπεγράφη το Μνημόνιο βάσει του οποίου δρομολογείται η επόμενη φάση μελετών της υποθαλάσσιας σύνδεσης.

Σύνταξη
Μετά το Νεπάλ, οι διαδηλώσεις της Gen Z ρίχνουν την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης
22 νεκροί 29.09.25

Μετά το Νεπάλ, οι διαδηλώσεις της Gen Z ρίχνουν την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης

Οι νέοι της Μαδαγασκάρης βγήκαν για τρίτη φορά στους δρόμους, σε διαμαρτυρίες ενάντια στις διακοπές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, με πολλούς να ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ερντογάν: «Σύντομα θα είναι ορατά τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ»
«Πετύχαμε κάθε βήμα» 29.09.25

Ερντογάν: «Σύντομα θα είναι ορατά τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ»

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζει ότι η συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του στη Νέα Υόρκη ήταν πολύ θετική. Και πως είχε αποτελέσματα που σύντομα θα είναι ορατά.

Σύνταξη
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»
«Ωχ, άρχισε» 29.09.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»

Μιλώντας στο περιοδικό People για την τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Tulsa King», ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε ότι η συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον του δημιούργησε νευρικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ
Euroleague 29.09.25

Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το πολυσυζητημένο θέμα της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ στον Παναθηναϊκό και μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι δεν ήταν λάθος η συμμετοχή του Γάλλου στο περσινό Final Four.

Σύνταξη
«Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα»: Προκλητικές δηλώσεις Όρμπαν, καθώς η διαμάχη για τα drones οξύνεται
Ουγγαρία 29.09.25

«Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα»: Προκλητικές δηλώσεις Όρμπαν, καθώς η διαμάχη για τα drones οξύνεται

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Ουγγαρία ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας με πολλά drones που φέρεται να προσπαθούσαν να κατασκοπεύσουν τις παραμεθόριες περιοχές της.

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο