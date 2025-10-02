Υπερθέαμα: Όλα τα γκολ της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League (vids)

Ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τις ομάδες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση να χαρίζουν πλούσιο θέαμα στους λάτρεις της «στρογγυλής θεάς».

Όλα τα γκολ της Τετάρτης (1/10)

Νίκη για την Άρσεναλ

Η Άρσεναλ επικράτησε με 2-0 του Ολυμπιακού στο Εμιρέιτς. Μαρτινέλι στο 12’ και Σάκα στο 90+2’ τα γκολ για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Οι Ερυθρόλευκοι ήταν πολύ καλοί στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και είχαν αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουν.

Σαν πρωταθλήτρια Ευρώπης

Μεγάλο διπλό της Παρί Σεν Ζερμέν στο «Μονζουίκ», με τους πρωταθλητές Ευρώπης να κερδίζουν την Μπαρτσελόνα με 2-1. Άνοιξε το σκορ ο Τόρες στο 19’ για τους Καταλανούς, απάντησε ο Μαγιουλού στο 38’ και ο Ράμος στο 90’ έδωσε τη νίκη στους Γάλλους.

«Όρθια» η Βιγιαρεάλ

Με γκολ του Βέλγα στο 90’, η Βιγιαρεάλ «έκλεψε» τον βαθμό της ισοπαλίας στο εντός έδρας παιχνίδι με την Γιουβέντους (2-2). Μικαουτάτζε στο 18’ το άλλο γκολ για την ισπανική ομάδα, Γκάτι (49’) και Κονσεϊσάο (56’) για τους Ιταλούς.

«Χ» στη Γερμανία

Ισοπαλία στο Λεβερκούζεν, με την Μπάγερ να έρχεται 1-1 με την Αϊντχόφεν. Κοφανέ στο 65’ για τους γηπεδούχους, Σαϊμπάρι στο 72’ για τους φιλοξενούμενους.

«Άσος» στη Βεστφαλία

Η Ντόρτμουντ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και επικράτησε με 4-1 της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Σβένσον στο 28’, Τσουκβουεμέκα στο 50’, Γκιρασί στο 83’ και Μπραντλ στο 90+1’ τα γκολ για τους νικητές, Γκουρουζέτα στο 61’ για τους Βάσκους.

«Έκλεψε» τον βαθμό

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ματς στο Πριγκιπάτο, με τη Μονακό και την Σίτι να έρχονται ισόπαλες 2-2. Δύο γκολ ο Χάαλαντ (15’, 44’) για τους Πολίτες. Τέζε (18’) και Ντάιερ (90’, πεν.) για τους Μονεγάσκους.

Τρίποντο για τη Νάπολι

Η Νάπολι δυσκολεύτηκε απέναντι στην Σπόρτινγκ, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1. Σπουδαίο ματς από τον Χόϊλουντ, που σκόραρε δύο γκολ (36’, 79’).

Ιστορική νίκη

Η Καραμπάγκ επικράτησε της Κοπεγχάγης με 2-0 και πέτυχε την πρώτη εντός έδρας νίκη της στην ιστορία της στο Champions League. Ζουμπίρ στο 28’ και Αντάι στο 83’ τα γκολ.

Άνετη και ωραία

Η Νιουκάστλ διέλυσε την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στο Βέλγιο με 4-0. Δύο γκολ ο Γκόρντον (43’, 64’), από ένα οι Γουόλτμειντ (17’) και Μπαρνς (80’).



Όλα τα γκολ της Τρίτης (30/9):

Σαρωτική η Ατλέτικο

Την πρώτη της νίκη στη φετινή League Phase του Champions League πέτυχε η Ατλέτικο Μαδρίτης, που διέλυσε την Άιντραχτ με 5-1. Ρασπαντόρι στο 4’, Λε Νορμάντ στο 33’, Γκριεζμάν στο 45+1’, Σιμεόνε στο 70’ και Άλβαρες στο 82′ τα γκολ για τους νικητές.

Έκανε το καθήκον της

Η Ιντερ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Σλάβια Πράγας και νίκησε εύκολα με 3-0. Τα γκολ για τους Νερατζούρι οι Λαουτάρο Μαρτίνες (30’, 65’) και Ντούμφρις (34’).

«Πάρτι» στη Μασσαλία

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Μαρσέιγ το παιχνίδι με τον Άγιαξ, με τους Μασσαλούς να επικρατούν με 4-0. Πρωταγωνιστής ο Παϊζάο που σκόραρε δύο γκολ (6’, 11’), από ένα ακόμα πέτυχαν ο Γκρινγουντ (26’) και ο Ομπαμεγιάνγκ (52’).

Σαν σε προπόνηση

Η Μπάγερν ήταν σαρωτική στην Κύπρο και επικράτησε εύκολα με 5-1 της Πάφου. Δύο γκολ ο Κέιν (15’, 34’), από ένα οι Γκερέιρο (20’), Τζάκσον (31’) και Ολίσε (69’).

Τρίποντο για την Τσέλσι

«Σεφτέ» για την Τσέλσι, που δυσκολεύτηκε μεν απέναντι στην σκληροτράχηλη Μπενφίκα, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0. Το ματς κρίθηκε από το αυτογκόλ του Ρίος στο 18’.

Ισοπαλία στη Νορβηγία

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 2-2.

Από την άσπρη βούλα

Με πέναλτι του Όσιμεν, η Γαλατάσαραϊ επικράτησε με 1-0 της Λίβερπουλ.

Άνετη και ωραία η Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης διέλυσε εκτός έδρας την Καϊράτ Αλμάτι με 5-0. Χατ-τρικ ο Εμπαπέ (35’, 52’, 73’), από ένα γκολ οι Καμαβινγκά (83’) και Ντίαζ (90+3’). Δύο στα δύο στη διοργάνωση για τους Ισπανούς, που στην πρεμιέρα είχαν νικήσει εντός έδρας την Μαρσέιγ με 2-1.

Ανατροπή στο Μπέργκαμο

Η Κλαμπ Μπριζ μπορεί να προηγήθηκε στο Μπέργκαμο με γκολ του Τζόλη (38’), αλλά η Αταλάντα γύρισε το ματς με γκολ των Σάμαρτζιτς (74’) και Πάσαλιτς (87’) και επικράτησε με 2-1.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Τρίτη 30/9

Αταλάντα-Κλαμπ Μπριζ 2-1

Καϊράτ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-5

Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 5-1

Τσέλσι-Μπενφίκα 1-0

Ίντερ-Σλάβια Πράγας 3-0

Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ 2-2

Γαλατασαράι-Λίβερπουλ 1-0

Μαρσέιγ-Άγιαξ 4-0

Πάφος-Μπάγερν Μονάχου 1-5

Τετάρτη 1/10

Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη 2-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ 0-4

Άρσεναλ-Ολυμπιακός 2-0

Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι 2-2

Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν 1-1

Ντόρτμουντ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-1

Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν 1-2

Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 2-1

Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους 2-2

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική (3η)

Τρίτη 21/10

19:45 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

19:45 Καϊράτ-Πάφος

22:00 Βιγιαρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης

22:00 Λεβερκούζεν-Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Ίντερ

22:00 Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ

22:00 Νιούκαστλ-Μπενφίκα

22:00 Αϊντχόφεν-Νάπολι

Τετάρτη 22/10

19:45 Γαλατασαράι-Μπόντο Γκλιμτ

19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο-Καραμπάγκ

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Γιουβέντους

22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λίβερπουλ

22:00 Τσέλσι-Άγιαξ

22:00 Μπάγερν Μονάχου-Κλαμπ Μπριζ

22:00 Μονακό-Τότεναμ

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μαρσέιγ

22:00 Αταλάντα-Σλάβια Πράγας