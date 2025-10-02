magazin
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Ο Ερωτόκριτος στον Λαβύρινθο: Το έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου μέσα από τα μάτια του Ross Daly
Ο Ερωτόκριτος στον Λαβύρινθο: Το έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου μέσα από τα μάτια του Ross Daly

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, το ανεπανάληπτο έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου Ο Ερωτόκριτος, θα παρουσιαστεί στο Ηρώδειο από το «Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος».

Ο Ερωτόκριτος, το ανεπανάληπτο έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου, θα παρουσιαστεί στο Ηρώδειο τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου από το «Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος» υπό την διεύθυνση του Ross Daly, με μια νέα, πιο ελεύθερη ματιά, σε μια μουσική παράσταση με αφήγηση, προκειμένου ο θεατής να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την πλοκή του έργου.

Το έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου Ερωτόκριτος βρίσκει μια νέα, πιο ελεύθερη διάσταση, μέσα σε μια μουσική παράσταση με αφήγηση και εικαστικό μέρος, προκειμένου ο θεατής να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την πλοκή του. Ειδικότερα η μουσική της παράστασης εστιάζει σε σύγχρονες, πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις και σε μια πολυδιάστατη ενορχηστρωτική προσέγγιση, οι οποίες προκύπτουν από τη συνεργασία, τη συλλογικότητα και τις διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των καλλιτεχνών, στοιχεία που διαχρονικά χαρακτηρίζουν το έργο του Μουσικού Εργαστηρίου Λαβύρινθος.

O Ross Daly.

Ο Ερωτόκριτος, ιδιαίτερα στην Κρήτη, έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης ψυχαγωγώντας αιώνες τώρα τους Κρήτες, αναδεικνύοντας  ταυτόχρονα αυθεντικά στοιχεία λαϊκής σοφίας, γλωσσικού πλούτου  και καλλιτεχνικής δημιουργίας και αποτελεί, ίσως, το χαρακτηριστικότερο πολιτιστικό δείγμα της περιόδου της Αναγέννησης στην Ελλάδα.

Στη μουσικοποιητική αυτή παράσταση – η οποία παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο κοινό στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα, ένας Πολιτισμός», υπό την καλλιτεχνική Διεύθυνση του Ross Daly – μια ομάδα σπουδαίων ερμηνευτών, αφηγητών και μουσικών μεταφέρουν με μια σύγχρονη οπτική όλη τη μαγεία ενός έργου που έχει ταυτιστεί, όσο κανένα άλλο, με την Κρήτη.

Παραγωγή:  Παγκρήτιος Ένωση και η Α.Μ.Κ.Ε. «Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος»

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ross Daly
Τραγούδι: Βασίλης Σταυρακάκης, Γιώργος Ξυλούρης, Ευγενία Τόλη – Δαμαβολίτη, Γιώργος Μανωλάκης
•  Αφήγηση: Μήτσος Σταυρακάκης, Γιώργος Ξυλούρης,
Νίκος Βρέντζος
Επιλογή κειμένων & Προσαρμογή: Μήτσος Σταυρακάκης
Πρότυπες Συνθέσεις: Μήτσος Σταυρακάκης, Κέλυ Θωμά, Ευγενία Τόλη – Δαμαβολίτη, Βασίλης Σταυρακάκης, Στέλιος Πετράκης, Ross Daly

Μουσικοί

Ross Daly: λύρα, ραμπάμπ, τάρχου, σάζι
Κέλυ Θωμά: λύρα
Στέλιος Πετράκης: λύρα
Γιώργος Μανωλάκης: τραγούδι, λαούτο
Efrén López: vielle à roue, λάφτα
Χάρης Λαμπράκης: νέυ
Yasamin Shahhosseini: ούτι
Mayu Shviro: τσέλο
Παύλος Σπυρόπουλος: κοντραμπάσο
Șakir Ozan Uygan: κρουστά
Carles Dorador i Jové: θεόρβη

Προπώληση εισιτηρίων εδώ.

