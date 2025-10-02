Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι 2-2: Πήραν βαθμό με πέναλτι στο 90′ οι Μονεγάσκοι

Με δύο πολύ όμορφα γκολ του Έρλινγκ Χαάλαντ (15′, 44) η Μάντσεστερ Σίτι ήταν κοντά στο να κάνει το 2Χ2 στη 2η αγωνιστική της League Phase. Εν τέλει η Μονακό που είχε ισοφαρίσει άμεσα σε 1-1 στο 18′ (Τέζε) κατάφερε με πέναλτι του Ντάιερ στο 90ο λεπτό να της πάρει τη… μπουκιά από το στόμα αποσπώντας ισοπαλία με 2-2.

Δύο εξαιρετικά γκολ μέσα σε ένα τρίλεπτο

Το μας εξ αρχής ήταν ανοιχτό με την Μάντσεστερ Σίτι να έχει την πρωτοβουλία, όμως και τη Μονακό να παίζει επίσης χωρίς σκοπιμότητες και να ψάχνει τις πιθανότητές της για ένα γκολ. Το σκορ ωστόσο «άνοιξαν» οι Άγγλοι στο 15′ όταν με εξαιρετική ψηλοκρεμαστή ασίστ του Γκβάρντιολ, ο Χάαλαντ με άψογο «τσίμπημα» πέρασε τη μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα των Μονεγάσκων για το 1-0.

Το παιχνίδι φαινόταν πως είχε έρθει στα «μέτρα» της Σίτι από νωρίς, όμως ο Τέζε βρίσκοντας χώρο έξω από την περιοχή εξαπέλυσε μια «οβίδα» για να στείλει τη μπάλα στο βάθος της εστίας και να ισοφαρίσει πολύ γρήγορα σε 1-1 στο 18′!

Πήρε τα ηνία η Σίτι, νέο προβάδισμα με Χάαλαντ

Η άμεση ισοφάριση έκανε τους φιλοξενούμενους να ανεβάσουν τον ρυθμό τους να πιέσουν τους γηπεδούχους να φτιάξουν 2-3 καλές ευκαιρίες και να πάνε στα αποδυτήρια με προβάδισμα. Συγκεκριμένα στο 33΄ο Φόντεν είχε δοκάρι ενώ στο 41′ η ομάδα του Γκουαρδιόλα είχε μια διπλή μεγάλη φάση με σουτ του Ακέ που απέκρουσε δύσκολα ο τερματοφύλακας και στην επαναφορά ο Χάαλαντ δεν μπόρεσε από κοντά να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα.

Εν τέλει το δεύτερο γκολ της Σίτι και του Χάαλαντ σημειώθηκε στο 44′ όταν από σέντρα του Ο’ Ράιλι και κεφαλιά του Νορβηγού «μπόμπερ» από την καρδιά της περιοχής η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το 1-2 και επανήλθε στη θέση του οδηγού. Παράλληλα ο Νορβηγός έφτασε τα 52 τέρματα σε μόλις 50 εμφανίσεις στο Champions League.

Την τελευταία λέξη την είπε η Μονακό

Και στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός ήταν καλός, με την Σίτι να έχει πάντα το πάνω χέρι και τη Μονακό να προσπαθεί να χτυπήσει επιθετικά κυρίως όποτε της δινόταν η ευκαιρία. Η Μάντσεστερ είχε και δεύτερο δοκάρι με τον Ρέιντερς στο 73′ κι ενώ φαινόταν πως η Μάντσεστερ θα έκανε το 2Χ2, ήρθε η φάση του 85′ όταν ο Νικό Γκονζάλεθ σήκωσε το πόδι του ψηλά και βρήκε τον Ντάιερ στο πρόσωπο. Ο διαιτητής έδειξε πέναλτι και μετά τη συμβολή του VAR επιβεβαιώθηκε η εσχάτη των ποινών.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος ο Ντάιερ που ισοφάρισε σε 2-2 στο 90′ καθώς στα επτά λεπτά καθυστερήσεων που ακολούθησαν δεν άλλαξε το σκορ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η Σίτι δεν μπόρεσε να κρατήσει μακριά από την περιοχή της τη Μονακό στο τελευταίο δεκάλεπτο και το πλήρωσε ακριβά.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το ανόητο πέναλτι στο οποίο υπέπεσε ο Νίκο Γκονζάλες άλλαξε το παιχνίδι εις βάρος της ομάδας του.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς ο Νίκο Γκονζάλεθ με το άτσαλο μαρκάρισμά του στέρησε μια σχεδόν σίγουρη νίκη στην ομάδα του.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ισπανός Ζεσούς Ζιλ Μανθάνο έδειξε σωστά πέναλτι στο μαρκάρισμα του Γκονζάλες στον Ντάιερ καθώς σήκωσε το πόδι του πολύ ψηλά και βρήκε τον παίκτη.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Η εσχάτη των ποινών πήρε αρκετά λεπτά όμως τελικά επιβεβαιώθηκε και από το VAR.

ΣΚΟΡΕΡ: 18′ Τέζε, 90’πεν. Ντάιερ – 15′, 44′ Χάαλαντ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΜΟΝΑΚΟ: Κεν, Βάντερσον (22’ Ουαταρά), Τέζε (81’ Μπίερεθ), Ντάιερ, Κέρερ, Μπαλογκάν (81’ Καμπράλ), Ακλιούς, Σαλισού, Ντιατά, Κουλιμπαλί, Φάτι (64’ Ιντούμπο).

ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Ντίας, Ο’Ράιλι, Γκβάρντιολ, Ρόδρι (61’ Νίκο Γκονθάλεθ), Στόουνς (73’ Νούνες), Ράιντερς, Μπερνάρντο Σίλβα, Φόντεν, Ντοκού (61’ Σαβίνιο), Χάαλαντ.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3η): Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σϊτι (21/10, 22:00), Μονακό – Τότεναμ (22/10, 22:00)