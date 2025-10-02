newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου
Ελλάδα 02 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου

Αναζητούνται από το ΤΕΕ ανάδοχοι για την αποξήλωση των σιδηροδρομικών γραμμών και μετατροπής τους σε γιγάντιο ποδηλατόδρομο (!) - Την πώληση ή μακροχρόνια παραχώρηση του ιστορικού ιδιόκτητου κτιρίου της οδού Καρόλου σχεδιάζει η νέα μεταβατική διοίκηση του ΟΣΕ

ΡεπορτάζΚώστας Ντελέζος
A
A
Vita.gr
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Spotlight

«Έξωση» του ΟΣΕ από το ιδιόκτητο κτίριο της οδού Καρόλου και οριστική ταφόπλακα στα σχέδια για αναβίωση του σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου, μέσω της αποξήλωσης του μετρικού δικτύου του και της μετατροπής του σε έναν γιγάντιο ποδηλατόδρομο συνολικού μήκους 288 χιλιομέτρων (!), είναι τα δύο «άγνωστα» projects που επιδιώκεται να γίνουν πραγματικότητα επί των ημερών της νέας μεταβατικής διοίκησης του ΟΣΕ, με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) να έχει και στα δύο… ξεχωριστό ρόλο!

Όπως είναι γνωστό, το ιστορικό κτίριο του ΟΣΕ επί της οδού Καρόλου 1-3, το οποίο καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο, ανήκει στο περιουσιολόγιο του Δημοσίου και στο υπουργείο Οικονομικών.

Πηγαίνουν νύχτα για «αυτοψία»

Παρότι από το συγκεκριμένο υπουργείο δεν έχει ληφθεί – τουλάχιστον επισήμως – οποιαδήποτε απόφαση για πώληση ή μακροχρόνια παραχώρηση του κτιρίου, η νέα μεταβατική διοίκηση του ΟΣΕ, που τοποθετήθηκε μόλις πρόσφατα, φέρεται ότι βρίσκεται ατύπως σε «επαφές» με εταιρείες real estate, προκειμένου να αποτυπωθεί η κατάσταση του κτιρίου και να καταρτιστεί λεπτομερής πρόταση για τη δρομολόγηση της «αξιοποίησής» του, είτε μέσω πώλησης είτε με μακροχρόνια παραχώρηση.

Έγκυρες πηγές του ΟΣΕ ανέφεραν στα «ΝΕΑ» ότι ειδικοί σύμβουλοι γνωστής ιδιωτικής εταιρείας αξιοποίησης ακινήτων το τελευταίο διάστημα επισκέπτονται νύχτα το κτίριο του ΟΣΕ (για να αποφεύγουν τα ενοχλητικά μάτια των εργαζομένων) και κάνουν «αυτοψίες», με σκοπό να υποβάλουν λεπτομερή πρόταση «αξιοποίησής» του. Στους διαδρόμους του μεγάρου του ΟΣΕ ακούγεται πλέον έντονα πως το ακίνητο σχεδιάζεται να παραχωρηθεί σε γνωστή εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων για τη μετατροπή του σε ξενοδοχείο, παρότι για το βήμα αυτό δεν υπάρχει από πλευράς ΟΣΕ κάποια μελέτη σκοπιμότητας!

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για πώληση του κτιρίου της οδού Καρόλου και μεταφορά τού νέου υπό σύσταση φορέα του ΟΣΕ (Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΑΕ) σε ένα από τα δύο κτίρια ιδιοκτησίας του ΤΕΕ που ολοκληρώνονται στο Μαρούσι. Στο ένα από τα δύο κτίρια πρόκειται να μεταφερθούν οι υπηρεσίες του ΤΕΕ, ενώ στο δεύτερο φέρεται ότι επιδιώκεται η μεταφορά όλων των υπηρεσιών του νέου ΟΣΕ μέσω σχετικής μίσθωσης από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Εναλλακτικά, φέρεται ότι εξετάζεται η «μετακόμιση» του ΟΣΕ σε ακίνητο ιδιοκτησίας του στα Σεπόλια.

Ένα κτίριο με βαριά ιστορία

Σημειώνεται ότι το κτίριο του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δημόσια κτίρια της μεταπολεμικής Αθήνας. Η κατασκευή του ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 και εγκαινιάστηκε το 1972.

Τη μελέτη… υπέγραψαν οι αρχιτέκτονες Σθένης Μολφέσης και Θύμιος Παπαγιάννης, που ενσωμάτωσαν στοιχεία πρωτοποριακά για την εποχή. Το μέγαρο έχει συνολική επιφάνεια περίπου 15.400 τετραγωνικών μέτρων και για δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο ΟΣΕ εξακολουθεί να λειτουργεί στο κτίριο μέχρι σήμερα, ενώ σε τμήμα του, στον χώρο της παλιάς βιβλιοθήκης, φιλοξενείται το Ιστορικό Αρχείο του Οργανισμού.

Έπειτα από την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους Ιταλούς, η εταιρεία μετακόμισε σε νέα γραφεία, αφήνοντας κενά γραφεία στο κτίριο της Καρόλου. Ωστόσο, «αντί να μεταφερθούν σε αυτό και οι υπηρεσίες της ΕΡΓΟΣΕ, που σήμερα βρίσκονται σε κοντινό κτίριο, καταβάλλοντας ετησίως μισθώματα άνω των 600.000 ευρώ, ξαφνικά κάποιοι δρομολογούν συνολικά την… έξωση του ΟΣΕ από την ιστορική έδρα του, ερήμην (;) του «νοικοκύρη» που είναι το υπουργείο Οικονομικών» λένε χαρακτηριστικά στελέχη του Οργανισμού.

Ποδηλατόδρομος οι σιδηροδρομικές γραμμές

Την ίδια στιγμή, έντονες αντιδράσεις προκαλούν ήδη δύο πρόσφατες προκηρύξεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (42641 και 42642 /24/9/2025) για την επιλογή αναδόχων που θα αναλάβουν την εκπόνηση δύο προμελετών, συνολικής δαπάνης 4.549.263 ευρώ (!) με αντικείμενο τη μετατροπή των μετρικών γραμμών Μεγάρων – Κορίνθου (μήκους 44 χιλιομέτρων) και Κορίνθου – Καλαμάτας (μήκους 244 χιλιομέτρων) σε ποδηλατοδρόμους!

Η μετατροπή των δύο σιδηροδρομικών γραμμών της Πελοποννήσου σε ποδηλατοδρόμους, όπως τονίζουν στελέχη του ΟΣΕ που αντιτίθενται στο «εγχείρημα», θα βάλει ταφόπλακα στα σχέδια και τις προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια για αναβίωση του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου, που εγκαταλείφθηκε στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, σημειώνουν, είναι απορίας άξιο πώς προχώρησαν οι δύο προκηρύξεις του ΤΕΕ, με χρήματα μάλιστα από το Πράσινο Ταμείο, όταν το μετρικό σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται επισήμως ενεργό.

Οι αντιφάσεις στο «εγχείρημα» του ΤΕΕ

Ειδικότερα, σημειώνεται, ότι ο σιδηροδρομικός άξονας Κόρινθος – Άργος και Ναύπλιο -Τρίπολη – Καλαμάτα, που οδηγείται ξαφνικά σε πλήρη αποξήλωση, διακρίνεται από τα εξής σημαντικά χαρακτηριστικά:

– Σύμφωνα με τη δήλωση δικτύου από πλευράς ΟΣΕ για την περίοδο 2024-25, ανήκει στην Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή και χαρακτηρίζεται ως «ενεργό δίκτυο σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας».

– Συμπεριλαμβάνεται στο Αναλυτικό Δίκτυο των Διευρωπαϊκών Σιδηροδρομικών Δικτύων (ΤΕΝ-Τ/Railways – Comprehensive Network) που βρίσκεται ήδη σε ισχύ.

– Τα τμήματα Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο και Τρίπολη – Καλαμάτα συμπεριλαμβάνονται ως άξονες προαστιακής – περιφερειακής σημασίας στο θεσμοθετημένο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο Ελλάδος (2009).

– Η αναβάθμιση και επαναλειτουργία του τμήματος Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο συμπεριλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ – 2019), το οποίο εκπονήθηκε και τεκμηριώθηκε μελετητικά για λογαριασμό του υπουργείου Μεταφορών, κατόπιν εντολής της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της ΕΕ, ενώ το 2022 συντάχθηκε και μελέτη σκοπιμότητας για λογαριασμό του ΟΣΕ, η οποία τεκμηρίωσε τη θετική κοινωνικοοικονομική σκοπιμότητα του έργου, με βάση μια σειρά δεικτών (ERR, ENPV και B/C).

– Την περίοδο 2004-2009, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Πελοποννήσου, επενδύθηκαν 80 εκατ. ευρώ και έγινε ριζική ανακαίνιση της επιδομής της γραμμής με βαριά στοιχεία επιδομής και για ταχύτητες έως 120 χλμ./ώρα.

– Στον πρόσφατο επιχειρησιακό σχεδιασμό του υπουργείου Μεταφορών (επί υπουργίας Χρ. Σταϊκούρα) για την ανάπτυξη των ελληνικών σιδηροδρόμων (χρονική περίοδος 2024-2044) συμπεριλαμβάνεται και η περαιτέρω αναβάθμιση του άξονα Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας.

«Έγκλημα εις βάρος της δημόσιας περιουσίας»

Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό για τις δύο προκηρύξεις «αποξήλωσης του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου» εξαπέλυσε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και επί σειρά ετών αιρετό μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Δημήτρης Καραπάνος, κάνοντας λόγο «για επιχειρούμενο έγκλημα εις βάρος της δημόσιας περιουσίας και των εθνικών υποδομών».

Συγκεκριμένα, ο Καραπάνος, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Ως διπλωματούχος Μ-Η Μηχανικός του ΕΜΠ και ενεργό μέλος του ΤΕΕ επί 37,5 χρόνια, αισθανόμουν μέχρι σήμερα υπερηφάνεια για όλη τη δράση και συνεισφορά του ΤΕΕ στην ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και των τεχνικών υποδομών της χώρας.

Ως πρώην διευθύνων σύμβουλος και επί 25ετία αιρετό μέλος του ΔΣ του ΟΣΕ, γνωρίζω καλά τους «πρωταγωνιστές» του ανηλεούς και μακροχρόνιου πολέμου κατά των μέσων σταθερής τροχιάς, μέχρι αποξήλωσης και των τελευταίων σιδηροδρομικών γραμμών που στρώθηκαν επί Τρικούπη. Σήμερα, αισθάνομαι ντροπή και αποτροπιασμό μαθαίνοντας ότι ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Στασινός, ανέλαβε τον ρόλο του «λαγού» υπέρ των επιδιώξεων των ως άνω πολεμίων του σιδηροδρόμου, ανακοινώνοντας ο ίδιος δημόσια πως το ΤΕΕ ανέλαβε την εκπόνηση προμελετών για τη μετατροπή των μετρικών γραμμών Μεγάρων – Κορίνθου και Κορίνθου – Καλαμάτας σε ποδηλατοδρόμους».

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Economy
Σούπερ μάρκετ: Από 5% έως 10% οι μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

Σούπερ μάρκετ: Από 5% έως 10% οι μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα
Εντονες βροχοπτώσεις 02.10.25

«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα

Που θα σημειωθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχοπτώσεων - Πότε θα βρέξει στην Αττική - Κακοκαιρία ασυνήθιστη για την εποχή - Οι Κώστας Λαγουβάρδος και Σταύρος Ντάφης από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ, αναλύουν τα δεδομένα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καμπανάκι για να σωθεί το αρχείο του Μανώλη Γλέζου
Ελλάδα 02.10.25

Καμπανάκι για να σωθεί το αρχείο του Μανώλη Γλέζου

Σκοπός είναι η μελέτη, προβολή, ανάδειξη και καλλιέργεια του έργου, «της ιστορίας, των ιδανικών και των αξιών για τα οποία αγωνίστηκε ο αείμνηστος, πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης, Μανώλης Γλέζος».

Εύη Σαλτού
Αθήνα: Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση – Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»
Στο μικροσκόπιο η διαφθορά 02.10.25

Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση - Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»

Στην Αθήνα βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η Λάουρα Κοβέσι η οποία πρόκειται μάλιστα να δώσει συνέντευξη Τύπου απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για όλες τις «καυτές» δικογραφίες που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορούν την Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών – Κόλλησαν στη λάσπη εν μέσω κακοκαιρίας
Μήνυμα από το 112 01.10.25

Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα - Κόλλησαν στη λάσπη εν μέσω κακοκαιρίας

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία. Ήδη ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονται στα νησιά του Ιουνίου. Στιγμές αγωνίας για μια οικογένεια Βρετανών τουριστών στη Βόρεια Κέρκυρα.

Σύνταξη
Βραβείο Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων στον δημοσιογράφο της Haaretz Γκίντεον Λεβί
«Ελεύθερη φωνή» 01.10.25

Βραβείο Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων στον δημοσιογράφο της Haaretz Γκίντεον Λεβί

Ο Γκίντεον Λεβί βραβεύτηκε στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum. Ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι ο δημοσιογράφος «αφιέρωσε τη ζωή του στο να διασφαλίσει ότι η αλήθεια θα φανεί και δεν θα αγνοηθεί ποτέ»

Σύνταξη
Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο
Ελλάδα 01.10.25

Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει πρώτα τα νησιά στο Ιόνιο πέλαγος και περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Σύνταξη
Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονης εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ
Μητέρα 2χρονου 01.10.25

Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονης εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ

Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου από την αλλεργική αντίδραση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία
Opinion 02.10.25

ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία

Η ομιλία του Αμερικανικού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ ως εκκωφαντικό καμπανάκι αντιδημοκρατικής διολίσθησης της αμερικανικής υπερδύναμης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαρόκο: Δύο νεκροί κατά την επίθεση διαδηλωτών σε σταθμό χωροφυλακής
Κόσμος 02.10.25

Δύο νεκροί στο Μαρόκο κατά την επίθεση διαδηλωτών σε σταθμό χωροφυλακής

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Ελκλία, κοντά στο Αγκαντίρ, εν μέσω του κύματος βίας που συγκλονίζει το Μαρόκο στο περιθώριο διαδηλώσεων με αίτημα την αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία και την υγεία

Σύνταξη
Ένα χωριό θρηνεί στην Ουκρανία για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone
Κόσμος 02.10.25

Ένα χωριό θρηνεί στην Ουκρανία για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone

Χθες Τετάρτη, οι κάτοικοι της Τσερνετσίνα είπαν το τελευταίο αντίο στην οικογένεια Λεσνιτσένκο, σοκαρισμένοι από την τραγωδία που προκάλεσε η επιδρομή ρωσικού drone στο χωριό τους

Σύνταξη
Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι
Κόσμος 02.10.25

Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι

Χθες Τετάρτη, ανασύρθηκαν πέντε επιζώντες και δύο πτώματα από τα ερείπια του ισλαμικού οικοτροφείου, το οποίο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη Σουραμπάγια στην Ινδονησία

Σύνταξη
«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο
Σαν σήμερα 02.10.25

«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο

Ο Σκωτσέζος εφευρέτης Τζον Λόουτζι Μπερντ κατάφερε του 1925 να αποτυπώσει για πρώτη φορά το όνειρο που κυνηγούσαν γενιές επιστημόνων: τη μετάδοση μιας κινούμενης εικόνας ανθρώπινου προσώπου. Ο λόγος για την τηλεόραση

Σύνταξη
Η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του οίκου μόδας – «Η τέχνη του να μοιράζεσαι»
Ιστορία 02.10.25

Η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του οίκου μόδας – «Η τέχνη του να μοιράζεσαι»

«Ήταν ένα ταξίδι που έκανα στο όνομα της γιαγιάς μου Adele, της μητέρας μου Anna και των αδελφών της», δήλωσε η Silvia Venturini Fendi σχετικά με την αποχώρηση της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H κινητικότητα για κόμμα Σαμαρά και η ανοιχτή πληγή για Μαξίμου
Πολιτική 02.10.25

H κινητικότητα για κόμμα Σαμαρά και η ανοιχτή πληγή για Μαξίμου

Το αδιέξοδο της τακτικής του Μαξίμου απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, οι κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού με φόντο τις διεργασίες για νέο κόμμα και το χρονικό της οριστικής και αμετάκλητης ρήξης

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φόροι: Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή μείωση συντελεστών – Ένα διαχρονικό δίλημμα που ζητάει απάντηση
Ιδού η απορία 02.10.25

Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή μείωση φόρων - Ένα διαχρονικό δίλημμα που ζητάει απάντηση

Οι φόροι εξακολουθούν να αποτελούν μέρος μια μεγάλης συζήτησης που διεξάγεται παγκοσμίως. Είναι διατεθειμένοι οι πολίτες να «θυσιάσουν» καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες για λιγότερους φόρους;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα
Εντονες βροχοπτώσεις 02.10.25

«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα

Που θα σημειωθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχοπτώσεων - Πότε θα βρέξει στην Αττική - Κακοκαιρία ασυνήθιστη για την εποχή - Οι Κώστας Λαγουβάρδος και Σταύρος Ντάφης από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ, αναλύουν τα δεδομένα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ουκρανία: Οι Βραζιλιάνοι στο μέτωπο
Φουλ από λεγεωνάριους 02.10.25

Ουκρανία: Οι Βραζιλιάνοι στο μέτωπο

Η παρουσία Βραζιλιάνων μαχητών δίνει νέα πνοή στην άμυνα του Ντονέτσκ, ενώ η Μόσχα εξετάζει την επιστροφή βορειοκορεατικού τάγματος για να καλύψει τα κενά σε ανθρώπινο δυναμικό.

Γεώργιος Μαζιάς
Το Μαξίμου «παραλύει» όσο ο χρόνος μετράει αντίστροφα
Πολιτική Γραμματεία 02.10.25

Το Μαξίμου «παραλύει» όσο ο χρόνος μετράει αντίστροφα

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας και το κλίμα στην κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα βαρύ, με τις εκτιμήσεις του Μαξίμου να αποδεικνύονται εκτός πραγματικότητας και τη «μουρμούρα» κατά του στενού πρωθυπουργικού επιτελείου να έχει αρχίσει

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Καμπανάκι για να σωθεί το αρχείο του Μανώλη Γλέζου
Ελλάδα 02.10.25

Καμπανάκι για να σωθεί το αρχείο του Μανώλη Γλέζου

Σκοπός είναι η μελέτη, προβολή, ανάδειξη και καλλιέργεια του έργου, «της ιστορίας, των ιδανικών και των αξιών για τα οποία αγωνίστηκε ο αείμνηστος, πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης, Μανώλης Γλέζος».

Εύη Σαλτού
Αθήνα: Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση – Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»
Στο μικροσκόπιο η διαφθορά 02.10.25

Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση - Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»

Στην Αθήνα βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η Λάουρα Κοβέσι η οποία πρόκειται μάλιστα να δώσει συνέντευξη Τύπου απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για όλες τις «καυτές» δικογραφίες που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορούν την Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)
Champions League 02.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια της σεζόν, λέγοντας πως ο Ολυμπιακός έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει μια καταπληκτική ομάδα σαν την Άρσεναλ στα μάτια, με τον Βάσκο να εκφράζει παράλληλα τη σιγουριά του για τη βελτίωση της ομάδας του στη συνέχεια.

Σύνταξη
Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;
Πόσα χρειάζονται; 02.10.25

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;

Τα data centers αυξάνονται και πληθύνονται με δεκάδες φαραωνικά πρότζεκτ να ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα, με την συμμετοχή πολλών εταιρειών και επενδυτών. Και αν δεν χρειάζονται τόσα πολλά;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)
Champions League 02.10.25

Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)

Απογοητευμένος για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε κάτι από το ματς με την Άρσεναλ, παρά το γεγονός πως κοίταξε τον σπουδαίο αντίπαλο στα μάτια μέχρι το τέλος, δήλωσε ο Τσικίνιο.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο