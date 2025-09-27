Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)

Τέλος στο σερί των τεσσάρων σερί νικών επί ημερών Μανόλο Χιμένεθ έβαλε ο Πανσερραϊκός. Ο Άρης πήρε προβάδισμα λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με τον Μόντσου (44′), όμως μια κακή αντίδραση των γηπεδούχων στο 50′ οδήγησε στην ισοφάριση των Σερραιων (Αντρέι Ιβάν) για το τελικό 1-1 στο Βικελίδης, για την 5η αγωνιστική της Super League.

Οι γηπεδούχοι είχαν 23 τελικές, επτά σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και όμως δεν κατάφεραν να πετύχουν δεύτερο τέρμα. Τα αντίστοιχα νούμερα για τους φιλοξενούμενους ήταν έξι και ένα.

Έτσι μετά από πέντε παιχνίδια στο πρωτάθλημα ο «Θεός του πολέμου» έφτασε τους 10 βαθμούς με την πρώτη του ισοπαλία, ενώ για τους Σερραίους αυτός ο βαθμός ήταν μόλις ο 2ος.

Άρης – Πανσερραϊκός: Πώς παρατάχθηκαν

Ο Χιμένεθ επέλεξε και πάλι σύστημα 4-2-3-1 με τερματοφύλακα τον Διούδη, τον Τεχέρο να καλύπτει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, τον Φρίντεκ το αριστερό, ενώ Άλβαρο και Φαμπιάνο θα αποτελέσαν το κεντρικό δίδυμο.

Στη μεσαία γραμμή οι Ράτσιτς και Μόντσου συνθέσαν τα αμυντικά χαφ, ο Μορουτσάν αγωνίστηκε στο δεξί άκρο, ο Ντούντου στο αριστερό και ο Γαλανόπουλος πίσω από τον επιθετικό Μορόν.

Από την πλευρά του ο Κριστιάνο Μπάτσι κατέβασε τον Πανσερραϊκό με το ίδιο σύστημα. Με τον Τιναλίνι στην εστία, τους Τσαούση, Ντε Μάρκο, Γκελασβίλι και Λύρατζη στημ άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά, τους Λιάσο – Ρουμιάντσεβ στα χαφ, τον Γκριν και τον Νανέλι αριστερά και δεξιά αντίστοιχα στη μεσαία γραμμή, τον Ιβάν στην κορυφή και τον Μπανζάκι πίσω του σε ελεύθερο ρόλο.

Κυρίαρχος Άρης μετά το 15′

Στα πρώτα 15 λεπτά το παιχνίδι δεν ήταν καλό, όμως στη συνέχεια ο Άρης απέκτησε τον έλεγχο, έφτανε σχετικά άνετα γύρω και μέσα στην περιοχή του Πανσερραϊκού, έβγαζε ωραίες συνεργασίες και έστω κι αν δεν δημιούργησε τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες, ήταν ξεκάθαρο το ένα γκολ το άξιζε.

Τελικά κατάφερε να το πετύχει λίγο πριν το φινάλε του ημίχρονο όταν ο Τεχέρο έβγαλε άψογη σέντρα προς το πέναλτι και ο Μόντσου με «ξυραφένια» κεφαλιά αιφνιδίασε τον Τιναλίνι για το 1-0 μέσα σε ξέσπασμα πανηγυρισμών από τους χιλιάδες οπαδούς του Άρη.

Έξυπνη η «κομπίνα» του Άρη με τον Μορουτσλαν να τραβιέται πιο πίσω και να γίνεται δημιουργός, δίνοντας την ευκαιρία στον Τεχέρι να ανέβει και να λειτουργήσει εκείνος ως δεξιί εξτρέμ.

Νωρίτερα ο «Θεός του πολέμου»είχε απειλήσει με τους Άλβαρο (πλασέ στο 15′), Ράτσιτσς (καλά σουτ στο 20′ και το 22′), Μόντσου (σουτ στο 24′) και Μορουτσάν (συρτό σουτ στο 41′). Ο Πανσερραϊκός σε όλο το πρώτο μέρος είχε ένα σουτ του Ντε Μάρκο στο 17′ που κόντραρε και μία ακόμη κεφαλιά του Μπαζνάκι στο 32′.

Ισοφάριση στην πρώτη καλή στιγμή του Πανσερραϊκού

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές,. με τον Πανσερραϊκό να καταφέρνει να ισοφαρίσει στην πρώτη σωστά οργανωμένη επίθεσή του. Ο Αντρέ Γκριν έκανε «συστημένη» σέντρα από τα αριστερά, ο Φρίντεκ έχασε το μαρκάρισμα του Αντρέι Ιβάν και ο Ρουμάνος με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Διούδη για το 1-1.

Επίθεση ο Χιμένεθ, άμυνα ο Μπάτσι

Μετά την επίτευξη του 1-1 ο Πανσερραϊκός γύρισε πιο πίσω, με τον Μπάτσι να ρίχνει μέσα τους Ρουμιάντσεβ και Νανελι, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι όποτε μπορούσαν έβγαιναν επικίνδυνα στην κόντρα. Αντιθέτως ο Χιμένεθ αρχίζοντας τις αλλαγές του στο 64′ έριξε μέσα Μισεουί και Γιαννιώτα φρεσκάροντας έτσι την μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας του.

Ο Άρης δεν έβρισκε χώρους απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα των Σερραίων και όσο περνούσε η ώρα ήταν εμφανώς οτι αγχώνονταν. Ο Μορόν παρέμενε αποκομμένος, η μοναδική επόμενη κίνηση από τον κιτρινόμαυρο πάγκο ήρθε στο 84′ (Παναγίδης αντί Γαλανόπουλου), όμως ευκαιρίες δεν έρχονταν, παρά μόνο στο τέλος.

Ουσιαστικά ο Άρης είχε τρεις μεγάλες στιγμής σε όλο το Β’ ημίχρονο. Μία φάση διαρκείας στο 72′ με τον Τιναλίνι να αποκρούσει ενστικτωδώς την προσπάθεια του Μισεουί, ενώ στο 90+4′ ένα σουτ του Γιαννιώτα λίγο έξω από την περιοχή, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων είπε «Όχι» με μεγάλη επέμβαση.

Η τρίτη μεγάλη στιγμή ήρθε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων και ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που ο Μορόν «φάνηκε» στο ματς, με μια σκαστή κεφαλιά του Ισπανού που έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η πολύ καλή άμυνα του Πανσερραϊκού μετά το γκολ της ισοφάρισης, δεν επέτρεψε στον Άρη να κάνει πολλά. Και βεβαίως οι 2-3 εξαιρετικές επεμβάσεις του Τιναλίνι

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η συνεργασία του δημιουργού Γκριν και η κεφαλιά του σκόρερ Ιβάν ήταν εξαιρετική, έχοντας ως αποτέλεσμα ένα πολύ όμορφο γκολ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Φρίντεκ έχασε τον σκόρερ στο 1-1, ενώ ο Μορόν ήταν εξουδετερωμένος σχεδόν σε όλο το 90λεπτο από την σερραϊκή άμυνα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ευαγγέλου έδωσε φάουλ υπέρ του Πανσερραϊκού στη διεκδίκηση του Μορόν με τον Τιναλίνι ο οποίος στην προσπάθειά του να προλάβει και να μπλοκάρει τη μπάλα βγήκε εκτός περιοχής πέφτοντας στο έδαφος. Ο Άρης ζήτησε αποβολή όμως ο διαιτητής δικαίωσε τους Σερραίους

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Παπαπέτρου από το VAR συμφώνησε με την παραπάνω υπόδειξη, ενώ δεν υπήρξαν άλλες δύσκολες φάσεις στο ματς προκειμένου να χρειαστεί να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ:

44′ Μόντσου – 50′ Ιβάν

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ, Μόντσου Ράτσιτς, Γαλανόπουλος (84’ Παναγίδης), Μορουτσάν (62’ Γιαννιώτας), Ντούντου (62’ Μισεουί), Μορόν.

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι (75’ Καρασαλίδης), ΝτιΜάρκο, Τσαούσης (82’ Δοϊρανλής), Λιάσος, Ρούμιαντσεβ (62’ Μάρας), Νούνελι (62’ Φαλέ), Γκριν, Μπανζακί (82’ Καλίνιν), Ιβάν.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Το Σάββατο 4/10 (18:30) ο Άρης αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο ενώ την ίδια μέρα αλλά μισή ώρα νωρίτερα (18:00) ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης.