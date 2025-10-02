Βαθμολογία UEFA: Τίποτα δεν άλλαξε για την Ελλάδα (pic)
H Eλλάδα παραμένει στην ενδέκατη θέση της κατάταξης της UEFA παρά την ήττα του Ολυμπιακού από την Άρσεναλ.
Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν θηρίο αλλά ηττήθηκε με 2-0 από την Άρσεναλ στο Λονδίνο για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Η χώρα μας παραμένει στην ενδέκατη θέση και τους 38.312 βαθμούς, καθώς και η Κοπεγχάγη, εκπρόσωπος της 13ης Δανίας, ηττήθηκε (2-0 από την Καραμπάγκ). Η Τσεχία παραμένει από πάνω από τη χώρα μας, δέκατη με 40.700 βαθμούς.
Aναλυτικά ο πίνακας με την κατάταξη
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
10η θέση
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15η θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16η-22η Θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
