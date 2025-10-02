Βαθμολογία UEFA: Τίποτα δεν άλλαξε για την Ελλάδα (pic)

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν θηρίο αλλά ηττήθηκε με 2-0 από την Άρσεναλ στο Λονδίνο για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η χώρα μας παραμένει στην ενδέκατη θέση και τους 38.312 βαθμούς, καθώς και η Κοπεγχάγη, εκπρόσωπος της 13ης Δανίας, ηττήθηκε (2-0 από την Καραμπάγκ). Η Τσεχία παραμένει από πάνω από τη χώρα μας, δέκατη με 40.700 βαθμούς.

Aναλυτικά ο πίνακας με την κατάταξη

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η-22η Θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –