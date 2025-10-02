newspaper
Νέα Υόρκη: Δύο αεροσκάφη της Delta συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο
Κόσμος 02 Οκτωβρίου 2025 | 09:03

Νέα Υόρκη: Δύο αεροσκάφη της Delta συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο

Από το ατύχημα προκλήθηκε η αποκόλληση του φτερού στο ένα από τα δύο αεροσκάφη

Σύνταξη
Spotlight

Δύο επιβατικά αεροσκάφη της Delta Airlines συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης.

Από το ατύχημα προκλήθηκε η αποκόλληση του φτερού στο ένα από τα δύο αεροπλάνα.

Πώς συνέβη το ατύχημα με τα αεροσκάφη

Τα περιφερειακά αεροσκάφη CRJ-900, που λειτουργούσαν από την Endeavor Air, θυγατρική της Delta, τροχοδρομούσαν με χαμηλή ταχύτητα όταν συγκρούστηκαν μεταξύ τους περίπου στις 9:56 μ.μ. την Τετάρτη.

Ως εκ θαύματος, μόνο ένα άτομο που επέβαινε στο αεροσκάφος, μια αεροσυνοδός, τραυματίστηκε στην τρομακτική σύγκρουση, παρά το γεγονός ότι τα πλάνα έδειχναν ότι το φτερό ενός αεροπλάνου είχε σπάσει.

Και οι 85 επιβάτες και των δύο αεροπλάνων αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν από τα αεροσκάφη και να περιμένουν να μεταφερθούν σε νέες πτήσεις. Τοποθετήθηκαν σε δωμάτια ξενοδοχείων, τους προσφέρθηκαν γεύματα και τους δόθηκαν νέες επιλογές πτήσης.

Δείτε  βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο της σύγκρουσης:


Ένας παραγωγός του CBS News που επέβαινε στην πτήση 5047 κατέγραψε βίντεο με κινητό τηλέφωνο από τη ζημιά στο φτερό του άλλου αεροπλάνου. Στο βίντεο, o πιλότος ακούγεται μέσω της ενδοεπικοινωνίας να λέει στους επιβάτες ότι «φαίνεται σαν να υπάρχει ένα αεροσκάφος που συγκρούστηκε μαζί μας».

Η αιτία της σύγκρουσης είναι άγνωστη προς το παρόν. «Δεν υπήρξε καμία επίπτωση στις λειτουργίες του αεροδρομίου», δήλωσε η Αρχή Λιμένων για το περιστατικό.

Η Delta σε ανακοίνωση δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με όλες τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Και στο βάθος οι απολύσεις Τραμπ

Άτομα που βρίσκονται μέσα στην Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και μήνες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των περικοπών θέσεων εργασίας εντός του τμήματος.

Ως αποτέλεσμα, έχουν εκφραστεί αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τον κίνδυνο ατυχημάτων σε αεροδρόμια σε όλη τη χώρα.

«Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς εμάς», δήλωσε στο Politico τον Φεβρουάριο ένας υπάλληλος που επηρεάστηκε από τις περικοπές.

«Για να το θέσω ειλικρινά, χωρίς την ομάδα μας… οι πιλότοι θα πετούσαν κυριολεκτικά στα τυφλά», πρόσθεσαν. Ο υπάλληλος αναφέρθηκε ως ανώνυμη πηγή, ώστε να μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα για τις απολύσεις.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Σούπερ μάρκετ: Από 5% έως 10% οι μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

Σούπερ μάρκετ: Από 5% έως 10% οι μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

Η ανάπτυξη «σκοτώνει» καθημερινά 600 γήπεδα ποδοσφαίρου γης στην Ευρώπη – Απειλή για φύση και καλλιέργειες
Green to Grey 02.10.25

Η ανάπτυξη «σκοτώνει» καθημερινά 600 γήπεδα ποδοσφαίρου γης στην Ευρώπη – Απειλή για φύση και καλλιέργειες

Μεγάλα τουριστικά θέρετρα, μαρίνες, αλλά και εργοστάσια απειλούν τη γη στην Ευρώπη. Μεγάλη έρευνα από ΜΜΕ 11 χωρών, έφερε στο φως την καταστροφή που επιτελείται και μάλιστα με ταχείς ρυθμούς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Global Sumud Flotilla: Η στιγμή της επίθεσης στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» – «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»
Δείτε βίντεο 02.10.25

Καρέ καρέ η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» - «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»

Από το βράδυ της Τετάρτης τα πλοία του Global Sumud Flotilla δέχονται ισραηλινή επίθεση - Τα ξημερώματα της Πέμπτης το ελληνικό πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» καταλήφθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις

Σύνταξη
ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία
Opinion 02.10.25

ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία

Η ομιλία του Αμερικανικού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ ως εκκωφαντικό καμπανάκι αντιδημοκρατικής διολίσθησης της αμερικανικής υπερδύναμης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαρόκο: Δύο νεκροί κατά την επίθεση διαδηλωτών σε σταθμό χωροφυλακής
Κόσμος 02.10.25

Δύο νεκροί στο Μαρόκο κατά την επίθεση διαδηλωτών σε σταθμό χωροφυλακής

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Ελκλία, κοντά στο Αγκαντίρ, εν μέσω του κύματος βίας που συγκλονίζει το Μαρόκο στο περιθώριο διαδηλώσεων με αίτημα την αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία και την υγεία

Σύνταξη
Ένα χωριό θρηνεί στην Ουκρανία για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone
Κόσμος 02.10.25

Ένα χωριό θρηνεί στην Ουκρανία για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone

Χθες Τετάρτη, οι κάτοικοι της Τσερνετσίνα είπαν το τελευταίο αντίο στην οικογένεια Λεσνιτσένκο, σοκαρισμένοι από την τραγωδία που προκάλεσε η επιδρομή ρωσικού drone στο χωριό τους

Σύνταξη
Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι
Κόσμος 02.10.25

Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι

Χθες Τετάρτη, ανασύρθηκαν πέντε επιζώντες και δύο πτώματα από τα ερείπια του ισλαμικού οικοτροφείου, το οποίο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη Σουραμπάγια στην Ινδονησία

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι Βραζιλιάνοι στο μέτωπο
Φουλ από λεγεωνάριους 02.10.25

Ουκρανία: Οι Βραζιλιάνοι στο μέτωπο

Η παρουσία Βραζιλιάνων μαχητών δίνει νέα πνοή στην άμυνα του Ντονέτσκ, ενώ η Μόσχα εξετάζει την επιστροφή βορειοκορεατικού τάγματος για να καλύψει τα κενά σε ανθρώπινο δυναμικό.

Γεώργιος Μαζιάς
Μαρόκο: Βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία – H Gen Z διεκδικεί λιγότερη διαφθορά και καλύτερες υπηρεσίες
Συλλήψεις 01.10.25

Μαρόκο: Βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία – H Gen Z διεκδικεί λιγότερη διαφθορά και καλύτερες υπηρεσίες

Οι διαδηλωτές στο Μαρόκο φωνάζουν συνθήματα ζητώντας βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Σύνταξη
Σύνοδος κορυφής: Μήνυμα για ανάγκη «ισχυρής αντίδρασης» στη ρωσική «απειλή» – Απών ο Σλοβάκος πρωθυπουργός
Κοπεγχάγη 01.10.25

Σύνοδος κορυφής: Μήνυμα για ανάγκη «ισχυρής αντίδρασης» στη ρωσική «απειλή» – Απών ο Σλοβάκος πρωθυπουργός

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν έκανε λόγο για τη «δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη κατάσταση μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο» για την Ευρώπη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Ο αντιπρόεδρος Βανς αποκαλεί «γελοία» τα αιτήματα των Δημοκρατικών για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση [βίντεο]
Shutdown 01.10.25

Ο αντιπρόεδρος Βανς αποκαλεί «γελοία» τα αιτήματα των Δημοκρατικών για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε «γελοία» τα αιτήματα των Γερουσιαστών των Δημοκρατικών για να υπερψηφίσουν την χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Ποιο είναι το πρωτόκολλο ασφαλείας για την περίπτωση ρεσάλτου στα πλοία
Κόσμος 01.10.25

Ποιο είναι το πρωτόκολλο ασφαλείας για την περίπτωση ρεσάλτου στα πλοία του Global Sumud Flotilla

Στην περίπτωση ρεσάλτου μελών του ισραηλινού ναυτικού στα πλοία του Global Sumud Flotilla, όπως ήδη συμβαίνει, έχει καταρτιστεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο για την ασφάλεια των επιβαινόντων

Σύνταξη
Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά
91 ετών 01.10.25

Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά

Η Τζέιν Γκούντολ πέθανε από φυσικά αίτια, ανέφερε το Ινστιτούτο της σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν πρωτοπόρος στον τομέα της, τόσο ως γυναίκα επιστήμονας όσο και για το έργο της

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ είναι σε απομόνωση – Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απλώς ενδιαφέρεται για τη νίκη
Στοίχημα 01.10.25

Γάζα: Το Ισραήλ είναι σε απομόνωση – Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απλώς ενδιαφέρεται για τη νίκη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τις πλάτες του Τραμπ, ποντάρει πως ο κόσμος θα ξεχάσει τη Γάζα, αν ο πόλεμος τελειώσει με τους δικούς του όρους. Ωστόσο, αναγνωρίζει την απομόνωση και τις συνέπειές της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Global Sumud Flotilla: «Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» – Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ»
Global Sumud Flotilla 02.10.25

«Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» - Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ» - Ανάμεσά τους η Πέτη Πέρκα

Ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος του «ΟΞΥΓΟΝΟ» ήταν και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα - Συνεχίζονται οι επιθέσεις στα πλοία του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Λάρισα: «Ήξεραν το χόμπι του, τον κάλεσαν να βοηθήσει» λέει ο δικηγόρος του 77χρονου χρυσοθήρα που συνελήφθη
Στις 13:00 η απολογία 02.10.25

«Ήξεραν το χόμπι του, τον κάλεσαν να βοηθήσει» λέει ο δικηγόρος του 77χρονου χρυσοθήρα που συνελήφθη

Ο 77χρονος συλληφθείς για την υπόθεση στη Λάρισα θα απολογηθεί στην ανακρίτρια στις 13:00 - Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι «στο παρελθόν έχει πάρει νόμιμη άδεια για ανασκαφή και γνωρίζει τη διαδικασία»

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10): Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ-Ολυμπιακός
Champions League 02.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10): Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ-Ολυμπιακός

Το σημερινό (2/10) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά και το ματς του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη.

Σύνταξη
Η ανάπτυξη «σκοτώνει» καθημερινά 600 γήπεδα ποδοσφαίρου γης στην Ευρώπη – Απειλή για φύση και καλλιέργειες
Green to Grey 02.10.25

Η ανάπτυξη «σκοτώνει» καθημερινά 600 γήπεδα ποδοσφαίρου γης στην Ευρώπη – Απειλή για φύση και καλλιέργειες

Μεγάλα τουριστικά θέρετρα, μαρίνες, αλλά και εργοστάσια απειλούν τη γη στην Ευρώπη. Μεγάλη έρευνα από ΜΜΕ 11 χωρών, έφερε στο φως την καταστροφή που επιτελείται και μάλιστα με ταχείς ρυθμούς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Το Ουίνδσορ είναι εκείνη»: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για τη γιαγιά Ελισάβετ και τον διπλό καρκίνο – «Δύσκολη χρονιά»
«Δοκιμασίες» 02.10.25

«Το Ουίνδσορ είναι εκείνη»: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για τη γιαγιά Ελισάβετ και τον διπλό καρκίνο – «Δύσκολη χρονιά»

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, μίλησε για τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της αείμνηστης γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ, και την πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο
Η «επιστροφή» 02.10.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε την «Ταράτσα» του Φοίβου Δεληβοριά για να πραγματοποιήσει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στην σκηνή, μετά από ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι...

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ψάχνει το 2/2 ο Παναθηναϊκός, δύσκολο ματς στην Ισπανία για τον ΠΑΟΚ, πρεμιέρα με νίκη θέλει η ΑΕΚ
Champions League 02.10.25

Ψάχνει το 2/2 ο Παναθηναϊκός, δύσκολο ματς στην Ισπανία για τον ΠΑΟΚ, πρεμιέρα με νίκη θέλει η ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς (19:45) και θέλει το 2/2 στο Europa League, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στο Βίγκο (22:00), ενώ η ΑΕΚ θέλει πρεμιέρα με νίκη στο Conference League με αντίπαλο τη Τσέλιε στη Σλοβενία (22:00)

Σύνταξη
Άρτα: «Δεν ξέρω αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο» – Ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ για την έγκυο που πέθανε από αλλεργικό σοκ
Στην Άρτα 02.10.25

«Δεν ξέρω αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο» - Ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ για την έγκυο που πέθανε από αλλεργικό σοκ

«Πάρα πολλές φορές έχω στηρίξει τα δημόσια νοσοκομεία, εδώ δεν μπορώ να πω κάτι, ότι έγιναν όλα σωστά», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για την τραγωδία με την έγκυο και το έμβρυο στην Άρτα

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Η στιγμή της επίθεσης στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» – «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»
Δείτε βίντεο 02.10.25

Καρέ καρέ η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» - «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»

Από το βράδυ της Τετάρτης τα πλοία του Global Sumud Flotilla δέχονται ισραηλινή επίθεση - Τα ξημερώματα της Πέμπτης το ελληνικό πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» καταλήφθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις

Σύνταξη
Η εντολή για τις άδειες με μπόνους δόμησης που κόπηκαν στο ΣτΕ – Τι αναφέρει εγκύκλιος του ΥΠΕΝ
Οικονομία 02.10.25

Η εντολή για τις άδειες με μπόνους δόμησης που κόπηκαν στο ΣτΕ – Τι αναφέρει εγκύκλιος του ΥΠΕΝ

Σε εγκύκλιο που απέστειλε τις προηγούμενες ημέρες προς τις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) ζητά να αφήσουν πίσω όποιες άλλες εκκρεμότητες έχουν και να «πιάσουν» τις άδειες που κάνουν χρήση των κινήτρων που έδινε ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία
Opinion 02.10.25

ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία

Η ομιλία του Αμερικανικού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ ως εκκωφαντικό καμπανάκι αντιδημοκρατικής διολίσθησης της αμερικανικής υπερδύναμης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαρόκο: Δύο νεκροί κατά την επίθεση διαδηλωτών σε σταθμό χωροφυλακής
Κόσμος 02.10.25

Δύο νεκροί στο Μαρόκο κατά την επίθεση διαδηλωτών σε σταθμό χωροφυλακής

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Ελκλία, κοντά στο Αγκαντίρ, εν μέσω του κύματος βίας που συγκλονίζει το Μαρόκο στο περιθώριο διαδηλώσεων με αίτημα την αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία και την υγεία

Σύνταξη
Ένα χωριό θρηνεί στην Ουκρανία για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone
Κόσμος 02.10.25

Ένα χωριό θρηνεί στην Ουκρανία για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone

Χθες Τετάρτη, οι κάτοικοι της Τσερνετσίνα είπαν το τελευταίο αντίο στην οικογένεια Λεσνιτσένκο, σοκαρισμένοι από την τραγωδία που προκάλεσε η επιδρομή ρωσικού drone στο χωριό τους

Σύνταξη
Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι
Κόσμος 02.10.25

Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι

Χθες Τετάρτη, ανασύρθηκαν πέντε επιζώντες και δύο πτώματα από τα ερείπια του ισλαμικού οικοτροφείου, το οποίο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη Σουραμπάγια στην Ινδονησία

Σύνταξη
«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο
Σαν σήμερα 02.10.25

«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο

Ο Σκωτσέζος εφευρέτης Τζον Λόουτζι Μπερντ κατάφερε του 1925 να αποτυπώσει για πρώτη φορά το όνειρο που κυνηγούσαν γενιές επιστημόνων: τη μετάδοση μιας κινούμενης εικόνας ανθρώπινου προσώπου. Ο λόγος για την τηλεόραση

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

