Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση

Το ματς ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Άρη (4/10) για την έκτη αγωνιστική της Super League δεν θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο μετά την κάκιστη κατάσταση του αγωνιστικού χώρου του σταδίου στο χθεσινό (28/9) ματς των Κρητικών κόντρα στην Κηφισιά.

Με σχετική ανακοίνωση η κατασκευάστρια εταιρεία που συνεργάζεται με την ΠΑΕ ΟΦΗ ανέλαβε την ευθύνη για την τραγική εικόνα του χορτοτάπητα (κομμάτια χόρτου ξεκόλλαγαν από την επιφάνεια) και ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς της ομάδας. Παράλληλα, αναφέρει ότι «η παράδοση του αγωνιστικού χώρου στην καλύτερη δυνατή κατάσταση δεν μπορεί να γίνει πράξη στον επόμενο εντός έδρας αγώνα του πρωταθλήματος Super League ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο 4/10».

Από εκεί και πέρα προς το γήπεδο του Αστέρα οδεύει το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Άρη Σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση που υπάρχει, από την στιγμή που δεν τελεσφόρησαν οι συζητήσεις για ανταλλαγή έδρας με τον Άρη, λόγω επισποράς στον αγωνιστικό χώρο του «Κλεάνθης Βικελίδης», το γήπεδο που επιλέχθηκε (εκτός απροόπτου) είναι το «Θόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης.

Αυτό το οποίο απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση από τη Super League.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας για το Παγκρήτιο

«Ως κατασκευάστρια εταιρεία και συνεργαζόμενη με την ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ήδη από την ανακατασκευή του ιστορικού «Θ. Βαρδινογιάννης» και του «Βαρδινογιαννειου Αθλητικού Κέντρου», μας ανατέθηκε η κατασκευή του χλοοτάπητα στο Παγκρήτιο στάδιο, που είναι πλέον η έδρα της ομάδας.

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως προς τον χρόνο παράδοσης του έργου, η καθυστέρηση του οποίου είχε ως αποτέλεσμα την εικόνα του αγωνιστικού χώρου στο χθεσινό παιχνίδι με την ΠΑΕ Κηφισιά.

Σεβόμενοι την ιστορία της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 και ζητώντας συγγνώμη από τους φιλάθλους της ιστορικής ομάδας, διαβεβαιώνουμε ότι η κατασκευή του αγωνιστικού χώρου θα είναι αυτή που πρέπει σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ώστε να θεωρείται από τους καλύτερους στην Ελλάδα, όταν ολοκληρωθεί η ωρίμανση του χλοοτάπητα.

Ζητούμε την κατανόηση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, είμαστε σε συνεννόηση με την ΠΑΕ ΟΦΗ και διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να παραδοθεί ο αγωνιστικός χώρος, σε κατάσταση η οποία θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Δυστυχώς η παράδοση του αγωνιστικού χώρου στην καλύτερη δυνατή κατάσταση δεν μπορεί να γίνει πράξη στον επόμενο εντός έδρας αγώνα του πρωταθλήματος Super League ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο 4/10.

Δεσμευόμαστε όμως ότι στον αγώνα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με αντίπαλο τον Ατρόμητο (25/10/25) η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου θα είναι άρτια.

Για την κατασκευάστρια εταιρεία

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Γεννάτος Θεοφάνης».