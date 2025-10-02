sports betsson
Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»
Ποδόσφαιρο 02 Οκτωβρίου 2025 | 23:12

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες και στην έλλειψη καθαρού μυαλού των παικτών του στο διάστημα των επτά λεπτών που ο Παναθηναϊκός δέχθηκε δυο γκολ στάθηκε ο Χρήστος Κόντης.

Ο Παναθηναϊκός υπέστη ανατροπή-σοκ από τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς για να ηττηθεί με 2-1 για τη League Phase του Europa League. O Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη Τύπου στάθηκε στις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας, την αλλαγή του Σφιντέρσκι αλλά και την έλλειψη καθαρού μυαλού στο διάστημα που δέχθηκε τα δυο μαζεμένα γκολ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου ο Κόντης

Μέχρι το 70’ ο Παναθηναϊκός είχε γκολ, ευκαιρίες, κυριαρχούσε. Τι άλλαξε στο τελευταίο 20λεπτο και είδαμε την ομάδα να κάνει λάθη, να δέχεται δύο γκολ και να γνωρίζει αυτή την ήττα;

«Έτσι όπως τα λες είναι. Είχαμε έλεγχο του παιχνιδιού, κυριαρχήσαμε, παίρναμε δεύτερες μπάλες, δημιουργούσαμε, βάλαμε το γκολ. Μια αδράνεια σε ένα φάουλ έξω από την δική τους περιοχή έφερε ένα γκολ που ήταν σαν να έπεσαν τα ρολά για 5 λεπτά και να μην μπορούμε να αντιληφθούμε ότι το ματς δεν τελείωσε. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να φας ένα γκολ. Εκεί όμως πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό, να αντιδράσεις. Εμείς αυτά τα 5-10 λεπτά που φάγαμε τα 2 γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Αυτό δημιουργείται μετά από μία έντονη φόρτιση που μπορεί να έχουν κάποιοι παίκτες, αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι σε τέτοιες στιγμές να καθαρίζουμε το μυαλό μας, να σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά και να μην αφήνουμε να επιδράσει αρνητικά στην ψυχολογία μας αυτό το γκολ. Είναι στιγμές δύσκολες, γιατί γενικά σήμερα και στο πρώτο ημίχρονο και στην αρχή του δεύτερου φαινόταν ότι είχαμε τον έλεγχο, αλλά τελικά το να έχεις μια καλή εικόνα για 60-70 λεπτά δεν αρκεί στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να είσαι καλός σε όλο το ματς για να παίρνεις αυτό που θες, κι εμείς θέλουμε τη νίκη».

Ο Παναθηναϊκός είχε 33 τελικές και 6 οι αντίπαλοι του. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι δεν μπορέσατε να «καθαρίσετε» το ματς νωρίτερα;

«Προφανώς. Κάποιες από αυτές τις τελικές δεν ήταν εύστοχες. Το 33 δεν μου λέει κάτι σαν νούμερο. Μου λέει το πόσες ήταν εντός εστίας. Στην φάση του Σφιντέρσκι θα μπορούσε να τέλειωνε το παιχνίδι και να μιλούσαμε τώρα διαφορετικά. Το ποδόσφαιρο όμως κρίνεται από τα γκολ. Κάναμε πολλές ευκαιρίες, όχι τόσο αποτελεσματικές. Δεχτήκαμε 2 γκολ και βάλαμε 1. Στο τέλος της ημέρας μένει αυτό. Θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να το πιστεύουμε πιο πολύ. Να προσπαθήσουμε να βρούμε στόχο, γιατί όσο πιο πολλά σουτ έχεις στον στόχο, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις».

Σε ένα ματς που είναι κατά την γνώμη μου ο ορισμός του μονότερμα, είναι και λίγο κατόρθωμα να χάνει η ομάδα. Πόσο δύσκολο είναι μετά από το ανέβασμα της ψυχολογίας να διαχειριστείς ως προπονητής να επαναφέρεις την κατάσταση σε αυτά τα επίπεδα;

«Πολύ απλά, την Κυριακή πρέπει να πάμε στον Ατρόμητο και να κερδίσουμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτό το παιχνίδια για εμάς τελείωσε, δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι από αυτό. Μπορούμε μόνο την Κυριακή. Είναι σημαντικό για μένα ότι είναι πολύ σύντομα το παιχνίδι αυτό, άρα σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε. Μέσα από αυτό θα ανεβούμε κι εμείς ψυχολογικά. Λέμε ότι ένα παιχνίδι σε ρίχνει ή σε ανεβάζει. Σίγουρα οι νίκες σε ανεβάζουν και με καλή εικόνα ακόμα περισσότερο. Εμείς χρειαζόμαστε νίκη και θεωρώ ότι την Κυριακή θα είμαστε αυτοί που πρέπει για να πάρουμε τους 3 βαθμούς».

Στην αναγγελία των ενδεκάδων χειροκροτηθήκατε πολύ έντονα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που διακρίνει πολλά θετικά στοιχεία σε εσάς. Θα ήθελα ένα μήνυμα για τον κόσμο.

«Ο κόσμος εκφράζεται βλέποντας την εικόνα της ομάδας. Εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε την εικόνα. Πιστεύω πάρα πολύ στα παιδιά, στην ομάδα. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες, ότι μέσα από την δουλειά μποροούμε να πετύχουμε πράγματα. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι για το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε με καλή διαχείριση από όλους να είχαμε θετικό αποτέλεσμα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να σηκώσουμε το κεφάλι, να κοιτάξουμε την Κυριακή και να πάμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς».

Μετά την Κυριακή ακολουθεί η διακοπή. Πού πρέπει να εστιάσετε σε αυτό το διάστημα;

«Σίγουρα είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να βελτιώσουμε. Κυρίως στο πώς διαχειριζόμαστε παιχνίδια με ομάδες που αμύνονται χαμηλά. Πώς θα μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες. Θεωρώ ότι στις προπονητικές μονάδες που θα σχεδιάσουμε θα πρέπει να βάλουμε πολλά πράγματα. Όταν αναλαμβάνεις μια ομάδα μέσα στην χρονιά και αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν πράγματα που θες να αλλάξεις, χρειάζεσαι και χρόνο. Εμείς δεν τον είχαμε, θεωρώ ότι η ομάδα έχει αλλάξει εικόνα, έχει γίνει κυρίαρχη. Βέβαια δεν μας αρκεί αυτό, θέλουμε να κερδίζουμε. Άρα θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο αποφασιστικοί και να καταφέρουμε να χτίσουμε σερί νικών για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη δυναμική στα παιχνίδια μας».

Θεωρείτε ότι ήταν καθοριστική η αντικατάσταση του Σφιντέρσκι και η είσοδος του Τζούρισιτς;

«Μπορεί και να ήταν. Σίγουρα ο Σφιντέρσκι είχε κουραστεί, δυστυχώς δεν είχαμε άλλον επιθετικό σήμερα. Μπορεί αν έμενε να είχαμε άλλον έναν παίκτη που θα μπορούσε να σκοράρει. Στο πώς δεχτήκαμε τα γκολ δεν είχε καμία εμπλοκή. Απλώς έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ίσως θα μπορούσε να μείνει άλλα 10-15 λεπτά και να τον χρειαζόμασταν για την διαχείριση».

