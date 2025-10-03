science
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
science

Σημαντική είδηση:
03.10.2025 | 14:07
Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη και τη σκότωσε
Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα
Επιστήμες 03 Οκτωβρίου 2025 | 11:00

Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα

Ενα νέο τεστ που βασίζεται στη γεύση και χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως διαγνωστικό μέσο αναμένεται να αντικαταστήσει τα ενοχλητικά ρινικά τεστ προσφέροντας έγκαιρη διάγνωση του ιού της γρίπης και προλαμβάνοντας τη διασπορά του.

ΚείμενοΘεοδώρα Ν. Τσώλη
Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Spotlight

Η νέα περίοδος της γρίπης πλησιάζει γοργά στο βόρειο ημισφαίριο απειλώντας, όπως κάθε χρόνο, χιλιάδες άτομα και ιδιαιτέρως όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι.

Με γεύση… θυμαριού

Τι θα λέγατε όμως αν κάποια ημέρα τα ενοχλητικά ρινικά τεστ διάγνωσης του ιού της γρίπης αντικαθίσταντο από μια… τσίχλα; Αυτό υπόσχεται ένας νέος μοριακός αισθητήρας που παρουσιάζεται στο επιστημονικό περιοδικό ACS Central Science – ένας αισθητήρας που έχει σχεδιαστεί ώστε να εκλύει μια γεύση… θυμαριού όταν έλθει σε επαφή με τον ιό της γρίπης.

Ενσωμάτωση σε τσίχλες ή παστίλιες

Ο καθηγητής Φαρμακευτικής και Βιοφαρμακολογίας του Πανεπιστημίου του Βίρτσμπουργκ στη Γερμανία Λόρεντς Μάινελ και οι συνεργάτες του που ανέπτυξαν τον νέο αισθητήρα ανέφεραν ότι σχεδιάζουν να τον ενσωματώσουν σε τσίχλες ή παστίλιες προκειμένου να αυξήσουν την κατ’οίκον διάγνωση του ιού και να προλαμβάνουν την προσυμπτωματική μετάδοση της γρίπης.

Όταν ο αισθητήρας βρεθεί στο στόμα, ο ιός θα εκλύει τα μόρια της θυμόλης η γεύση των οποίων θα ανιχνεύεται από τη γλώσσα

Η παραμονή στο σπίτι αποτελεί «κλειδί» στην πρόληψη της εξάπλωσης μεταδιδόμενων νοσημάτων όπως η γρίπη. Ωστόσο τα άτομα που μολύνονται με τον ιό της γρίπης είναι μεταδοτικά προτού εμφανίσουν συμπτώματα. Τα τεστ PCR που διεξάγονται μετά από λήψη ρινικού δείγματος είναι ακριβή ωστόσο συνδέονται με αρκετά υψηλό κόστος ενώ αργούν να δώσουν αποτελέσματα. Οσο για τα self-tests που γίνονται στο σπίτι (τα μάθαμε όλοι καλά κατά την περίοδο της πανδημίας της COVID-19), αυτά είναι χαμηλού κόστους και βολικά, ωστόσο δεν μπορούν να «συλλάβουν» την προσυμπτωματική λοίμωξη.

Γλώσσα, ο εύκολος και πάντα διαθέσιμος ανιχνευτής

Ετσι, όπως γράφουν οι ερευνητές, σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν έναν ανιχνευτή που θα είναι εύκολος στη χρήση και διαθέσιμος στον καθένα παντού και πάντα. Και αυτός δεν είναι άλλος από την… ανθρώπινη γλώσσα.

Με βάση τη νευραμινιδάση

Η ομάδα δημιούργησε λοιπόν έναν μοριακό αισθητήρα που εκλύει μια γεύση την οποία η ανθρώπινη γλώσσα μπορεί εύκολα να ανιχνεύσει – αυτή της θυμόλης που περιέχεται στο έλαιο του θυμαριού και της ρίγανης. Ο αισθητήρας βασίζεται σε ένα υπόστρωμα της γλυκοπρωτεΐνης νευραμινιδάσης του ιού της γρίπης (πρόκειται για αυτό το Ν που βλέπουμε στα στελέχη του ιού της γρίπης όπως για παράδειγμα το Η1Ν1). Ο ιός της γρίπης χρησιμοποιεί τη νευραμινιδάση για να καταλύει συγκεκριμένους δεσμούς των κυττάρων του ξενιστή και να τα μολύνει.

Εκλυση της θυμόλης με την ισχυρή γεύση στη γλώσσα

Ετσι οι ερευνητές συνέθεσαν το υπόστρωμα της νευραμινιδάσης και προσέδεσαν σε αυτό ένα μόριο θυμόλης (ακριβώς επειδή η θυμόλη αφήνει μια ισχυρή γεύση στη γλώσσα). Θεωρητικώς όταν ο αισθητήρας βρεθεί στο στόμα κάποιου ατόμου που έχει μολυνθεί με τον ιό της γρίπης, ο ιός θα εκλύει τα μόρια της θυμόλης η γεύση των οποίων θα ανιχνεύεται από τη γλώσσα.

Εκλυση μέσα σε 30 λεπτά

Οι ερευνητές δοκίμασαν μάλιστα τον μοριακό αισθητήρα τους στο εργαστήριο σε δείγματα ανθρώπινου σάλιου ατόμων που είχαν διαγνωστεί με γρίπη. Οπως προέκυψε, όταν ο αισθητήρας ερχόταν σε επαφή με τον ιό εξέλυε θυμόλη μέσα σε 30 λεπτά. Οταν σε ένα άλλο πείραμα ο αισθητήρας δοκιμάστηκε σε ανθρώπινα κύτταρα καθώς και σε κύτταρα ποντικού, δεν φάνηκε να επηρεάζει τη λειτουργία τους.

Κλινικές δοκιμές μέσα στην επόμενη διετία

Η ερευνητική ομάδα ελπίζει να ξεκινήσει κλινικές δοκιμές του αισθητήρα της σε ανθρώπους μέσα στην επόμενη διετία – αναμένεται να τον δοκιμάσει τόσο σε προσυμπτωματικά άτομα που έχουν μολυνθεί με τον ιό της γρίπης όσο και σε άτομα μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων.

Εύκολα προσβάσιμο και γρήγορο διαγνωστικό εργαλείο

Σύμφωνα με τον καθηγητή Μάινελ, αν ενσωματωθεί σε τσίχλες ή παστίλιες «ο αισθητήρας αυτός μπορεί να αποτελέσει ένα εύκολα προσβάσιμο γρήγορο διαγνωστικό εργαλείο πρώτης γραμμής για την προστασία ιδίως όσων βρίσκονται σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου».

Πηγή: Το Βήμα

Business
Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Vita.gr
Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Business
Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος
Εξωγήινος ωκεανός 03.10.25

Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος

Αναδρομική ανάλυση δεδομένων του σκάφους Cassini αποκαλύπτει την παρουσία νέων οργανικών μορίων στον Εγκέλαδο, ο οποίος κρύβει κάτω από την επιφάνειά του έναν απέραντο ωκεανό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά
91 ετών 01.10.25

Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά

Η Τζέιν Γκούντολ πέθανε από φυσικά αίτια, ανέφερε το Ινστιτούτο της σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν πρωτοπόρος στον τομέα της, τόσο ως γυναίκα επιστήμονας όσο και για το έργο της

Σύνταξη
Η σπάνια πάθηση που σε κάνει να μην νιώθεις φόβο
Ατρόμητοι 01.10.25

Η σπάνια πάθηση που σε κάνει να μην φοβάσαι ποτέ

Ο φόβος είναι ένας μηχανισμός άμυνας που εξελίχθηκε για να μας προστατεύει από απειλές. Όμως μια σπάνια πάθηση κάνει κάποιους ανθρώπους να μην νιώθουν ποτέ φόβο. Πώς είναι η ζωή όταν είσαι ατρόμητος;

Σύνταξη
Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα από DNA ανθρώπινου δέρματος για πρώτη φορά
Αλλαγή κανόνων; 30.09.25

Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα από DNA ανθρώπινου δέρματος για πρώτη φορά

Η τεχνική, που απαιτεί βελτίωση, θα μπορούσε στο μέλλον να αντιμετωπίσει την υπογονιμότητα λόγω γήρατος ή ασθένειας. Ίσως να επιτρέψει να γεννηθούν παιδιά με DNA ενός γονέα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας
Επιστήμες 29.09.25

Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας

Το καινοτόμο υλικό «αντιλαμβάνεται» τις χημικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός του σώματος μαρτυρώντας έξαρση της αρθρίτιδας και εκλύει φάρμακα ακριβώς στο σημείο που χρειάζεται.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
Ανατροπή 26.09.25

Πότε εμφανίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος; Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική μας ιστορία

Κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών υποδεικνύει ότι η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens πηγαινει πολύ πιο πίσω στο παρελθόν από ό,τι πιστεύαμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Εξυπνος» επίδεσμος ταχείας δράσεως με τη χείρα βοηθείας της ΑΙ
Αυτοκόλλητη ΑΙ 26.09.25

Τσιρότο τεχνητής νοημοσύνης υπόσχεται ταχύτερη επούλωση τραυμάτων

Η φορετή συσκευή a-Heal συνδυάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη, την απεικόνιση και τη βιοηλεκτρονική και επιτυγχάνει επούλωση των τραυμάτων 25% ταχύτερα από ό,τι ένας συμβατικός επίδεσμος.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο
Μάγμα από τα βάθη 25.09.25

Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο

Οι δονήσεις προήλθαν από την άνοδο μιας μεγάλης ποσότητας μάγματος κάτω από τον βυθό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης αποκαλύπτεται ότι επικοινωνεί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη
Αισθητήρας από γραφένιο 23.09.25

Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν έναν καινοτόμο αισθητήρα ο οποίος διαγιγνώσκει τον διαβήτη μετρώντας τα επίπεδα ακετόνης στην αναπνοή μέσα σε λίγα λεπτά με φθηνό και μη επεμβατικό τρόπο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
