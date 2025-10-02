Δύο επιβατικά αεροσκάφη της Delta Airlines συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης.

Από το ατύχημα προκλήθηκε η αποκόλληση του φτερού στο ένα από τα δύο αεροπλάνα.

Πώς συνέβη το ατύχημα με τα αεροσκάφη

Τα περιφερειακά αεροσκάφη CRJ-900, που λειτουργούσαν από την Endeavor Air, θυγατρική της Delta, τροχοδρομούσαν με χαμηλή ταχύτητα όταν συγκρούστηκαν μεταξύ τους περίπου στις 9:56 μ.μ. την Τετάρτη.

Ως εκ θαύματος, μόνο ένα άτομο που επέβαινε στο αεροσκάφος, μια αεροσυνοδός, τραυματίστηκε στην τρομακτική σύγκρουση, παρά το γεγονός ότι τα πλάνα έδειχναν ότι το φτερό ενός αεροπλάνου είχε σπάσει.

Και οι 85 επιβάτες και των δύο αεροπλάνων αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν από τα αεροσκάφη και να περιμένουν να μεταφερθούν σε νέες πτήσεις. Τοποθετήθηκαν σε δωμάτια ξενοδοχείων, τους προσφέρθηκαν γεύματα και τους δόθηκαν νέες επιλογές πτήσης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο της σύγκρουσης:

At least one was injured after two Delta regional jets collided at low speeds while taxiing Wednesday evening at LaGuardia 🇺🇸 The right wing of one @Delta plane collided with the nose of the other plane, according to Air Traffic Control audio.https://t.co/ICrgCP2ZsM… pic.twitter.com/ffx9i4xftV — Saad Abedine (@SaadAbedine) October 2, 2025



Ένας παραγωγός του CBS News που επέβαινε στην πτήση 5047 κατέγραψε βίντεο με κινητό τηλέφωνο από τη ζημιά στο φτερό του άλλου αεροπλάνου. Στο βίντεο, o πιλότος ακούγεται μέσω της ενδοεπικοινωνίας να λέει στους επιβάτες ότι «φαίνεται σαν να υπάρχει ένα αεροσκάφος που συγκρούστηκε μαζί μας».

Η αιτία της σύγκρουσης είναι άγνωστη προς το παρόν. «Δεν υπήρξε καμία επίπτωση στις λειτουργίες του αεροδρομίου», δήλωσε η Αρχή Λιμένων για το περιστατικό.

Η Delta σε ανακοίνωση δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με όλες τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

The scene from our @CBSNews producer on board DL5714. He reports they were taxing to the gate at LGA after landing at CLT when they were struck by another Delta regional jet that was taxiing by. More to come. pic.twitter.com/Ty0UwOrrgC — Kris Van Cleave (@krisvancleave) October 2, 2025

Και στο βάθος οι απολύσεις Τραμπ

Άτομα που βρίσκονται μέσα στην Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και μήνες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των περικοπών θέσεων εργασίας εντός του τμήματος.

Ως αποτέλεσμα, έχουν εκφραστεί αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τον κίνδυνο ατυχημάτων σε αεροδρόμια σε όλη τη χώρα.

«Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς εμάς», δήλωσε στο Politico τον Φεβρουάριο ένας υπάλληλος που επηρεάστηκε από τις περικοπές.

«Για να το θέσω ειλικρινά, χωρίς την ομάδα μας… οι πιλότοι θα πετούσαν κυριολεκτικά στα τυφλά», πρόσθεσαν. Ο υπάλληλος αναφέρθηκε ως ανώνυμη πηγή, ώστε να μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα για τις απολύσεις.