Champions League: Στους πόσους βαθμούς κρίθηκε η πρόκριση στο Top 24 στην περσινή League Phase

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση στο «Emirates» για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, έπαιξε στα ίσια την Άρσεναλ, όμως δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από τους Λονδρέζους με 2-0, σε ένα ματς που πάλεψε σαν… λιοντάρι κόντρα σε μια από τι καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Οι ερυθρόλευκοι μετά την ήττα από τους «κανονιέρηδες» έμειναν στον 1 βαθμό μετά από δύο ματς, όμως έχουν μπροστά τους έξι αναμετρήσεις στη League Phase για να διεκδικήσουν τους βαθμούς που χρειάζονται για να βρεθούν στην πρώτη 24αδα και στην επόμενη φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι βαθμοί που χρειάστηκαν στην περσινή League Phase του Champions League

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία να τονιστεί είναι η σύγκριση με την περσινή League Phase, που ήταν και η πρώτη σεζόν με το νέο φορμάτ. Συνολικά τη σεζόν 2024-25 στη League Phase χρειάστηκαν 11 βαθμοί για να πάρει την πρόκριση η Κλαμπ Μπριζ που ήταν η 24η της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Χρήστου Τζόλη είχε 11 βαθμούς με 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες, σε μια καταπληκτική σεζόν, όπου όμως ανέβηκε και πάρα πολύ ψηλά ο πήχης στη βαθμολογική συγκομιδή των ομάδων. Για να αντιληφθεί κανείς τι συνέβη, 11 πόντους δεν είχε μόνο η Μπριζ, αλλά είχε κι η Ντίναμο Ζάγκρεμπ, που αποκλείστηκε στην ισοβαθμία με τις Μάντσεστερ Σίτι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και τους Βέλγους που εκμεταλλεύτηκαν τη διαφορά τερμάτων και «κλείδωσαν» την πρόκριση στα νοκ-άουτ.