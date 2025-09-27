H βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ισοπαλία στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (pic)

Μόλις δύο παιχνίδια, σε Φάληρο και Θεσσαλονίκη, περιελάμβανε το πρώτο… πιάτο της 5ης αγωνιστικής της Super League.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Λεβαδειακού επικρατώντας με 3-2 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Έτσι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε τους 13 βαθμούς, όντας μόνος πρώτος με παιχνίδι περισσότερο, ενώ οι Βοιωτοί έμειναν στους 7 πόντους, παραμένοντας όμως ψηλά.

Από την άλλη, ο Άρης έμεινε ισόπαλος 1-1 με τον Πανσερραϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Συνεπώς οι Θεσσαλονικείς έφτασαν τους 10 βαθμούς ανεβαίνοντας στην τετράδα, ενώ τα «λιοντάρια» πήραν τον δεύτερο πόντο τους παραμένοντας όμως στην προτελευταία θέση.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2

Άρης-Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

17:00 ΑΕΚ-Βόλος

19:00 ΟΦΗ-Κηφισιά

20:30 Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΟΚ

21:00 Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

18:00 Ατρόμητος-ΑΕΛ Νοvibet

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική (5η):

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

18:00 Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης

18:30 ΟΦΗ-Άρης

20:00 ΑΕΛ Novibet-Βόλος

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

18:00 Κηφισιά-ΑΕΚ

18:00 Λεβαδειακός-Παναιτωλικός

20:30 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

21:30 Παναθηναϊκός-Ατρόμητος